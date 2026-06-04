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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/06/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

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Publicado em 04 de Junho de 2026 às 07:55

O dia favorecerá conexões sinceras, iniciativas corajosas e escolhas conscientes (Imagem: Happy_Nati | Shutterstock)
O dia favorecerá conexões sinceras, iniciativas corajosas e escolhas conscientes Crédito: Imagem: Happy_Nati | Shutterstock
A quinta-feira trará uma energia de renovação, oportunidades e crescimento emocional. Muitas cartas do tarot indicam movimento, esperança e novos começos, favorecendo quem estiver disposto a sair da rotina e acreditar mais no próprio potencial. Ao mesmo tempo, algumas alertam para a importância de não desperdiçar oportunidades por distração ou excesso de insatisfação. O dia favorecerá conexões sinceras, iniciativas corajosas e escolhas conscientes.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Ás de Paus

Áries terá energia para recomeços, novos projetos e mais entusiasmo na vida amorosa e profissional (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)
Áries terá energia para recomeços, novos projetos e mais entusiasmo na vida amorosa e profissional Crédito: Imagem: Sunnydream | Shutterstock
Conforme a carta “Ás de Paus”, o dia chegará com uma forte energia de renovação e entusiasmo, despertando sua vontade de iniciar projetos e buscar novas experiências. No amor, a paixão tenderá a ganhar força, favorecendo aproximações e momentos mais intensos. Na carreira, ideias criativas poderão abrir portas importantes e trazer mais motivação para seus objetivos. A saúde ganhará mais vitalidade quando você encontrar formas positivas de canalizar sua energia. Entre amigos, o clima será de animação e incentivo para novos planos.

Touro — O Louco

Touro será incentivado a sair da rotina, arriscar mais e aproveitar novas oportunidades (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)
Touro será incentivado a sair da rotina, arriscar mais e aproveitar novas oportunidades Crédito: Imagem: Sunnydream | Shutterstock
A vida convidará você a sair da zona de conforto e se abrir para experiências diferentes, revela a carta “O Louco”. No amor, uma atitude mais leve poderá trazer surpresas agradáveis e encontros inesperados. Na carreira, novas oportunidades poderão surgir quando você estiver disposto(a) a arriscar um pouco mais. A saúde emocional melhorará quando você abandonar o excesso de controle e permitir que a vida flua naturalmente. Entre amigos, convites e novidades prometem movimentar sua rotina.

Gêmeos — A Estrela

Gêmeos viverá um período de esperança, confiança e motivação para seguir seus sonhos (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)
Gêmeos viverá um período de esperança, confiança e motivação para seguir seus sonhos Crédito: Imagem: Sunnydream | Shutterstock
Segundo a carta “A Estrela”, o dia favorecerá esperança, renovação e confiança no futuro. No amor, situações que pareciam complicadas tenderão a ganhar um novo significado , trazendo mais tranquilidade ao coração. Na carreira, projetos e sonhos poderão receber um impulso importante, fortalecendo sua motivação. A saúde emocional melhorará por meio de pensamentos mais positivos e da confiança em si. Entre amigos, conversas inspiradoras ajudarão você a enxergar novas possibilidades.

Câncer — Rei de Copas

Câncer estará emocionalmente equilibrado e conseguirá lidar melhor com desafios e relações (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)
Câncer estará emocionalmente equilibrado e conseguirá lidar melhor com desafios e relações Crédito: Imagem: Sunnydream | Shutterstock
Você estará mais equilibrado(a) emocionalmente e preparado(a) para lidar com desafios de forma madura, indica a carta “Rei de Copas”. No amor, haverá espaço para diálogo, compreensão e fortalecimento dos vínculos afetivos. Na carreira, sua inteligência emocional ajudará a resolver conflitos e tomar boas decisões. A saúde melhorará quando você acolher seus sentimentos sem se deixar dominar por eles. Entre amigos, sua capacidade de ouvir e aconselhar será muito valorizada.

Leão — 8 de Paus

Leão terá um dia movimentado, com novidades, oportunidades e acontecimentos rápidos (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)
Leão terá um dia movimentado, com novidades, oportunidades e acontecimentos rápidos Crédito: Imagem: Sunnydream | Shutterstock
Conforme a carta “8 de Paus”, o dia promete movimento, novidades e acontecimentos que poderão acelerar seus planos. No amor, mensagens, reencontros ou conversas importantes tenderão a movimentar a vida afetiva. Na carreira, oportunidades poderão surgir rapidamente, exigindo atenção e capacidade de adaptação. A saúde melhorará quando você evitar a ansiedade e acompanhar o ritmo dos acontecimentos com equilíbrio. Entre amigos, convites e boas notícias deixarão o clima mais animado.

Virgem — Cavaleiro de Copas

Virgem estará mais sensível, romântico e aberto a conexões emocionais importantes (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)
Virgem estará mais sensível, romântico e aberto a conexões emocionais importantes Crédito: Imagem: Sunnydream | Shutterstock
As emoções estarão mais presentes e poderão trazer momentos especiais ao longo do dia, revela a carta “Cavaleiro de Copas”. No amor, o dia favorecerá romantismo, aproximações e demonstrações sinceras de afeto. Na carreira, sua diplomacia e sensibilidade ajudarão a fortalecer parcerias importantes. A saúde emocional melhorará quando você se permitir sentir sem racionalizar tudo o tempo inteiro. Entre amigos, haverá espaço para conversas agradáveis e trocas cheias de carinho.

Libra — A Temperança

Libra buscará equilíbrio, harmonia e estabilidade em diferentes áreas da vida (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)
Libra buscará equilíbrio, harmonia e estabilidade em diferentes áreas da vida Crédito: Imagem: Sunnydream | Shutterstock
A carta “A Temperança” mostra um dia de equilíbrio, harmonia e busca por estabilidade. No amor, será mais fácil encontrar entendimento e resolver pequenos desencontros por meio do diálogo. Na carreira, a paciência será uma grande aliada para lidar com desafios e alcançar resultados consistentes. A saúde melhorará quando você respeitar seus limites e evitar exageros. Entre amigos, o clima será tranquilo e acolhedor, favorecendo momentos agradáveis.

Escorpião — O Sol

Escorpião terá um dia positivo, com alegria, reconhecimento e momentos felizes (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)
Escorpião terá um dia positivo, com alegria, reconhecimento e momentos felizes Crédito: Imagem: Sunnydream | Shutterstock
Uma energia de alegria, clareza e realização acompanhará você, mostra a carta “O Sol”. No amor, haverá mais sinceridade, confiança e momentos felizes ao lado de quem você gosta. Na carreira, reconhecimento e oportunidades poderão fortalecer sua autoestima e motivação. A saúde ganhará mais vitalidade e disposição, favorecendo o bem-estar físico e emocional. Entre amigos e familiares, o clima será leve, positivo e cheio de boas vibrações.

Sagitário — 4 de Copas

Sagitário precisará prestar atenção para não perder oportunidades por distração ou insatisfação (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)
Sagitário precisará prestar atenção para não perder oportunidades por distração ou insatisfação Crédito: Imagem: Sunnydream | Shutterstock
Segundo a carta “4 de Copas”, o dia pedirá atenção para não deixar oportunidades passarem despercebidas por conta de insatisfações ou distrações. No amor, talvez seja necessário olhar para a relação com mais gratidão e menos foco no que está faltando. Na carreira, novas possibilidades poderão surgir, mas exigirão uma postura mais receptiva . A saúde emocional melhorará quando você valorizar as suas conquistas. Entre amigos, alguém poderá oferecer apoio ou um conselho valioso.

Capricórnio — Ás de Ouros

Capricórnio encontrará boas oportunidades ligadas à estabilidade, prosperidade e crescimento (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)
Capricórnio encontrará boas oportunidades ligadas à estabilidade, prosperidade e crescimento Crédito: Imagem: Sunnydream | Shutterstock
O dia, conforme a carta “Ás de Ouros”, favorecerá novos começos ligados à estabilidade, prosperidade e crescimento. No amor, relações poderão ganhar mais segurança e perspectivas de futuro. Na carreira, oportunidades financeiras ou profissionais tenderão a surgir de maneira promissora. A saúde melhorará quando você investir em hábitos que tragam mais equilíbrio para sua rotina. Entre amigos, boas parcerias poderão abrir caminhos interessantes.

Aquário — 5 de Paus

Aquário poderá enfrentar desafios e divergências, exigindo mais paciência e diplomacia (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)
Aquário poderá enfrentar desafios e divergências, exigindo mais paciência e diplomacia Crédito: Imagem: Sunnydream | Shutterstock
Segundo a carta “5 de Paus”, o dia poderá trazer divergências, disputas de opinião ou desafios que exigirão mais paciência. No amor, pequenas discussões poderão surgir se faltar disposição para ouvir o outro lado. Na carreira, ambientes competitivos poderão testar sua capacidade de adaptação e diplomacia. A saúde emocional pedirá atenção ao estresse e à irritação acumulada. Entre amigos, será importante evitar conflitos desnecessários e focar o diálogo.

Peixes — 3 de Copas

Peixes viverá um dia favorável para encontros, celebrações e fortalecimento das relações (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)
Peixes viverá um dia favorável para encontros, celebrações e fortalecimento das relações Crédito: Imagem: Sunnydream | Shutterstock
A energia do dia favorecerá encontros, celebrações e fortalecimento das relações, revela a carta “3 de Copas”. No amor, momentos leves e descontraídos poderão aproximar ainda mais as pessoas. Na carreira, o trabalho em equipe tenderá a render bons resultados e abrir novas oportunidades. A saúde emocional melhorará por meio da convivência com pessoas que fazem bem ao seu coração. Entre amigos, haverá motivos para comemorar e compartilhar alegria.

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