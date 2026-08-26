Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/08/2026

A carta “3 de Espadas” pede honestidade para lidar com sentimentos que talvez estejam sendo evitados. No amor, uma conversa sincera poderá revelar uma mágoa ou trazer uma verdade necessária para seguir em frente. Na carreira, uma frustração poderá exigir uma mudança de expectativas. Na saúde, será importante cuidar especialmente do emocional e evitar guardar tudo dentro de si. Entre amigos, uma decepção poderá doer, mas também ajudará a perceber quais vínculos são realmente baseados em confiança.