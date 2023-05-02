Mais um eclipse? Entenda por que agora a Lua será eclipsada Crédito: Personare

A seguir, vamos entender melhor esse eclipse em sequência e a diferença entre os fenômenos de abril e maio de 2023.

Mais um eclipse?

Em primeiro lugar, é importante entender que os eclipses acontecem aos pares (eventualmente, em trios), com proximidade de semanas. Ou seja, essa sequência do Eclipse Solar em Áries de abril com este Eclipse Lunar em Escorpião não é algo raro.

Além disso, eclipses tendem a se repetir por um par de signos opostos por cerca de dois anos, então os temas deste par ficam evidenciados no período.

O eclipse de 5 de maio é o penúltimo eclipse no eixo Touro-Escorpião. O último será dia 28 de outubro, em Touro. E Eclipse de 20 de abril, em Áries, foi apenas o primeiro do eixo Áries-Libra. Veja aqui as datas de todos os eclipses de 2023.

Eclipse Lunar: o que significa?

Astronomicamente, o Eclipse Lunar ocorre sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram alinhados, estando a Terra no meio destes outros dois corpos.

Astrologicamente, a Lua tem a ver com o passado e com o sentido de segurança, por isso, pode haver mais insegurança, medo e reatividade. Por outro lado, o eclipse lunar também pode fazer as pessoas saírem da sua zona de segurança.

É importante lembrar que os eclipses podem ser mais fortes na data em que ocorrem, mas não apenas. Algumas semanas antes e até seis meses depois ele pode reduzir a clareza e aumentar a sensibilidade.

Como fica a sua vida?

Para saber o que vai ficar marcado na sua vida a partir do Eclipse Lunar de 05 de maio, por até seis meses, você precisa seguir esse passo a passo:

Acesse seu Mapa do céu Personare.

Veja o seu destaque para o eclipse.

Se você não está logado no site, faça isso. É grátis!

Quando encontrar o seu destaque, clique no botão “leia o significado” para mergulhar nas questões que o eclipse pode mexer na sua vida.