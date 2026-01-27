Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/01/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:52

Será um dia favorável para reorganizar prioridades e aprender com experiências recentes Crédito: Imagem: Kate Krasovskaya | Shutterstock

Segundo as cartas do tarot, o dia será marcado por um movimento intenso de ajustes internos, amadurecimento emocional e escolhas mais conscientes para todos os signos. As energias indicam a necessidade de equilíbrio entre ação e reflexão, mostrando que avançar com calma, estratégia e escuta interior trará resultados mais sólidos do que atitudes impulsivas.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam sobre o dia de cada signo!

Áries — A Força

O ariano deverá buscar equilíbrio entre razão e emoção Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

O dia pedirá equilíbrio entre razão e emoção. A carta “A Força” fala de coragem, autocontrole e maturidade emocional. Será importante evitar agir por impulso , pois a maior potência estará na calma, na empatia e na firmeza interior.

Touro — A Sacerdotisa

O taurino deverá confiar mais nos pressentimentos e respeitar o próprio tempo interno Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

Nesta terça-feira, a carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e intuição. Nem tudo precisará ser resolvido imediatamente, nem todas as respostas estarão no mundo externo. Confiar mais nos pressentimentos e respeitar o próprio tempo interno antes de tomar decisões importantes será fundamental.

Gêmeos — Pajem de Espadas

O geminiano deverá ter cuidado com excessos de ansiedade ou conclusões precipitadas Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

A carta “Pajem de Espadas” mostra que curiosidade e movimento mental marcarão o dia. Conversas, mensagens e novas ideias ganharão destaque. No entanto, será preciso ter cuidado com excessos de ansiedade ou conclusões precipitadas. De acordo com a previsão do tarot, ouvir será tão importante quanto falar.

Câncer — Quatro de Copas

O canceriano deverá ter atenção com oportunidades que poderão passar despercebidas Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

Para este dia, poderá haver certa apatia ou desânimo momentâneo. A carta “Quatro de Copas” alerta para oportunidades que poderão passar despercebidas por excesso de foco no que não deu certo no passado. Abrir o olhar será essencial, pois algo novo poderá tentar se aproximar.

Leão — Dez de Paus

O leonino deverá reorganizar prioridades para preservar a energia Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

A carta “Dez de Paus” mostra sobrecarga emocional e excesso de responsabilidades. O dia pedirá limites e delegação, já que não será necessário carregar tudo sozinho(a). Reorganizar prioridades será essencial para preservar a energia .

Virgem — Oito de Ouros

O virginiano terá um ótimo dia para trabalho, estudos e aperfeiçoamento de habilidades Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

Foco, dedicação e evolução constante estarão em evidência, conforme a carta “Oito de Ouros”. Será um ótimo dia para trabalho, estudos e aperfeiçoamento de habilidades. Pequenos esforços feitos com constância poderão render grandes resultados a médio prazo.

Libra — Cavaleiro de Ouros

O libriano terá um dia marcado por persistência e comprometimento Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

O dia será marcado por persistência e comprometimento, conforme a carta “Cavaleiro de Ouros”. Mesmo que o ritmo pareça lento, algo sólido será construído. Confiar no processo e manter a disciplina será importante, pois o que crescer agora tenderá a durar.

Escorpião — Sete de Paus

Para o escorpiano, poderá surgir a necessidade de defender ideias ou o próprio espaço Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

Será hora de se posicionar. Ao longo do dia, poderá surgir a necessidade de defender ideias ou o próprio espaço, mas a carta “Sete de Paus” mostra que haverá força suficiente para isso. Não recuar por medo de conflitos será essencial para sustentar a própria verdade.

Sagitário — Roda da Fortuna

A flexibilidade será a melhor aliada do sagitariano Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

Mudanças inesperadas poderão movimentar o dia. A previsão do tarot traz a energia da “Roda da Fortuna”, que fala de viradas, oportunidades e ciclos se renovando . A flexibilidade será a melhor aliada. Confiar no fluxo será importante, pois ele se reorganizará a favor.

Capricórnio — Cinco de Paus

O capricorniano deverá evitar entrar em competições desnecessárias Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

Conforme a carta “Cinco de Paus”, conflitos, disputas ou divergências poderão surgir, especialmente no ambiente profissional. Evitar entrar em competições desnecessárias será importante, já que nem toda batalha valerá a energia investida.

Aquário — Rainha de Paus

O aquariano deverá confiar no próprio brilho e na criatividade Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

Autoconfiança, carisma e poder pessoal estarão em alta, conforme a carta “Rainha de Paus”. Será um excelente dia para se expressar, liderar e colocar ideias em prática . Confiar no próprio brilho e na criatividade será essencial, pois a inspiração transmitida aos outros será maior do que se imagina.

Peixes — Seis de Paus

O pisciano viverá um dia para celebrar as conquistas sem culpa Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

Segundo a carta “Seis de Paus”, reconhecimento e sensação de vitória marcarão o dia. Algo ao qual você se dedicou poderá render elogios, retorno positivo ou validação externa. Sendo assim, será um dia de celebrar as conquistas sem culpa.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.