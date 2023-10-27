Saiba tudo sobre o poderoso Eclipse Lunar em Touro deste sábado (28)

Eclipses são momentos importantes para a Astrologia porque estão ligados a crises e transformações. E isso pode ser intensificado no poderoso Eclipse Lunar em Touro que ocorre neste sábado, dia 28 de outubro de 2023.
Tudo começa a partir das 15h01 (horário de Brasília), quando o Sol se projeta sobre a Lua Cheia, que estará aos 5 graus e 09 minutos de Touro.
O fenômeno será parcialmente visível no Brasil, especialmente na região Nordeste do país, mas com cobertura máxima de 6% durante o nascimento da Lua.
A boa notícia é que, diferentemente do eclipse solar, não é necessário ter cuidados especiais para observar o eclipse lunar. Podemos olhar diretamente para a Lua e pelo tempo que quisermos.
Mas, para a maioria dos brasileiros, o eclipse poderá ser visto apenas de forma penumbral, ou seja, com pouca variação de tonalidades,
Todo mudo pode ver ao vivo pelo YouTube do Observatório Nacional:
Os significados do Eclipse Lunar em Touro
Este será um Eclipse Lunar no grau 5 de Touro, pertinho de Júpiter que também está em Touro. Por outro lado, teremos três planetas em Escorpião: Sol, Mercúrio e Marte.
Portanto, este eclipse será uma mescla entre a calma e o apego taurinos, com a ação, poder e transformações escorpianos.
Por isso, esse eclipse traz questões importantes para você refletir:
- O que eu quero conservar?
- De que maneira posso conservar?
- O que é benéfico conservar?
- Onde devemos usar meu lado taurino centrado?
- E onde devo partir com mais energia e vontade de transformar, de uma forma escorpiana?
A ideia é lidar com as transformações que estão ocorrendo por vontade nossa ou não.
Portanto, nos próximos seis meses, que é o tempo que repercute um eclipse, será preciso resgatar a força de vontade para agir (Escorpião) e sair da zona de conforto (Touro). Mas também é preciso ter a paciência taurina com o tempo das coisas.
A área da sua vida este Eclipse irá ativar
Nem todo mundo vai viver o eclipse (assim como todos os trânsitos astrológicos) da mesma maneira. Isso porque cada eclipse ativa uma área específica da nossa vida.
Tem um jeito fácil e gratuito de ver como o Eclipse Lunar em Touro vai “conversar” com o seu Mapa. É só seguir o passo a passo abaixo:
Acesse seu Mapa do céu Personare.
Mas se você não está logado no site, faça isso. É grátis!
Com isso, nosso site vai conectar o dia e a hora do seu nascimento com as informações do eclipse.
Então, o site do Personare mostrará para você qual a casa astrológica do seu Mapa será ativada pelo eclipse.
Assim, vai aparecer um destaque, como na imagem abaixo, dizendo a você qual é a casa destacada pelo eclipse! Por exemplo, perceba que na imagem abaixo, a pessoa terá a Casa 12 enfatizada.
Agora que você já sabe que área da sua vida vai ser ativada, entenda a seguir as questões que podem surgir.
O que o Eclipse Lunar em Touro significará para você?
Veja abaixo os significados por cada casa ativada pelo eclipse, conforme o passo a passo acima:
- Casa 1: O que na sua vida depende de uma nova atitude sua? Além disso, tente investigar que tipo de transformações você quer realizar na sua vida ou no seu corpo.
- Casa 2: Você precisa aprofundar seus valores pessoais? Ademais, o que você precisa fazer nas suas finanças para ter transformações benéficas na vida?
- Casa 3: Você precisa transformar a forma como se comunica? Isso porque pode ser bom refletir se você precisa atualizar seu modo de entendimento.
- Casa 4: Tem algo que você precisa resolver na sua família ou na sua casa? Ademais, pode ser bom pensar no que você precisa transformar internamente.
- Casa 5: O que você precisa mudar em relação ao amor? O que a vida está exigindo de você sobre criatividade e vitalidade?
- Casa 6: Você precisa transformar algo seu trabalho, alimentação, rotina ou saúde?
- Casa 7: Que convites para transformação estão vindo das suas parcerias? O que você precisa mudar, portanto, nas suas relações e no seu jeito de se relacionar?
- Casa 8: Você precisa colocar o dedo numa ferida para resolver algo? Isso porque esta pode ser a hora de encerrar algo na sua vida.
- Casa 9: Se você não está conseguindo ir para a frente, como expandir sua visão para poder fazer um novo voo?
- Casa 10: Onde você precisa se transformar para poder realizar algo importante? Com isso, analise o que as crises no trabalho estão sinalizando para você.
- Casa 11: Como você pode impactar de modo mais transformador os grupos dos quais você faz parte? Será que seus amigos estão passando por transformações que podem abrir em você questionamentos importantes?
- Casa 12: O que determinada crise está mostrando a você sobre seu mundo interior? Quais mudanças você precisa realizar de dentro para fora?
- Vanessa Tuleski. Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare. E-mail: [email protected]