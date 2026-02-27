Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/02/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 08:49

Será um dia de iniciativas, conexões importantes e decisões estratégicas Crédito: Imagem: n_defender | Shutterstock

A sexta-feira chegará com energia de iniciativas, conexões importantes e decisões estratégicas. As cartas do tarot falam sobre usar os talentos com inteligência, equilibrar responsabilidades e abrir espaço para novas experiências — sem perder o senso de realidade.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries — O Mago

O ariano terá tudo nas mãos para fazer acontecer Crédito: Imagem: Stockway | Shutterstock

Você terá tudo nas mãos para fazer acontecer, revela a carta “O Mago”. O dia favorecerá iniciativa, comunicação e novos projetos . Confie no seu poder de realização.

Touro — Rei de Copas

O taurino poderá precisar equilibrar os sentimentos antes de agir Crédito: Imagem: Stockway | Shutterstock

A maturidade emocional será essencial, alerta a carta “Rei de Copas”. Você poderá precisar equilibrar os sentimentos antes de agir. Sensibilidade com estabilidade será a chave.

Gêmeos — 2 de Ouros

O geminiano deverá manter equilíbrio entre tarefas e responsabilidades Crédito: Imagem: Stockway | Shutterstock

Será necessário manter equilíbrio entre tarefas e responsabilidades , indica a carta “2 de Ouros”. Você poderá estar dividido(a) entre duas situações. A organização será fundamental.

Câncer — O Imperador

Uma postura mais firme e de liderança surgirá para para o canceriano Crédito: Imagem: Stockway | Shutterstock

Uma postura mais firme e de liderança surgirá para você, mostra a carta “O Imperador”. O dia pedirá organização e decisões práticas. Assuma o controle da situação com segurança.

Leão — 7 de Copas

O leonino deverá escolher com clareza e evitar fantasias Crédito: Imagem: Stockway | Shutterstock

Será preciso cuidado com ilusões, alerta a carta “7 de Copas”. Muitas opções poderão surgir , mas nem todas serão reais. Tente escolher com clareza e evitar fantasias.

Virgem — Pajem de Ouros

Novidades práticas e oportunidades de aprendizado chegarão para o virginiano Crédito: Imagem: Stockway | Shutterstock

Novidades práticas e oportunidades de aprendizado chegarão, segundo a carta “Pajem de Ouros”. Um projeto poderá começar pequeno, mas terá grande potencial de crescimento.

Libra — O Louco

O libriano poderá ter coragem para arriscar e iniciar algo diferente Crédito: Imagem: Stockway | Shutterstock

Um novo começo estará à vista. A carta “O Louco” mostra coragem para arriscar e iniciar algo diferente. Apenas evite imprudências.

Escorpião — 3 de Ouros

Trabalhar em equipe trará bons resultados ao escorpiano Crédito: Imagem: Stockway | Shutterstock

Parcerias e reconhecimento ganharão destaque neste dia, mostra a carta “3 de Ouros”. Trabalhar em equipe trará bons resultados. Valorize as trocas e os aprendizados.

Sagitário — 2 de Copas

Amor, parceria ou reconciliação poderão marcar o dia do sagitariano Crédito: Imagem: Stockway | Shutterstock

Conexões verdadeiras ganharão destaque, mostra a carta “2 de Copas”. Amor, parceria ou reconciliação poderão marcar o dia. Será uma sexta-feira de união sincera.

Capricórnio — 3 de Paus

Alguns planos do capricorniano começarão a ganhar forma Crédito: Imagem: Stockway | Shutterstock

A sexta-feira trará expansão e visão de futuro, revela a carta “3 de Paus”. Alguns planos começarão a ganhar forma. Pense a longo prazo.

Aquário — Cavaleiro de Espadas

O aquariano deverá ter atenção às palavras ditas no calor do momento Crédito: Imagem: Stockway | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Espadas” alerta para impulsividade e decisões rápidas. Será importante ter atenção às palavras ditas no calor do momento. Lembre-se de que a ação será positiva, desde que acompanhada de estratégia.

Peixes — 6 de Copas

Memórias e reencontros poderão marcar o dia do pisciano Crédito: Imagem: Stockway | Shutterstock

Memórias e reencontros poderão marcar o dia, conforme a carta “6 de Copas”. O passado poderá trazer aprendizado — ou até mesmo reconciliação.

Este vídeo pode te interessar