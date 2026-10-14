Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/10/2026

A carta “A Morte” indica que você talvez esteja diante de uma transformação necessária para seguir em frente com mais leveza. No amor, antigos padrões ou expectativas poderão precisar ser deixados para trás, permitindo que uma relação evolua ou que novas possibilidades encontrem espaço. Na carreira, alterações de planos marcarão o encerramento de uma etapa e o início de outra mais alinhada aos seus objetivos. A saúde pedirá renovação de hábitos. Entre amigos, alguns vínculos passarão por ajustes naturais conforme suas prioridades e interesses mudam.