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Astrologia

Planeta regente de Leão: veja como o Sol influencia os nativos

Quando bem direcionada, a força do Astro-Rei ajuda o leonino a brilhar de forma autêntica, compartilhando seus talentos com coragem e entusiasmo
Portal Edicase

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Publicado em 21 de Julho de 2026 às 16:55

Cada nativo do zodíaco possui um astro que simboliza a maneira como a sua energia se manifesta na vida (Imagem: chechivalorsa| Shutterstock)
Cada nativo do zodíaco possui um astro que simboliza a maneira como a sua energia se manifesta na vida Crédito: Imagem: chechivalorsa| Shutterstock
O planeta regente, na astrologia, é aquele que governa a energia principal de um signo, influenciando suas características, valores, motivações e a forma como cada pessoa enxerga o mundo. Cada nativo do zodíaco possui um astro que simboliza a maneira como a sua energia se manifesta na vida cotidiana. O regente de Leão, por exemplo, é o Sol.  
“Na astrologia, o Sol representa a essência, a identidade, a força vital e a consciência de quem somos. É ele que simboliza nossa capacidade de criar, expressar talentos, desenvolver autoconfiança e ocupar nosso lugar no mundo”, explica a astróloga Thaís Mariano.  

Influência do Sol em Leão

Assim como o Sol ocupa o centro do Sistema Solar, o signo de Leão possui uma natureza voltada para a expansão e centralização. Além disso, ambos possuem a capacidade de iluminar. De acordo com a astróloga, o propósito dos leoninos é permitir que a sua luz interior se manifeste de forma autêntica.
O Astro-Rei também está associado ao coração, tanto no sentido físico quanto simbólico. “Por isso, os leoninos costumam agir movidos pela generosidade, pela paixão e pelo desejo de viver intensamente. Quando estão conectados com a sua melhor versão, demonstram coragem, entusiasmo, criatividade, lealdade e uma capacidade natural de motivar quem está ao seu redor”, analisa Thaís Mariano.
Os leoninos podem se tornar orgulhosos se as energias do Sol e do signo estiverem em desequilíbrio (Imagem: Nazarii_Neshcherenskyi | Shutterstock)
Os leoninos podem se tornar orgulhosos se as energias do Sol e do signo estiverem em desequilíbrio Crédito: Imagem: Nazarii_Neshcherenskyi | Shutterstock

Perigo das energias em desequilíbrio 

Quando as energias do Sol e do signo de Leão estão em desequilíbrio, os leoninos podem se tornar orgulhosos, não aceitando críticas ou exigindo reconhecimento constante. “O aprendizado de Leão é compreender que o brilho verdadeiro não diminui quando compartilhado. Pelo contrário, quanto mais inspira, acolhe e incentiva o crescimento das outras pessoas, mais a sua luz se fortalece”, finaliza a astróloga. 

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