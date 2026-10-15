Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/10/2026

A carta “O Eremita” o(a) convida a buscar mais tranquilidade e a valorizar momentos de reflexão ao longo do dia. No amor, compreender os próprios sentimentos será essencial antes de cobrar definições ou assumir novos compromissos. Na carreira, atividades que exigem concentração e planejamento tenderão a render bons resultados. A saúde se beneficiará de descanso e de uma rotina menos agitada. Entre amigos, talvez você prefira ficar mais reservado(a), mas uma conversa profunda com alguém de confiança poderá trazer respostas importantes.