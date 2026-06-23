Mercúrio retrógrado em Câncer: trânsito convidará à revisão de emoções e memórias

O próximo trânsito de Mercúrio retrógrado acontecerá entre os dias 29 de junho e 23 de julho de 2026, no signo de Câncer Crédito: Imagem: Vladi333 | Shutterstock

Mercúrio retrógrado é um dos fenômenos mais comentados e temidos quando o assunto é astrologia. Popularmente associado a atrasos, falhas em aparelhos eletrônicos, problemas de comunicação e mudanças de planos, esse período costuma ser visto como uma fase de desafios. No entanto, seu significado vai muito além dos contratempos do dia a dia.

Segundo Emily Rosa, astróloga do Astrolink, Mercúrio representa a forma como pensamos, aprendemos, nos comunicamos e interpretamos a realidade. Quando entra em movimento retrógrado, sua energia fica mais tempo em uma determinada área do zodíaco e favorece revisões, reflexões e reavaliações.

O próximo trânsito de Mercúrio retrógrado acontecerá entre os dias 29 de junho e 23 de julho de 2026, no signo de Câncer. A fase de pré-sombra começará em 12 de junho, quando os temas do trânsito começarão a se manifestar, enquanto seus efeitos simbólicos poderão ser percebidos até os primeiros dias de agosto.

“Mercúrio retrógrado costuma influenciar a revisão de experiências, conversas e decisões. Em Câncer, essa revisão acontece principalmente por meio das emoções, das memórias e das relações que construíram nossa sensação de pertencimento”, explica Emily Rosa.

Um dos períodos mais emocionais do ano

Por estar ligado à família, ao passado, à ancestralidade e à segurança emocional, Câncer trará uma dimensão mais afetiva para a retrogradação. Durante esse período, lembranças antigas poderão ganhar força, pessoas do passado poderão reaparecer e assuntos emocionais ainda não resolvidos tenderão a pedir atenção.

“Muitas vezes carregamos histórias que nunca foram totalmente compreendidas ou encerradas. Mercúrio retrógrado não cria esses temas, apenas ilumina aquilo que já estava presente”, afirma a astróloga.

Família, saúde e questões burocráticas

Questões ligadas à casa e à família também ganharão destaque. Mudanças de residência, pequenos reparos domésticos, reorganização de ambientes e assuntos relacionados a imóveis ou documentação familiar poderão exigir mais atenção e revisão.

Outro tema importante será a alimentação. Como o signo de Câncer está associado ao cuidado e à nutrição emocional, o período poderá trazer reflexões sobre hábitos alimentares e sobre a relação entre emoções e comida.

No campo burocrático, documentos ligados a imóveis, heranças, contratos de aluguel, financiamentos e patrimônio merecerão atenção redobrada. O momento favorecerá revisar informações, conferir cláusulas e resolver pendências.

Mercúrio retrógrado em Câncer impactará aspectos importantes da vida de cada ascendente Crédito: Imagem: NASA images | Shutterstock

Impacto parcial para cada ascendente

Abaixo, confira qual será o impacto do Mercúrio retrógrado em Câncer para o ascendente de cada signo.

Áries

O movimento favorecerá a revisão de assuntos familiares, emocionais e domésticos.

Pergunta: as bases sobre as quais construí minha vida ainda fazem sentido?

Touro

O movimento favorecerá reflexões sobre comunicação, estudos e relações próximas.

Pergunta: existe algo que eu preciso dizer ou ouvir para seguir em frente?

Gêmeos

Mercúrio retrógrado em Câncer favorecerá a reavaliação de finanças, autoestima e valores pessoais.

Pergunta: quanto vale aquilo que eu sou?

Câncer

O movimento favorecerá a revisão de identidade, objetivos e sentimentos.

Pergunta: quem eu me tornei e quem estou deixando de ser?

Leão

Mercúrio retrógrado em Câncer favorecerá encerramentos emocionais e contato com questões inconscientes.

Pergunta: o que ainda estou carregando que já não pertence ao meu futuro?

Virgem

O movimento favorecerá a revisão de amizades, projetos coletivos e planos.

Pergunta: os meus objetivos ainda refletem quem eu sou hoje?

Libra

Mercúrio retrógrado em Câncer favorecerá reflexões sobre carreira, propósito e direção profissional.

Pergunta: a vida que estou construindo me representa de verdade?

Escorpião

Mercúrio retrógrado em Câncer favorecerá questionamentos sobre crenças , estudos e visão de mundo.

Pergunta: aquilo em que acredito ainda corresponde à minha experiência atual?

Sagitário

O movimento favorecerá transformações ligadas à intimidade e ao poder pessoal.

Pergunta: o que preciso transformar para recuperar meu poder?

Capricórnio

Durante o Mercúrio retrógrado em Câncer, relacionamentos e parcerias entrarão em revisão.

Pergunta: como me relaciono com o outro e o que isso revela sobre mim?

Aquário

Mercúrio retrógrado em Câncer favorecerá ajustes na rotina , nos hábitos e no autocuidado.

Pergunta: como estou cuidando de mim no dia a dia?

Peixes

Mercúrio retrógrado em Câncer favorecerá a revisão de romances, criatividade e fontes de prazer.

Pergunta: o que faz meu coração se sentir vivo?