Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 07:53

O sábado será um dia para equilibrar confiança com sensibilidade Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock
O sábado trará uma energia de expansão, conquistas e ajustes emocionais importantes. Algumas cartas do tarot indicam crescimento, reconhecimento e novas oportunidades, enquanto outras pedem atenção a inseguranças e conflitos. Será um dia para equilibrar confiança com sensibilidade.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Ás de Paus

O dia favorecerá iniciativas, criatividade e coragem para o ariano começar algo importante Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Um novo impulso surgirá, conforme a carta “Ás de Paus”. O dia favorecerá iniciativas, criatividade e coragem para começar algo importante. Aproveite a energia.

Touro — 6 de Paus

O dia trará conquistas e valorização pelos esforços do taurino Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
A carta “6 de Paus” indica que haverá reconhecimento e vitória. O dia favorecerá conquistas e valorização pelos seus esforços. Aproveite o momento de destaque.

Gêmeos — A Imperatriz

O dia favorecerá o cuidado do geminiano consigo e a conexão com seu poder pessoal Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
A carta “A Imperatriz” indica que haverá crescimento, autoestima e abundância. O dia favorecerá o cuidado consigo e a conexão com seu poder pessoal.

Câncer — 5 de Ouros

O canceriano precisará ter cuidado com inseguranças ou com a sensação de carência Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Será necessário cuidado com inseguranças ou com a sensação de carência. A carta “5 de Ouros” lembra que o apoio existirá — não enfrente tudo sozinho(a).

Leão — Rei de Paus

O dia do leonino favorecerá atitude, coragem e posicionamento firme Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
A carta “Rei de Paus” indica que haverá confiança e liderança. O dia favorecerá atitude, coragem e posicionamento firme. Assuma o controle.

Virgem — 3 de Paus

O dia favorecerá o planejamento e a visão de futuro do virginiano Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
A carta “3 de Paus” indica que haverá expansão e novos horizontes. O dia favorecerá o planejamento e a visão de futuro. Algo começará a se abrir para você.

Libra — A Lua

O libriano poderá passar por um período de emoções intensas e possíveis dúvidas Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Haverá emoções intensas e possíveis dúvidas. A carta “A Lua” pede atenção a ilusões ou interpretações equivocadas. Busque clareza.

Escorpião — 6 de Ouros

O dia do escorpiano favorecerá ajuda mútua, generosidade e relações mais justas Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
A carta “6 de Ouros” indica que haverá equilíbrio nas trocas. O dia favorecerá ajuda mútua, generosidade e relações mais justas.

Sagitário — 5 de Espadas

O sagitariano deverá evitar conflitos desnecessários Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Evite conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” alerta para disputas que poderão gerar desgaste emocional.

Capricórnio — Rainha de Ouros

O dia favorecerá a segurança emocional e material do capricorniano Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
A carta “Rainha de Ouros” indica que haverá estabilidade e autocuidado. O dia favorecerá a segurança emocional e material. Invista em você.

Aquário — 9 de Ouros

O aquariano sentirá mais independência e realização Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
Haverá independência e realização. A carta “9 de Ouros” indica satisfação pessoal e valorização do que você conquistou.

Peixes — 2 de Paus

O dia do pisciano favorecerá a avaliação de caminhos e o pensamento no futuro Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock
A carta “2 de Paus” indica que haverá necessidade de planejamento e decisões. O dia favorecerá a avaliação de caminhos e o pensamento no futuro com mais estratégia.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados