Na hora de escolher a sua cor no Natal, vale saber que cada tom carrega um sentido e pode ajudar a contar o que você deseja viver na ceia, nas relações e no seu novo ano.
O significado das cores não é só tradição: é uma linguagem que ajuda a contar o que você deseja viver na ceia, nas relações e inclusive no seu novo ano.
Neste guia rápido e direto, a cromoterapeuta Solange Lima explica o que significa usar cada cor no Natal — inclusive se “verde no Natal engravida” ?.
Para começar, vale uma explicação breve. A Cromoterapia estuda a vibração de cada cor e como ela pode ativar sensações, organizar o humor e a energia no dia a dia.
Segundo a cromoterapeuta Solange Lima, as cores mantêm sentidos estáveis; o que muda é a intenção de quem usa.
Assim, escolher uma cor para a ceia ou para o look não “faz” algo por si só, mas orienta o clima que você deseja viver (mais calma, vitalidade, diálogo, acolhimento…).
Neste guia rápido e direto, você vai entender o que verde, preto, azul, vermelho, rosa e branco indicam, com dicas práticas para usar nas roupas, na beleza e na decoração.
Quer personalizar? Descubra a sua cor do ano e alinhe metas com a energia do seu ciclo.
O verde conversa com equilíbrio, renovação e saúde. É a cor do chakra do coração, então favorece acolhimento e vínculos mais gentis — ótimo para uma ceia harmoniosa.
Quando você escolhe o verde, você diz ao corpo e à mente: ‘vamos respirar e recomeçar com calma.
E a trend de ‘Natal de verde engravida’?
Depois que Viih Tube, Virginia Fonseca e Jade Magalhães apareceram grávidas após passarem o Natal usando roupas verdes, a teoria viralizou.
Porém, segundo Solange Lima, isso não passa de superstição.
“O verde pode, sim, ajudar na saúde e no equilíbrio emocional, mas não há nenhuma relação direta entre essa cor e a fertilidade ou gravidez”,
Aliás, nenhuma cor causa nada. O que vale é a intenção ao usar determinado tom. Se você deseja equilíbrio e harmonia para se organizar, o verde é incrível.
Além disso, a cor acalma o sistema nervoso e ajuda em momentos de insônia e estados de ansiedade.
Como usar verde no Natal:
Look principal (vestido/camisa) ou pontos de cor (brinco, lenço, sandália).
Em casa: folhas naturais, velas verdes, louça ou guardanapos no tom.
Combina bem com branco (leveza) e dourado (esperança próspera).
Pode, sim. O preto traz poder, elegância e um ar mais introspectivo. “Preto é presença silenciosa: diz muito sem levantar a voz”, diz Solange.
Mas se estiver num momento emocional delicado, evite o look 100% preto. Prefira misturar com branco, dourado, rosa ou a sua cor do Ano Pessoal
Combinações fáceis:
Preto + dourado = autoridade serena
Preto + rosa = doçura que acolhe
Preto + branco = clássico e equilibrado
O azul sinaliza serenidade, confiança e uma mente mais tranquila — perfeito para mesas com conversas respeitosas, com leveza e harmonia.
Ou seja, escolha azul para acalmar o ritmo interno e escutar de verdade neste Natal.
Dicas:
Use do azul-claro (leveza) ao índigo/jeans (profundidade e intuição).
Na decoração, aposte em sousplats, laços e detalhes nos presentes.
Vermelho é a principal cor do Natal e, além disso, é a cor do ano de 2026! Ou seja, ao escolher vermelho, você já vai se alinhar à energia do próximo ano!
Vale lembrar que o vermelho chama vitalidade, coragem e ação. É a cor para tirar planos do papel e celebrar com presença.
“Vermelho lembra o coração pulsando: convida a viver o agora”, aponta Solange.
Dicas práticas:
Se não quiser um look inteiro vermelho, um batom, bolsa ou sapato já acendem a proposta.
Par perfeito: vermelho + branco (recomeço) ou dourado (prosperidade).
O rosa fala de afeto, gentileza e diálogo. Indicado para reencontros, reconciliações e celebrações com mais cuidado emocional.
Além disso, ao escolher rosa, você vai estar manifestando abrir portas para conversas que curam — o que é incrível para o Natal!
Como usar:
Vale vestido leve, camisa rosé, esmalte ou flores na mesa.
Além disso, funciona muito bem combinado com índigo (introspecção lúcida) ou branco.
O branco é o clássico do recomeço: simboliza paz, limpeza energética e clareza. Funciona para todo mundo.
“Em dúvida? Vai de branco e adiciona um detalhe na intenção do seu ano”, sugere Solange.
Sugestões da cor branco no Natal:
Dá para usar um look totalmente branco ou misturar com a sua cor de 2026 para personalizar sem perder a tradição.
Além disso, unhas de esmalte branco trazem a energia pro seu Natal.
Você pode usar a Numerologia combinada com a Cromoterapia para saber qual é a melhor cor para passar a virada de ano. É só descobrir o seu Ano Pessoal.
Isso porque ele traz as previsões para a sua vida ao lingo dos 12 meses e, sabendo disso, você pode associar as melhores cores para potencializar suas metas do ano.
Passo a passo rápido:
Insira seus dados pessoais, incluindo nome completo e data de nascimento.
Então, veja qual é o número do seu Ano Pessoal no destaque.
A seguir, veja as cores ideias para você para as grandes oportunidades do seu ano:
Ano 1: vermelho, laranja — começar e liderar
Ano 2: laranja, rosa — parcerias e diplomacia
Ano 3: amarelo — criatividade e expressão
Ano 4: verde, marrom — estrutura e constância
Ano 5: azul, violeta — mudanças com serenidade
Ano 6: índigo/jeans, rosa — família e harmonia
Ano 7: violeta — autoconhecimento e espiritualidade
Ano 8: rosa, marrom — comunicação + conquistas
Ano 9: dourado, verde (e violeta) — encerrar ciclos com sabedoria
