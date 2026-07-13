Netuno retrógrado em Áries: veja os impactos desse trânsito tanto no coletivo quanto no individual

O trânsito de Netuno em Áries inaugura uma nova etapa de um ciclo mais amplo Crédito: Imagem: buradaki | Shutterstock

Entre 7 de julho e 12 de dezembro de 2026, Netuno realiza sua primeira retrogradação em Áries desde que ingressou no signo. Como o astro permanece aproximadamente 14 anos em cada signo do zodíaco, essa fase faz parte do curso natural de um trânsito de longa duração e não representa um acontecimento incomum ou isolado.

Segundo Emily Rosa e Wladimir Barros, astrólogos da equipe Astrolink, a retrogradação simboliza uma fase de revisão e assimilação dos temas já associados à passagem de Netuno por Áries. É uma fase dentro de um ciclo longo, que pode ajudar a revisar os temas netunianos ligados ao impulso, à identidade, à coragem e às idealizações sobre novos começos.

Influências geradas por Netuno

Conhecido na astrologia por representar sensibilidade, imaginação, espiritualidade, idealizações e processos inconscientes, Netuno atua simbolicamente em áreas nas quais os contornos ficam menos rígidos. Seus trânsitos podem tanto ampliar inspiração e percepção subjetiva quanto evidenciar ilusões, expectativas e fantasias que precisam ser revistas com mais clareza.

“Netuno não costuma agir pela lógica da certeza, mas pela dissolução de contornos. Ele pode inspirar, sensibilizar e ampliar a imaginação , mas também mostrar onde estamos idealizando demais uma situação, um desejo ou até uma imagem de nós mesmos”, explica Emily Rosa.

Fase de revisão

Após permanecer cerca de 14 anos em Peixes, signo associado à empatia, à coletividade e ao universo emocional, Netuno ingressa em Áries, signo ligado à iniciativa, ao impulso, à coragem e à afirmação da identidade. Nessa nova fase, os temas netunianos passam a tocar a forma como idealizamos novos começos, missões pessoais, desejos de autonomia e a própria necessidade de agir.

Para a astróloga, a retrogradação representa um momento de revisão interna antes da consolidação desse novo ciclo. “Em vez de impulsionar novas iniciativas imediatamente, Netuno retrógrado em Áries convida à reflexão sobre as motivações que sustentam nossas escolhas. É um período que favorece mudanças de propósito, revisão de projetos e o abandono de versões antigas de nós mesmos”, afirma.

Embora o movimento retrógrado seja apenas aparente do ponto de vista astronômico, na astrologia ele costuma ser interpretado como uma fase de revisão. No caso de planetas lentos como Netuno, essa leitura precisa considerar a duração do ciclo: a retrogradação faz o planeta revisitar determinados graus do zodíaco, prolongando a observação de temas que já estavam em andamento.

Netuno em Áries e seus ciclos históricos

A última passagem de Netuno por Áries ocorreu no século XIX, entre 1860 e 1870, período associado a mudanças profundas na organização social, política e cultural do mundo. Entre os acontecimentos frequentemente relacionados a esse contexto histórico, estão a Guerra Civil Americana, processos de unificação nacional na Europa, a fundação da Cruz Vermelha Internacional e a ampliação dos debates em torno da teoria da evolução.

Segundo Emily Rosa, a astrologia não estabelece relações de causa e efeito entre eventos históricos e movimentos planetários, mas observa correspondências simbólicas que ajudam a compreender os temas predominantes de cada ciclo.

“Quando observamos esse período histórico, percebemos temas ligados à redefinição de identidades coletivas, disputas por autonomia, novos ideais e mudanças na forma de organização social. Em Netuno em Áries, o impulso de abrir caminhos pode vir misturado a idealizações, urgências e visões de missão”, destaca.

Diferentes movimentos planetários reforçam a leitura de uma fase de transição Crédito: Imagem: NASA images | Shutterstock

Um céu em transição coletiva

A retrogradação de Netuno em Áries acontece dentro de um contexto astrológico mais amplo, marcado pela presença dos planetas transpessoais, que cobrem gerações, nos primeiros graus de alguns signos : Plutão entrou em Aquário, Netuno em Áries e Urano em Gêmeos recentemente, todos em boa fluidez entre si. Essa combinação sugere, simbolicamente, um período de reorganização profunda nas formas de agir, comunicar, pertencer e construir futuro.

Na astrologia mundial, configurações desse tipo não são lidas como correspondências diretas de acontecimentos coletivos, mas como marcadores simbólicos de épocas em que certos temas ganham força. Com Urano em Gêmeos, a ruptura passa pelo campo da informação, da tecnologia, das redes e da circulação de ideias. Com Plutão em Aquário, entram em pauta as transformações nas estruturas coletivas, nas instituições e nos sistemas de poder. Netuno em Áries aponta para a revisão dos ideais de identidade, coragem, iniciativa e até mesmo moda e arte.

É isso que encorpa o momento astrológico , pois Netuno retrógrado sozinho não é um grande catalisador de eventos e não deve ser visto como um evento isolado. Ele faz parte de um cenário maior, no qual modelos antigos podem parecer menos estáveis enquanto novos modelos ainda estão em formação. Mais do que anunciar mudanças imediatas, esse período convida a observar quais discursos e políticas coletivas nascem de uma inspiração legítima e quais podem estar sendo movidos por idealização e urgência.

Como interpretar essa retrogradação no plano individual

No plano individual, essa retrogradação tende a ser mais relevante para quem tem planetas ou pontos importantes do mapa natal nos graus ativados por Netuno em Áries. Nesses casos, a leitura pode envolver revisões sobre desejos, impulsos, idealizações, objetivos e formas de afirmação pessoal.

Para Emily Rosa, o principal aprendizado desse trânsito está na disposição para abandonar definições ultrapassadas sobre si. “Nem sempre uma retrogradação indica uma mudança externa imediata. Muitas vezes, ela apenas prolonga o contato com uma pergunta que já estava em aberto. Em Áries , essa pergunta pode envolver coragem, impulso, autonomia e a diferença entre agir por inspiração verdadeira ou por idealização”, conclui.