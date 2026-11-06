Horóscopo semanal: previsões para os signos de 09 a 15 de novembro de 2026

Ainda nesta semana, será possível que assuntos antigos venham à tona, especialmente se houver ressentimentos ou questões que ainda precisam ser resolvidas. Para harmonizar as relações, procure ouvir o outro com atenção e evite reações impulsivas. Na comunicação com familiares, colegas e pessoas próximas, tenha cautela com a impaciência e com a tendência a exageros. Pense antes de responder, respeite opiniões diferentes e fuja de conflitos desnecessários.