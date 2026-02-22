Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/02/2026

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 07:52
O domingo chegará com uma energia de amor, estabilidade, crescimento e decisões emocionais importantes. Muitas cartas falam de realização e construção sólida, enquanto outras pedem paciência e clareza interior aos signos. O dia misturará coração e estratégia — e quem souber equilibrar os dois sairá na frente.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Escolhas no campo afetivo ganharão destaque, conforme a carta “Os Enamorados”. O dia pedirá alinhamento entre desejo e valores. Decida com o coração, mas sem ignorar a razão.
Resistência e proteção caminharão juntas, conforme a carta “9 de Paus”. Você poderá se sentir cansado(a), mas ainda determinado(a) a defender o que construiu. Perseverança será essencial com seus objetivos.
Realização e satisfação pessoal marcarão seu dia, revela a carta “9 de Copas”. Um desejo poderá se concretizar ou você simplesmente sentirá alegria pelo que já conquistou . Aproveite o domingo.
Clima de harmonia e celebração, indica a carta “4 de Paus”. O dia favorecerá encontros, estabilidade emocional e sensação de segurança. Aproveite para estar perto de quem ama.
Prosperidade e estabilidade familiar marcarão o seu domingo. A carta “10 de Ouros” indica segurança material e fortalecimento das relações. Será um excelente dia para pensar a longo prazo.
Energia de crescimento, autoestima e fertilidade seguirão em alta, revela a carta “A Imperatriz”. Será um ótimo dia para investir em você, cuidar da imagem ou iniciar algo próspero.
Apego e necessidade de controle poderão surgir, alerta a carta “4 de Ouros”. Avalie se você está segurando algo por medo. Às vezes, soltar traz mais segurança do que insistir.
Novidades e entusiasmo chegarão para você, mostra a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia nova poderá surgir ou um convite inesperado animará seu dia. Explore novas possibilidades.
Paciência e avaliação, pede a carta “7 de Ouros”, pois nem tudo crescerá no tempo que você deseja. Observe seus investimentos — emocionais ou financeiros — antes de agir.
Emoções profundas e possíveis inseguranças poderão aparecer, alerta a carta “A Lua”. Confie na sua intuição, mas cuidado com ilusões. Nem tudo será o que parece.
Movimento e conquista neste domingo, revela a carta “O Carro”. O dia favorecerá decisões firmes e avanço em direção aos seus objetivos. Direcione sua energia com mais foco.
Expansão e novos horizontes, mostra a carta “3 de Paus “. Planos começarão a ganhar forma e oportunidades poderão surgir. Olhe para o futuro com confiança.
