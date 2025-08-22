Sol em Virgem: previsão do novo ciclo para cada signo do zodíaco

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 11:30
Hoje, 22 de agosto, o Sol se despede de Leão e mergulha na energia prática, analítica e detalhista de Virgem. O fogo vibrante dá lugar à terra firme, e todos nós somos convidados a colocar os pés no chão, organizar a vida e focar no que realmente importa.
Virgem é conhecido como o signo do trabalho, mas também do serviço – e essa diferença é fundamental. O trabalho está ligado à necessidade e ao sustento, enquanto o serviço nasce do propósito, da vontade de oferecer algo de valor ao mundo. O virginiano une essas duas dimensões com equilíbrio: além de produzir, busca significado no que faz. Precisa sentir que sua dedicação contribui de fato, que o esforço empregado não se perde.
Virginianos e virginianas são metódicos, éticos, dedicados e incrivelmente leais. Valorizam a ordem, a rotina e a clareza. Estudiosos por natureza, são movidos por princípios sólidos e por um desejo sincero de melhorar tudo à sua volta. No meio do caos e da superficialidade, são âncoras de lucidez. A seguir, veja as previsões da astróloga e psicoterapeutaEunice Ferrari!
Hora de organizar sua rotina, ariano! A produtividade vai às alturas, e você poderá dar grandes passos nos projetos profissionais . Se está buscando emprego, é um ótimo momento para se candidatar. Também é um excelente período para cuidar da saúde e da conexão entre corpo e mente.
Taurinos e taurinas estarão mais sociáveis e voltados para as trocas afetivas, e isso possivelmente envolverá um novo romance. Alguém especial cruzará seu caminho e mexerá com seu coração. Por outro lado, o relacionamento com os filhos ganhará uma nova luz, com a melhora da comunicação e do afeto entre vocês. Um projeto criativo poderá ser planejado e executado nas próximas semanas.
Com o Sol em Virgem, será um momento de recolhimento e conexão com as raízes para o nativo de Gêmeos. O lar se tornará um refúgio, e a alma pedirá silêncio, introspecção e profundidade. Ótimo ciclo para trabalhar de casa, reorganizar os espaços e nutrir os vínculos mais íntimos.
A comunicação fluirá com leveza e inteligência. Conversas importantes acontecerão, amizades se fortalecerão, e estudos ganharão espaço. Um novo contrato ou parceria poderá surgir para o signo de Câncer. Atente-se às oportunidades. Sua mente estará afiada.
É hora de cuidar do bolso! A energia estará voltada para suas finanças e seus recursos. Projetos que trazem retorno material ganharão destaque. Também será um ótimo momento para reorganizar os ga s tos e investir de forma mais estratégica.
A temporada é sua, e você sentirá a força disso! A vitalidade retornará, novos começos se anunciarão, e tudo o que idealizou poderá, enfim, começar a tomar forma. Sua presença ganhará destaque, e o mundo prestará mais atenção ao que você tem a oferecer. Use essa energia para iniciar ciclos com propósito.
O momento pedirá silêncio e reflexão. Será um período de revisar emoções e fazer um balanço do último ano. Você está em preparação para um novo ciclo solar, então respeite o tempo de recolhimento. Planeje, reorganize e sonhe com consciência.
Sua vida social entrará em movimento, mesmo que pelas redes sociais. Novas amizades surgirão, e as antigas se renovarão. Um projeto em grupo ou uma nova equipe de trabalho poderá se fazer presente. Contatos com instituições, clubes ou grandes empresas estarão favorecidos.
Prepare-se para colher os frutos dos últimos esforços! Reconhecimento e conquistas chegarão e será o momento da colheita. Sua imagem profissional ganhará força, e você poderá se destacar com mais facilidade. Aproveite: sua luz será notada.
O foco se voltará para horizontes mais amplos. Estudos, viagens, publicações e vínculos com o estrangeiro terão destaque. Também tenderá a haver maior abertura para o autoconhecimento e a espiritualidade. Seu olhar se expandirá, trazendo novas perspectivas
Tempo de transformações profundas. Você entrará em um processo de purificação emocional, deixando para trás o que pesa e o que já não faz sentido. Também será uma fase poderosa para resolver questões financeiras, especialmente ligadas a parcerias, heranças ou investimentos.
As relações ganharão foco, tanto as pessoais quanto as profissionais. Um novo romance poderá florescer, assim como uma parceria importante, ser firmada. Você estará mais magnético(a), carismático(a) e receptivo(a) a trocas significativas.
