Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/10/2026

A carta “9 de Ouros” o(a) coloca diante de um dia de valorização pessoal e reconhecimento por tudo aquilo que já conquistou. No amor, preserve sua individualidade e não aceite menos do que considera justo, pois relações saudáveis também precisam respeitar seu espaço. Na carreira, resultados positivos poderão mostrar que seu esforço está valendo a pena. A saúde se beneficiará de momentos dedicados ao autocuidado. Entre amigos, escolha estar perto de pessoas que celebram suas conquistas sem competir com você.