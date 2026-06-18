Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/06/2026

Cada carta do tarot carrega um significado próprio e aponta caminhos para quem busca autoconhecimento Crédito: Imagem: Isaiah Fainberg | Shutterstock

Para esta quinta-feira, o tarot traz uma energia de escolhas, amadurecimento e necessidade de olhar para dentro. As cartas sugerem encerramento, ajustes e novas perspectivas, convidando cada signo a agir com mais consciência. Será um dia para equilibrar razão e emoção, deixando para trás o que pesa e fortalecendo aquilo que realmente tem valor.

A seguir, confira as previsões para cada um dos signos!

Áries — 8 de Copas

O ariano poderá se libertar de padrões antigos e dar os primeiros passos em direção a algo mais alinhado com seus valores Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “8 de Copas” pede coragem para se afastar do que já não alimenta sua energia. No amor, poderá surgir a necessidade de deixar para trás padrões antigos ou situações que não trazem mais satisfação. Na carreira , uma mudança de direção será importante para buscar algo que faça mais sentido. A saúde, por sua vez, irá melhorar quando você se desapegar de preocupações acumuladas. Entre amigos, algumas conexões possivelmente mudarão, aproximando-o(a) de relações mais verdadeiras.

Touro — A Justiça

O taurino tenderá a tomar decisões mais justas e colherá bons frutos ao agir com responsabilidade Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “A Justiça” sugere equilíbrio, decisões e busca por aquilo que é justo. No amor, conversas sinceras o(a) ajudarão a colocar sentimentos e expectativas no lugar. Na carreira, escolhas feitas com responsabilidade trarão bons resultados e reconhecimento. Sua saúde pedirá equilíbrio entre obrigações e descanso. Entre amigos, procure manter relações baseadas em respeito, troca e reciprocidade.

Gêmeos — O Louco

O geminiano tenderá a se abrir para novidades e poderá encontrar oportunidades inesperadas ao confiar em seus talentos Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

O dia favorecerá novidades, liberdade e vontade de experimentar caminhos diferentes, conforme a carta “O Louco”. No amor , uma nova fase, com mais leveza e espontaneidade, possivelmente surgirá, trazendo encontros ou mudanças positivas. Na carreira, oportunidades inesperadas poderão aparecer e pedir confiança nos próprios talentos. Sua saúde irá melhorar quando você quebrar a rotina e buscar novas inspirações. Entre amigos, momentos divertidos e novas conexões movimentarão sua energia.

Câncer — 6 de Paus

O canceriano tenderá a se sentir mais valorizado e poderá colher resultados positivos de esforços anteriores Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “6 de Paus” sugere reconhecimento, autoestima e sensação de vitória após esforços anteriores. No amor, você se sentirá mais valorizado(a) e perceberá o quanto merece relações que reconheçam sua importância. Na carreira, resultados positivos poderão surgir e abrir espaço para novas conquistas. Sua saúde emocional irá melhorar quando houver reconhecimento do próprio crescimento. Entre amigos, sua presença estará em destaque e irá, possivelmente, inspirar outras pessoas.

Leão — O Enforcado

O leonino possivelmente encontrará mais clareza ao pausar e observar antes de agir Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

Segundo a carta “O Enforcado”, o dia pedirá paciência, pausa e uma nova forma de enxergar as situações. No amor, talvez seja necessário parar de insistir em algo e observar o que realmente faz sentido para si. Na carreira, mudanças acontecerão quando você olhar por outro ângulo e evitar decisões impulsivas. A saúde, por sua vez, irá melhorar quando houver respeito aos próprios limites. Entre amigos, um momento de recolhimento poderá ajudar a entender melhor algumas relações.

Virgem — A Lua

O virginiano encontrará mais equilíbrio emocional ao acolher seus medos sem deixá-los tomar o controle Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “A Lua” aponta para sensibilidade, intuição e necessidade de lidar com algumas incertezas. No amor, evite criar conclusões antes de ter todas as respostas e busque clareza nos sentimentos. Na carreira, situações pouco definidas pedirão cautela e observação antes de agir. Sua saúde emocional irá melhorar quando você acolher seus medos , sem deixar que eles controlem suas escolhas. Entre amigos, confie mais nas atitudes do que apenas nas palavras.

Libra — 4 de Espadas

O libriano tenderá a se beneficiar de uma pausa estratégica e poderá reorganizar seus próximos passos com mais clareza Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

O dia favorecerá o descanso e a reorganização interna, conforme a carta “4 de Espadas”. No amor, uma pausa para refletir poderá ajudá-lo(a) a compreender melhor seus desejos e sentimentos. Na carreira, evite se cobrar além do necessário e use esse dia para planejar os próximos passos. A saúde mental, por sua vez, pedirá atenção. Entre amigos, selecione melhor onde coloca sua energia e valorize quem respeita seu espaço.

Escorpião — 3 de Paus

O escorpiano poderá ampliar sua rede de apoio com novas conexões Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

Para este dia, a carta “3 de Paus” indica expansão, planejamento e visão de futuro. No amor, você começará a enxergar novas possibilidades e a pensar em caminhos mais amplos para uma relação. Na carreira, projetos poderão avançar e trazer oportunidades de crescimento. Quanto à saúde, esta irá melhorar quando você mantiver motivação e olhar para frente com confiança. Entre amigos, novas conexões possivelmente surgirão e ampliarão sua rede de apoio.

Sagitário — Rainha de Ouros

O sagitariano poderá colher reconhecimento profissional Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “Rainha de Ouros” sugere estabilidade, cuidado e valorização daquilo que traz segurança. No amor, atitudes de carinho e demonstrações práticas fortalecerão os vínculos. Na carreira, sua dedicação e responsabilidade poderão trazer reconhecimento e crescimento. Sua saúde irá melhorar quando o próprio bem-estar se tornar prioridade. Entre amigos , você poderá ser visto(a) como alguém acolhedor e confiável.

Capricórnio — Cavaleiro de Paus

O capricorniano poderá transformar a energia em conquistas concretas Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

Segundo a carta “Cavaleiro de Paus”, o dia será de movimento, coragem e desejo de conquistar novos espaços. No amor, a paixão poderá ganhar intensidade e trazer mais entusiasmo para as relações. Na carreira, sua iniciativa se mostrará importante para aproveitar oportunidades e colocar ideias em prática. A saúde, por sua vez, irá melhorar quando você canalizar sua energia em atividades produtivas. Entre amigos, convites e novidades possivelmente deixarão a rotina mais animada.

Aquário — Rainha de Copas

O aquariano poderá superar desafios ao usar a inteligência emocional Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “Rainha de Copas” sugere sensibilidade, empatia e conexão emocional. No amor, o dia favorecerá diálogos profundos e relações em que existe acolhimento verdadeiro. Na carreira, sua inteligência emocional poderá ajudá-lo(a) a lidar melhor com desafios e pessoas. A saúde, por sua vez, irá melhorar quando você cuidar das emoções e não ignorar os próprios sentimentos. Entre amigos, sua presença será importante para oferecer apoio e fortalecer vínculos.

Peixes — 5 de Espadas

O pisciano deverá escolher suas batalhas para proteger a paz Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock