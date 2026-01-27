Editorias do Site
Redes Sociais

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/01/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:52

Será um dia favorável para reorganizar prioridades e aprender com experiências recentes (Imagem: Kate Krasovskaya | Shutterstock)
Será um dia favorável para reorganizar prioridades e aprender com experiências recentes Crédito: Imagem: Kate Krasovskaya | Shutterstock

Segundo as cartas do tarot, o dia será marcado por um movimento intenso de ajustes internos, amadurecimento emocional e escolhas mais conscientes para todos os signos. As energias indicam a necessidade de equilíbrio entre ação e reflexão, mostrando que avançar com calma, estratégia e escuta interior trará resultados mais sólidos do que atitudes impulsivas.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam sobre o dia de cada signo!

Áries — A Força

O ariano deverá buscar equilíbrio entre razão e emoção (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)
O ariano deverá buscar equilíbrio entre razão e emoção Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

O dia pedirá equilíbrio entre razão e emoção. A carta “A Força” fala de coragem, autocontrole e maturidade emocional. Será importante evitar agir por impulso , pois a maior potência estará na calma, na empatia e na firmeza interior.

Touro — A Sacerdotisa

O taurino deverá confiar mais nos pressentimentos e respeitar o próprio tempo interno (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)
O taurino deverá confiar mais nos pressentimentos e respeitar o próprio tempo interno Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

Nesta terça-feira, a carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e intuição. Nem tudo precisará ser resolvido imediatamente, nem todas as respostas estarão no mundo externo. Confiar mais nos pressentimentos e respeitar o próprio tempo interno antes de tomar decisões importantes será fundamental.

Gêmeos — Pajem de Espadas

O geminiano deverá ter cuidado com excessos de ansiedade ou conclusões precipitadas (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)
O geminiano deverá ter cuidado com excessos de ansiedade ou conclusões precipitadas Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

A carta “Pajem de Espadas” mostra que curiosidade e movimento mental marcarão o dia. Conversas, mensagens e novas ideias ganharão destaque. No entanto, será preciso ter cuidado com excessos de ansiedade ou conclusões precipitadas. De acordo com a previsão do tarot, ouvir será tão importante quanto falar.

Câncer — Quatro de Copas

O canceriano deverá ter atenção com oportunidades que poderão passar despercebidas (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)
O canceriano deverá ter atenção com oportunidades que poderão passar despercebidas Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

Para este dia, poderá haver certa apatia ou desânimo momentâneo. A carta “Quatro de Copas” alerta para oportunidades que poderão passar despercebidas por excesso de foco no que não deu certo no passado. Abrir o olhar será essencial, pois algo novo poderá tentar se aproximar.

Leão — Dez de Paus

O leonino deverá reorganizar prioridades para preservar a energia (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)
O leonino deverá reorganizar prioridades para preservar a energia Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

A carta “Dez de Paus” mostra sobrecarga emocional e excesso de responsabilidades. O dia pedirá limites e delegação, já que não será necessário carregar tudo sozinho(a). Reorganizar prioridades será essencial para preservar a energia .

Virgem — Oito de Ouros

O virginiano terá um ótimo dia para trabalho, estudos e aperfeiçoamento de habilidades (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)
O virginiano terá um ótimo dia para trabalho, estudos e aperfeiçoamento de habilidades Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

Foco, dedicação e evolução constante estarão em evidência, conforme a carta “Oito de Ouros”. Será um ótimo dia para trabalho, estudos e aperfeiçoamento de habilidades. Pequenos esforços feitos com constância poderão render grandes resultados a médio prazo.

Libra — Cavaleiro de Ouros

O libriano terá um dia marcado por persistência e comprometimento (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)
O libriano terá um dia marcado por persistência e comprometimento Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

O dia será marcado por persistência e comprometimento, conforme a carta “Cavaleiro de Ouros”. Mesmo que o ritmo pareça lento, algo sólido será construído. Confiar no processo e manter a disciplina será importante, pois o que crescer agora tenderá a durar.

Escorpião — Sete de Paus

Para o escorpiano, poderá surgir a necessidade de defender ideias ou o próprio espaço (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)
Para o escorpiano, poderá surgir a necessidade de defender ideias ou o próprio espaço Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

Será hora de se posicionar. Ao longo do dia, poderá surgir a necessidade de defender ideias ou o próprio espaço, mas a carta “Sete de Paus” mostra que haverá força suficiente para isso. Não recuar por medo de conflitos será essencial para sustentar a própria verdade.

Sagitário — Roda da Fortuna

A flexibilidade será a melhor aliada do sagitariano (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)
A flexibilidade será a melhor aliada do sagitariano Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

Mudanças inesperadas poderão movimentar o dia. A previsão do tarot traz a energia da “Roda da Fortuna”, que fala de viradas, oportunidades e ciclos se renovando . A flexibilidade será a melhor aliada. Confiar no fluxo será importante, pois ele se reorganizará a favor.

Capricórnio — Cinco de Paus

O capricorniano deverá evitar entrar em competições desnecessárias (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)
O capricorniano deverá evitar entrar em competições desnecessárias Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

Conforme a carta “Cinco de Paus”, conflitos, disputas ou divergências poderão surgir, especialmente no ambiente profissional. Evitar entrar em competições desnecessárias será importante, já que nem toda batalha valerá a energia investida.

Aquário — Rainha de Paus

O aquariano deverá confiar no próprio brilho e na criatividade (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)
O aquariano deverá confiar no próprio brilho e na criatividade Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

Autoconfiança, carisma e poder pessoal estarão em alta, conforme a carta “Rainha de Paus”. Será um excelente dia para se expressar, liderar e colocar ideias em prática . Confiar no próprio brilho e na criatividade será essencial, pois a inspiração transmitida aos outros será maior do que se imagina.

Peixes — Seis de Paus

O pisciano viverá um dia para celebrar as conquistas sem culpa (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)
O pisciano viverá um dia para celebrar as conquistas sem culpa Crédito: Imagem: Arisa_J | Shutterstock

Segundo a carta “Seis de Paus”, reconhecimento e sensação de vitória marcarão o dia. Algo ao qual você se dedicou poderá render elogios, retorno positivo ou validação externa. Sendo assim, será um dia de celebrar as conquistas sem culpa.

Por Viviane Pettersen

Imagem Edicase Brasil
null Crédito:

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Orquestra Sinfônica do ES divulga temporada 2026 com concertos em todo o Estado

Orquestra Sinfônica do ES divulga temporada 2026 com concertos em todo o Estado
Imagem - Brasileiro Adolpho Veloso é indicado ao Bafta de melhor fotografia

Brasileiro Adolpho Veloso é indicado ao Bafta de melhor fotografia
Imagem - 'O Agente Secreto' é indicado ao Bafta de filme estrangeiro e melhor roteiro

'O Agente Secreto' é indicado ao Bafta de filme estrangeiro e melhor roteiro