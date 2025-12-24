Horóscopo

O que significa usar cada cor no Natal?

Este guia de significado das cores de ano novo ajuda você a potencializar seus objetivos e a descobrir qual cor combina com seu número regente

Na hora de escolher a sua cor no Natal, vale saber que cada tom carrega um sentido e pode ajudar a contar o que você deseja viver na ceia, nas relações e no seu novo ano.

Neste guia rápido e direto, a cromoterapeuta Solange Lima explica o que significa usar cada cor no Natal — inclusive se “verde no Natal engravida” ?.

Entendendo o significado das cores

Para começar, vale uma explicação breve. A Cromoterapia estuda a vibração de cada cor e como ela pode ativar sensações, organizar o humor e a energia no dia a dia.

Segundo a cromoterapeuta Solange Lima, as cores mantêm sentidos estáveis; o que muda é a intenção de quem usa.

Assim, escolher uma cor para a ceia ou para o look não “faz” algo por si só, mas orienta o clima que você deseja viver (mais calma, vitalidade, diálogo, acolhimento…).

Neste guia rápido e direto, você vai entender o que verde, preto, azul, vermelho, rosa e branco indicam, com dicas práticas para usar nas roupas, na beleza e na decoração.

Quer personalizar? Descubra a sua cor do ano e alinhe metas com a energia do seu ciclo.

O que significa usar verde no Natal – engravida?

Quando você escolhe o verde, você diz ao corpo e à mente: ‘vamos respirar e recomeçar com calma.

E a trend de ‘Natal de verde engravida’?

Depois que Viih Tube, Virginia Fonseca e Jade Magalhães apareceram grávidas após passarem o Natal usando roupas verdes, a teoria viralizou.

Porém, segundo Solange Lima, isso não passa de superstição.

“O verde pode, sim, ajudar na saúde e no equilíbrio emocional, mas não há nenhuma relação direta entre essa cor e a fertilidade ou gravidez”,

Aliás, nenhuma cor causa nada. O que vale é a intenção ao usar determinado tom. Se você deseja equilíbrio e harmonia para se organizar, o verde é incrível.

Além disso, a cor acalma o sistema nervoso e ajuda em momentos de insônia e estados de ansiedade.

Como usar verde no Natal:

Look principal (vestido/camisa) ou pontos de cor (brinco, lenço, sandália).

Em casa: folhas naturais, velas verdes, louça ou guardanapos no tom.

Combina bem com branco (leveza) e dourado (esperança próspera).

Preto pode no Natal?

Mas se estiver num momento emocional delicado, evite o look 100% preto. Prefira misturar com branco, dourado, rosa ou a sua cor do Ano Pessoal

Combinações fáceis:

Preto + dourado = autoridade serena

Preto + rosa = doçura que acolhe

Preto + branco = clássico e equilibrado

O que significa usar azul no Natal?

Ou seja, escolha azul para acalmar o ritmo interno e escutar de verdade neste Natal.

Dicas:

Use do azul-claro (leveza) ao índigo/jeans (profundidade e intuição).

Na decoração, aposte em sousplats, laços e detalhes nos presentes.

O que significa usar vermelho no Natal?

Vermelho é a principal cor do Natal e, além disso, é a cor do ano de 2026! Ou seja, ao escolher vermelho, você já vai se alinhar à energia do próximo ano!

Vale lembrar que o vermelho chama vitalidade, coragem e ação. É a cor para tirar planos do papel e celebrar com presença.

“Vermelho lembra o coração pulsando: convida a viver o agora”, aponta Solange.

Dicas práticas:

Se não quiser um look inteiro vermelho, um batom, bolsa ou sapato já acendem a proposta.

Par perfeito: vermelho + branco (recomeço) ou dourado (prosperidade).

Se usar rosa no Natal?

Além disso, ao escolher rosa, você vai estar manifestando abrir portas para conversas que curam — o que é incrível para o Natal!

Como usar:

Vale vestido leve, camisa rosé, esmalte ou flores na mesa.

Além disso, funciona muito bem combinado com índigo (introspecção lúcida) ou branco.

Branco no Natal?

“Em dúvida? Vai de branco e adiciona um detalhe na intenção do seu ano”, sugere Solange.

Sugestões da cor branco no Natal:

Dá para usar um look totalmente branco ou misturar com a sua cor de 2026 para personalizar sem perder a tradição.

Além disso, unhas de esmalte branco trazem a energia pro seu Natal.

Quer acertar na cor de Ano Novo? Veja o passo a passo

Você pode usar a Numerologia combinada com a Cromoterapia para saber qual é a melhor cor para passar a virada de ano. É só descobrir o seu Ano Pessoal.

Isso porque ele traz as previsões para a sua vida ao lingo dos 12 meses e, sabendo disso, você pode associar as melhores cores para potencializar suas metas do ano.

Passo a passo rápido:

Insira seus dados pessoais, incluindo nome completo e data de nascimento.

Então, veja qual é o número do seu Ano Pessoal no destaque.

A seguir, veja as cores ideias para você para as grandes oportunidades do seu ano:

Ano 1: vermelho, laranja — começar e liderar

Ano 2: laranja, rosa — parcerias e diplomacia

Ano 3: amarelo — criatividade e expressão

Ano 4: verde, marrom — estrutura e constância

Ano 5: azul, violeta — mudanças com serenidade

Ano 6: índigo/jeans, rosa — família e harmonia

Ano 7: violeta — autoconhecimento e espiritualidade

Ano 8: rosa, marrom — comunicação + conquistas

Ano 9: dourado, verde (e violeta) — encerrar ciclos com sabedoria

