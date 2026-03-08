Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/03/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Publicado em 8 de março de 2026 às 07:50

O domingo trará conquistas e alegrias aos nativos, mas também exigirá encerramentos para que novos ciclos comecem d Crédito: Imagem: SAG stock | Shutterstock

O domingo chegará com uma energia de renovação emocional, celebrações e mudanças importantes. Algumas cartas do tarot falam de conquistas e alegria, enquanto outras indicam encerramentos necessários para que novos ciclos comecem. Será um dia de equilíbrio entre gratidão e transformação.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries — 4 de Paus

O dia do ariano favorecerá encontros agradáveis, momentos em família e a sensação de segurança emocional

A carta “4 de Paus” mostra que haverá um clima de celebração e estabilidade. O dia favorecerá encontros agradáveis, momentos em família e a sensação de segurança emocional.

Touro — 10 de Paus

O taurino precisará reavaliar as próprias responsabilidades

Segundo a carta “10 de Paus”, sobrecarga e cansaço poderão surgir. Talvez você esteja assumindo responsabilidades demais. Será importante avaliar o que realmente precisa continuar.

Gêmeos — 6 de Ouros

O dia do geminiano favorecerá a ajuda mútua e acordos justos

A carta “6 de Ouros” mostra que haverá equilíbrio nas trocas. O dia favorecerá a ajuda mútua e acordos justos. Dar e receber precisarão estar em harmonia.

Câncer — Cavaleiro de Copas

Um gesto carinhoso, convite ou conversa especial poderá tocar o coração do canceriano

A carta “Cavaleiro de Copas” revela que haverá romantismo e sensibilidade no ar. Um gesto carinhoso, convite ou conversa especial poderá tocar seu coração.

Leão — A Morte

Um ciclo chegará ao fim na vida do leonino para abrir espaço para algo novo

Segundo a carta “A Morte”, uma transformação profunda ocorrerá neste dia. Um ciclo chegará ao fim para abrir espaço para algo novo. Será importante não temer mudanças , pois elas trarão renovação.

Virgem — Pajem de Ouros

Novidades no campo profissional ou financeiro surgirão ao virginiano

A carta “Pajem de Ouros” mostra que novidades no campo profissional ou financeiro surgirão. Algo pequeno poderá começar nesse dia com grande potencial de crescimento.

Libra — 5 de Espadas

O libriano precisará evitar conflitos desnecessários

A carta “5 de Espadas” mostra que será importante evitar conflitos desnecessários. Nem toda disputa precisa ser vencida. Em alguns momentos, preservar a paz vale mais.

Escorpião — 9 de Copas

Um desejo poderá se concretizar ou o escorpiano poderá sentir gratidão pelo momento atual

A carta “9 de Copas” mostra que haverá realização emocional. Um desejo poderá se concretizar ou você poderá sentir gratidão pelo momento atual.

Sagitário — Ás de Copas

O dia favorecerá conexões sinceras e abertura do coração ao sagitariano

Segundo a carta “Às de Copas”, um novo ciclo surgirá no amor ou nas emoções. O dia favorecerá conexões sinceras e abertura do coração.

Capricórnio — Rei de Ouros

Será um dia favorável para o capricorniano tomar decisões financeiras

A carta “Rei de Ouros” mostra que haverá estabilidade e segurança material. Será um dia favorável para decisões financeiras e planejamento de longo prazo.

Aquário — O Sol

O dia favorecerá boas notícias, reconhecimento e energia positiva do aquariano

A carta “O Sol” mostra que haverá clareza, alegria e sucesso. O dia favorecerá boas notícias, reconhecimento e energia positiva.

Peixes — A Estrela

O pisciano precisará confiar que está sendo guiado para caminhos mais leves e alinhados

A carta “A Estrela” revela que haverá esperança e renovação espiritual. Será importante confiar que você está sendo guiada(o) para caminhos mais leves e alinhados.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.