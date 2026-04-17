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Astrologia

Signos mais resilientes: 5 nativos com força para se reconstruir sempre

Eles se destacam pela capacidade de atravessar crises, aprender com elas e seguir em frente mais fortes
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 16:53

A forma como cada signo enfrenta desafios mostra que a verdadeira força está na capacidade de se reinventar diante das dificuldades (Imagem: mentalmind | Shutterstock)
A forma como cada signo enfrenta desafios mostra que a verdadeira força está na capacidade de se reinventar diante das dificuldades Crédito: Imagem: mentalmind | Shutterstock
A vida nem sempre segue o roteiro que a gente imagina — e é justamente nos momentos de ruptura que a verdadeira força aparece. Na astrologia, alguns signos se destacam pela capacidade de atravessar crises, aprender com elas e seguir em frente mais fortes. Não porque não sofrem, mas porque conseguem transformar dor em crescimento.
A seguir, veja quais são os signos mais resilientes do zodíaco e como cada um manifesta essa força!

1. Escorpião

Escorpião encara momentos de crise de forma intensa e profunda, e é justamente ao atravessar perdas e mudanças que encontra força para se reinventar e recomeçar (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)
Escorpião encara momentos de crise de forma intensa e profunda, e é justamente ao atravessar perdas e mudanças que encontra força para se reinventar e recomeçar Crédito: Imagem: so.ni.ka | Shutterstock
Escorpião é, sem dúvida, o signo mais associado à transformação. Ele não evita momentos difíceis — pelo contrário, mergulha neles. Vive intensamente perdas, términos e mudanças profundas, mas tem uma habilidade única de se reconstruir. Sua força está em aceitar o fim como parte do processo. O nativo entende que, muitas vezes, é preciso deixar morrer para renascer melhor.

2. Capricórnio

Capricórnio enfrenta desafios com praticidade e disciplina, mantendo o foco e avançando de maneira constante, sem se deixar abalar (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)
Capricórnio enfrenta desafios com praticidade e disciplina, mantendo o foco e avançando de maneira constante, sem se deixar abalar Crédito: Imagem: so.ni.ka | Shutterstock
Capricórnio pode até enfrentar quedas, mas dificilmente se perde no caminho . Esse signo tem uma visão prática da vida e entende que desafios fazem parte da construção. Com disciplina e responsabilidade, ele segue firme, mesmo quando tudo parece difícil. Sua resiliência é silenciosa: ele não dramatiza, ele resolve. E continua avançando, passo a passo.

3. Câncer

Câncer vive as emoções de forma intensa, mas usa essa sensibilidade para se recolher, processar o que sente e reconstruir a si aos poucos (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)
Câncer vive as emoções de forma intensa, mas usa essa sensibilidade para se recolher, processar o que sente e reconstruir a si aos poucos Crédito: Imagem: so.ni.ka | Shutterstock
Câncer sente tudo com profundidade — e isso inclui as dores. Mas é justamente essa sensibilidade que o torna resiliente. Ele se permite viver os sentimentos, se recolher quando necessário e, aos poucos, se reconstruir. Sua força vem do afeto, dos vínculos e da capacidade de transformar emoções em aprendizado.

4. Touro

Touro demonstra resiliência por meio da constância, mantendo-se firme mesmo diante de obstáculos e seguindo em frente com paciência e determinação (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)
Touro demonstra resiliência por meio da constância, mantendo-se firme mesmo diante de obstáculos e seguindo em frente com paciência e determinação Crédito: Imagem: so.ni.ka | Shutterstock
Touro é um dos signos mais constantes do zodíaco. Diante das dificuldades, ele não desiste com facilidade. Pode até resistir a mudanças no início, mas quando decide seguir, mantém o foco com firmeza. Sua resiliência está na persistência: ele continua, mesmo devagar, mas sempre em frente.

5. Aquário

Aquário lida com situações difíceis buscando distanciamento emocional e novas perspectivas, o que o ajuda a encontrar soluções criativas e diferentes caminhos (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)
Aquário lida com situações difíceis buscando distanciamento emocional e novas perspectivas, o que o ajuda a encontrar soluções criativas e diferentes caminhos Crédito: Imagem: so.ni.ka | Shutterstock
Aquário lida com os desafios de forma mais racional. Ele consegue se distanciar emocionalmente das situações para enxergar novas possibilidades. Em vez de se prender ao problema, busca soluções inovadoras. Sua resiliência está na capacidade de se reinventar e criar novos caminhos, mesmo depois de uma crise.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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