Quer atrair sorte em outubro? Aposte nestes 5 banhos de ervas

Outubro chega trazendo aquela vontade de renovar as energias, deixar para trás o que já não combina com a nossa caminhada e abrir espaço para novas oportunidades. Para quem gosta de práticas espirituais, os banhos de ervas podem ser uma forma simples de marcar esse momento de transição e direcionar a intenção para um mês mais leve, próspero e cheio de boas possibilidades.