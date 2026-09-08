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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/09/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 04:55

O dia pedirá paciência, equilíbrio e maturidade para aproveitar novas oportunidades (Imagem: Natalie magic | Shutterstock)
O dia pedirá paciência, equilíbrio e maturidade para aproveitar novas oportunidades Crédito: Imagem: Natalie magic | Shutterstock

Para esta terça-feira, o tarot revela uma energia de sensibilidade, movimento e novas oportunidades. O dia favorecerá conexões afetivas, conquistas e trocas equilibradas, mas também pedirá paciência, estratégia e cuidado com aquilo que você decide preservar. Entre avanços e momentos de cautela, as cartas mostram que ouvir a intuição e agir com maturidade será essencial para aproveitar melhor as oportunidades.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rainha de Copas

O ariano fortalecerá os vínculos afetivos ao seguir a intuição e expressar os sentimentos com sensibilidade (Imagem: uladz_a | Shutterstock)
O ariano fortalecerá os vínculos afetivos ao seguir a intuição e expressar os sentimentos com sensibilidade Crédito: Imagem: uladz_a | Shutterstock

A carta “Rainha de Copas” coloca as emoções e a intuição em destaque, ajudando você a compreender melhor o que sente e o que deseja. No amor, o carinho e a sensibilidade favorecerão aproximações sinceras. Na carreira, sua capacidade de compreender as pessoas poderá facilitar acordos e decisões. Na saúde, cuide do emocional e reserve momentos para desacelerar. Entre amigos, sua presença acolhedora fará diferença para quem precisar de apoio ou de uma conversa sincera.

Touro — Ás de Paus

O taurino encontrará entusiasmo para iniciar atividades e poderá transformar ideias em oportunidades (Imagem: uladz_a | Shutterstock)
O taurino encontrará entusiasmo para iniciar atividades e poderá transformar ideias em oportunidades Crédito: Imagem: uladz_a | Shutterstock

A carta “Ás de Paus” acende entusiasmo, criatividade e vontade de começar algo novo. No amor, uma atração poderá ganhar força ou uma relação recuperar a paixão. Na carreira, uma ideia poderá se transformar em um projeto promissor. Na saúde, aproveite a disposição para movimentar o corpo e renovar sua energia. Entre amigos, convites inesperados e programas diferentes poderão deixar o dia mais animado e aproximar você de novas pessoas.

Gêmeos — O Carro

O geminiano avançará com determinação ao assumir o controle dos próprios caminhos (Imagem: uladz_a | Shutterstock)
O geminiano avançará com determinação ao assumir o controle dos próprios caminhos Crédito: Imagem: uladz_a | Shutterstock

A carta “O Carro” indica avanço, determinação e capacidade de assumir o controle dos próprios caminhos. No amor, uma atitude mais decidida poderá fazer uma relação evoluir. Na carreira, foco e iniciativa ajudarão você a alcançar uma meta importante. Na saúde, canalize a energia em atividades que movimentem o corpo, mas sem exagerar. Entre amigos, você poderá tomar a frente de um encontro, uma viagem ou um plano que estava sendo adiado.

Câncer — Pajem de Espadas

O canceriano terá conversas e descobertas importantes, mas precisará ter cuidado com fofocas e interpretações precipitadas (Imagem: uladz_a | Shutterstock)
O canceriano terá conversas e descobertas importantes, mas precisará ter cuidado com fofocas e interpretações precipitadas Crédito: Imagem: uladz_a | Shutterstock

A carta “Pajem de Espadas” movimenta conversas, mensagens e descobertas, pedindo atenção ao que é dito e ao que permanece nas entrelinhas. No amor , uma conversa poderá despertar curiosidade ou esclarecer uma dúvida. Na carreira, novas informações o(a) ajudarão a tomar decisões melhores. Na saúde, evite alimentar excesso de pensamentos e preocupações. Entre amigos, cuidado com fofocas e interpretações precipitadas, pois nem tudo o que chega aos seus ouvidos corresponde à realidade.

Leão — 3 de Copas

O leonino viverá um dia de alegria, encontros e momentos que fortalecerão os vínculos (Imagem: uladz_a | Shutterstock)
O leonino viverá um dia de alegria, encontros e momentos que fortalecerão os vínculos Crédito: Imagem: uladz_a | Shutterstock

A carta “3 de Copas” traz alegria, encontros e uma energia de celebração. No amor, momentos descontraídos favorecerão a aproximação e poderão reacender o entusiasmo. Na carreira, contatos e amizades poderão contribuir para novas oportunidades. Na saúde, lazer e boas companhias ajudarão a renovar suas energias. Entre amigos, o dia será especialmente favorável para reencontros, comemorações e conversas que fortalecerão vínculos.

Virgem — A Temperança

O virginiano manterá a harmonia ao agir com equilíbrio, paciência e compreensão (Imagem: uladz_a | Shutterstock)
O virginiano manterá a harmonia ao agir com equilíbrio, paciência e compreensão Crédito: Imagem: uladz_a | Shutterstock

A carta “A Temperança” pede equilíbrio, paciência e capacidade de encontrar o meio-termo diante das situações. No amor, diálogo e compreensão ajudarão a manter a harmonia. Na carreira, agir sem pressa permitirá tomar decisões mais consistentes. Na saúde, moderação entre trabalho, descanso e alimentação será importante. Entre amigos, você poderá assumir o papel de mediador e ajudar a resolver diferenças sem alimentar conflitos.

Libra — O Imperador

O libriano demonstrará firmeza e organização, favorecendo a liderança, a segurança e a estabilidade (Imagem: uladz_a | Shutterstock)
O libriano demonstrará firmeza e organização, favorecendo a liderança, a segurança e a estabilidade Crédito: Imagem: uladz_a | Shutterstock

A carta “O Imperador” traz firmeza, organização e necessidade de estabelecer limites claros. No amor, você poderá buscar mais segurança e estabilidade. Na carreira, sua postura responsável favorecerá liderança e reconhecimento . Na saúde, criar uma rotina mais estruturada poderá melhorar seu bem-estar. Entre amigos, esteja disponível para ajudar, mas evite querer controlar as escolhas ou comportamentos das pessoas ao seu redor.

Escorpião — A Estrela

O escorpiano renovará a esperança e encontrará acolhimento em relações verdadeiras (Imagem: uladz_a | Shutterstock)
O escorpiano renovará a esperança e encontrará acolhimento em relações verdadeiras Crédito: Imagem: uladz_a | Shutterstock

A carta “A Estrela” renova a esperança e mostra que algo poderá começar a fazer mais sentido depois de um período de incertezas. No amor, a energia do dia favorecerá cura, confiança e novas conexões. Na carreira, inspirará projetos criativos e perspectivas mais otimistas. Na saúde, cuidar da mente e recuperar a confiança em si será importante. Entre amigos, relações sinceras poderão trazer acolhimento e lembrar você de que não precisa atravessar tudo sozinho(a).

Sagitário — 4 de Ouros

O sagitariano deverá agir com cautela para preservar o que conquistou, sem deixar que o apego impeça novas experiências (Imagem: uladz_a | Shutterstock)
O sagitariano deverá agir com cautela para preservar o que conquistou, sem deixar que o apego impeça novas experiências Crédito: Imagem: uladz_a | Shutterstock

A carta “4 de Ouros” pede atenção à necessidade de segurança e ao medo de perder aquilo que você conquistou. No amor, evite controlar excessivamente a relação ou fechar-se emocionalmente. Na carreira, será importante preservar recursos e agir com prudência. Na saúde, procure não acumular tensão por querer controlar tudo. Entre amigos, valorize quem demonstra lealdade, mas não permita que o apego impeça novas experiências e conexões.

Capricórnio — Rei de Copas

O capricorniano lidará com situações intensas de maneira equilibrada e madura (Imagem: uladz_a | Shutterstock)
O capricorniano lidará com situações intensas de maneira equilibrada e madura Crédito: Imagem: uladz_a | Shutterstock

A carta “Rei de Copas” mostra maturidade emocional e capacidade de agir com equilíbrio mesmo diante de situações intensas. No amor, uma conversa profunda poderá fortalecer a confiança. Na carreira, sua diplomacia ajudará a lidar com pessoas e resolver questões delicadas. Na saúde, cuidar das emoções será fundamental para manter o equilíbrio geral. Entre amigos, alguém poderá procurar você em busca de conselhos, acolhimento ou uma visão mais madura sobre uma situação.

Aquário — 6 de Ouros

O aquariano fortalecerá suas relações por meio da reciprocidade e do apoio mútuo (Imagem: uladz_a | Shutterstock)
O aquariano fortalecerá suas relações por meio da reciprocidade e do apoio mútuo Crédito: Imagem: uladz_a | Shutterstock

A carta “6 de Ouros” fala sobre reciprocidade, generosidade e equilíbrio nas trocas. No amor, dar e receber afeto de maneira equilibrada fortalecerá a relação. Na carreira, uma ajuda, parceria ou oportunidade poderá chegar por meio de alguém. Na saúde, procure respeitar seus limites e não gastar energia além do necessário. Entre amigos, o dia favorecerá apoio mútuo e mostrará que boas relações são construídas quando existe disposição para oferecer e receber.

Peixes — 9 de Paus

O pisciano encontrará força para superar uma etapa cansativa, mas precisará respeitar seus limites e não se fechar para novas possibilidades (Imagem: uladz_a | Shutterstock)
O pisciano encontrará força para superar uma etapa cansativa, mas precisará respeitar seus limites e não se fechar para novas possibilidades Crédito: Imagem: uladz_a | Shutterstock

A carta “9 de Paus” mostra resistência e perseverança, mas também pede cuidado para não viver sempre na defensiva. No amor, experiências passadas poderão fazer você levantar barreiras, mas será importante não impedir novas possibilidades. Na carreira, sua persistência ajudará a superar uma etapa cansativa. Na saúde, respeite seus limites e dê ao corpo tempo para recuperar energia. Entre amigos, selecione bem suas companhias, sem permitir que antigas decepções o(a) impeçam de confiar novamente.

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