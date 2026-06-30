Mercúrio Retrógrado em Câncer: entenda como o período vai impactar os relacionamentos

Durante o Mercúrio retrógrado, emoções se intensificam e as relações podem ficar mais sensíveis Crédito: Imagem: Vladi333 | Shutterstock

Mercúrio retrógrado costuma ser associado a um período de desafios. Falhas na comunicação, mal-entendidos e pequenos conflitos costumam marcar esse movimento astrológico. Desta vez, o trânsito, que iniciou em 29 de junho, ocorre em Câncer, signo ligado às emoções, aos vínculos afetivos, à família e às memórias.

O resultado pode ser um período especialmente delicado para os relacionamentos. Isso porque, além dos tradicionais desafios de comunicação associados ao trânsito, questões emocionais antigas tendem a ganhar espaço, fazendo com que conversas aparentemente simples revelem sentimentos mais profundos.

Segundo Deborah de Obá, especialista da iQuilibrio, este é um momento em que tudo parece ser sentido com mais intensidade. “A vida fica mais íntima, mais sensível, mais voltada para dentro. É como se certas emoções estivessem mais próximas da superfície. Coisas pequenas ganham peso, não porque ficaram maiores, mas porque estamos mais porosos emocionalmente. Uma frase atravessada pode virar assunto, um atraso pode ser interpretado como falta de consideração e uma conversa sobre rotina pode revelar necessidades afetivas que estavam guardadas há muito tempo”, explica.

De acordo com a especialista, esse movimento também costuma aproximar situações do passado. “Lembranças, reencontros, mensagens inesperadas e conversas antigas podem reaparecer. Nem sempre para recomeçar uma história, mas muitas vezes para encerrá-la da forma correta. Existe uma grande diferença entre voltar atrás e voltar para resolver. E Mercúrio retrógrado frequentemente nos convida justamente a essa revisão”, afirma.

O que muda nos relacionamentos?

A taróloga Sephira, também especialista da iQuilibrio, explica que Mercúrio rege a forma como pensamos, aprendemos e nos comunicamos. Quando entra em movimento retrógrado, essas áreas passam por uma espécie de acerto de contas.

“Nos relacionamentos, isso exige atenção redobrada, porque conversas importantes podem ser atravessadas por ruídos e antigas questões podem ressurgir para serem observadas sob uma nova perspectiva”, destaca. Por esse motivo, ela recomenda evitar decisões impulsivas durante o período. Discussões definitivas, cobranças feitas no calor do momento e conclusões precipitadas podem acabar gerando arrependimentos posteriores.

Mas nem tudo são desafios. Para a taróloga, Mercúrio retrógrado também oferece uma oportunidade valiosa de amadurecimento emocional. “Mercúrio retrógrado não é um vilão. O convite é desacelerar, ouvir com mais atenção, refletir antes de responder e compreender melhor aquilo que estamos tentando comunicar. Em Câncer, essa revisão acontece justamente nos territórios mais sensíveis da vida, envolvendo afeto, pertencimento, família e segurança emocional”, diz.

Evitar impulsos, checar informações e ouvir o outro com atenção são atitudes que ajudam a lidar melhor com período Crédito: Imagem: NASA images | Shutterstock

Como se blindar durante o período?

Embora não seja possível evitar completamente os efeitos do trânsito astrológico, algumas atitudes podem ajudar a atravessar esse ciclo com mais tranquilidade, como:

Evitar tirar conclusões precipitadas;

Confirmar informações antes de reagir;

Ter cuidado com mensagens enviadas por impulso;

Procurar ouvir o outro até o fim antes de responder;

Refletir sobre questões emocionais que insistem em retornar;

Aproveitar o momento para resolver pendências afetivas de forma madura.

Aprendizados durante o Mercúrio retrógrado

Para Deborah de Obá, o principal aprendizado deste Mercúrio retrógrado é entender o que realmente está por trás dos conflitos. “Muitas vezes, a discussão não é sobre o que está sendo dito naquele momento. Ela fala de necessidades emocionais mais profundas, de sentimentos que foram acumulados e não encontraram espaço para ser expressos. Esse trânsito nos convida justamente a olhar para isso com mais honestidade e consciência.”

Com duração até 23 de julho, o período promete ser um convite à revisão emocional. E, para quem está vivendo uma relação amorosa, a recomendação é simples: menos impulsividade, mais diálogo e disposição para compreender aquilo que talvez esteja sendo sentido há muito tempo, mas só agora encontrou espaço para vir à tona.