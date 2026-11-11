O que são chakras? Entenda o significado dos 7 centros energéticos e como equilibrá-los

A palavra chakra vem do sânscrito e significa “roda” ou “disco”. Nas tradições que utilizam esse conceito, os chakras são compreendidos como centros sutis de energia que participam da circulação do prana, a energia vital. Embora existam diferentes sistemas de chakras, o modelo mais conhecido no Ocidente apresenta sete centros principais, distribuídos simbolicamente ao longo do eixo do corpo, desde a base da coluna até o topo da cabeça.