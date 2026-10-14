Pedro Parente não declara voto, mas vê em Flávio risco de concentração de poder com vitória da direita no Congresso

E esse "mais do que isso" estava me incomodando bastante. Porque, de fato, não tenho nenhuma simpatia por qualquer um dos candidatos. Não acho um nem um pouco preparado — nunca teve uma posição executiva, se elegeu na esteira dos votos destinados ao pai, me refiro ao Senado. E o outro, governos absolutamente desastrosos, especialmente do ponto de vista fiscal, do ponto de vista das alianças que escolheu, do ponto de vista da relação com o Supremo. Muito, muito ruim.