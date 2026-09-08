Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/09/2026

A carta “Rainha de Copas” coloca as emoções e a intuição em destaque, ajudando você a compreender melhor o que sente e o que deseja. No amor, o carinho e a sensibilidade favorecerão aproximações sinceras. Na carreira, sua capacidade de compreender as pessoas poderá facilitar acordos e decisões. Na saúde, cuide do emocional e reserve momentos para desacelerar. Entre amigos, sua presença acolhedora fará diferença para quem precisar de apoio ou de uma conversa sincera.