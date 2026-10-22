Previsões para o amor neste fim de outubro: o que o baralho cigano revela para cada signo?

O fim de outubro colocará a estabilidade emocional e a segurança afetiva em evidência. A carta “A Âncora” representa vínculos duradouros, perseverança e a necessidade de construir relações sobre bases sólidas. Se você estiver em um relacionamento, poderá sentir vontade de conversar sobre o futuro, organizar planos a dois ou estabelecer uma rotina que ofereça mais tranquilidade ao casal. Entretanto, será importante observar se a estabilidade não se transformou em acomodação, especialmente se problemas antigos continuarem a ser ignorados.