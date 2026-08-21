Horóscopo semanal: previsões para os signos de 24 a 30 de agosto de 2026

Você tenderá a estar mais consciente das suas escolhas e da maneira como deseja conduzir a própria vida. Será um bom momento para reorganizar as prioridades, cuidar de si e tomar decisões importantes. No processo, entretanto, mudanças inesperadas exigirão flexibilidade. Ainda neste período, a sua mente estará mais ativa, favorecendo conversas e negociações. Apenas tome cuidado com informações incompletas ou palavras impulsivas, pois elas poderão provocar mal-entendidos.