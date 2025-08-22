Astrologia

Horóscopo semanal: previsão dos signos de 25 a 31 de agosto de 2025

Astróloga revela o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07:30

Nesta semana, as ideias poderão fluir com entusiasmo e a criatividade ganhará força

O Sol em Virgem seguirá em quadratura com Urano, indicando uma tensão entre o desejo de organização e a necessidade de liberdade e novidades. Inclusive, poderão surgir situações que quebrarão a rotina, causando desconfortos, mas também abrindo portas para oportunidades e novas formas de pensar.

Por sua vez, Mercúrio em Leão favorecerá a comunicação, a criatividade e a confiança. Como resultado, as ideias poderão fluir com entusiasmo, assim como a criatividade ganhará força. No entanto, deverá haver cuidado com ações dramáticas ou autoritárias.

Já Vênus em Câncer fará oposição a Plutão, favorecendo intensidade nos relacionamentos e nas finanças. Ao mesmo tempo, esse aspecto abrirá espaço para transformações e renovações nessas áreas.

Marte em Libra, por sua vez, formará quadratura com Júpiter, indicando tendência a exageros, impulsividade e conflitos motivados por excesso de confiança ou ambição. Por isso, será importante agir com cautela e evitar decisões precipitadas, especialmente em parcerias e negociações.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

O ariano poderá se deparar com questões profundas nesta semana

Nesta semana, você poderá sentir uma pressão maior no ambiente de trabalho , exigindo atenção redobrada. Além disso, a rotina parecerá mais caótica que o normal, o que testará sua paciência e adaptabilidade. Apesar dos desafios, esses cenários também tenderão a revelar soluções criativas e novas formas de lidar com tarefas repetitivas.

No campo afetivo, questões profundas ou não resolvidas poderão ressurgir, pedindo escuta e sinceridade. Caso não haja equilíbrio nesse setor, confrontos irão ocorrer. Logo, tome cuidado com reações impulsivas.

Touro

O taurino tenderá a se comunicar de maneira mais fluida, especialmente no ambiente familiar

Você poderá se deparar com bloqueios criativos, o que pedirá mais flexibilidade e menos apego aos planos rígidos. Inclusive, as atividades que normalmente trazem prazer exigirão ajustes ou, até mesmo, uma nova abordagem.

Ainda nesta fase, tenderá a se comunicar de maneira mais fluida, especialmente no ambiente familiar, onde conversas francas revelarão verdades guardadas. Como resultado, emoções intensas possivelmente surgirão. Será importante lidar com elas sem dramatizar ou sufocar o outro. Na rotina o ritmo irá acelerar, levando a cobranças e ao teste de sua eficiência. Diante disso, evite sobrecargas, respeite os seus limites e cuide melhor do corpo.

Gêmeos

O geminiano sentirá mais impulso e entusiasmo no campo afetivo

Você poderá enfrentar instabilidades e mudanças no ambiente familiar, o que exigirá equilíbrio. Ademais, padrões ultrapassados poderão ressurgir, pedindo uma nova forma de encará-los. Como resultado, a comunicação tenderá a se tornar mais intensa.

Por outro lado, caso esteja disposto(a) a ouvir e se expressar com clareza, esse cenário favorecerá diálogos importantes. No campo afetivo , haverá mais impulso e entusiasmo, mas possíveis exageros. Logo, evite agir de maneira impulsiva em busca de prazer imediato.

Câncer

O canceriano deverá equilibrar a sua necessidade de segurança com a abertura para mudanças

Ao longo desta semana, imprevistos na rotina poderão desestabilizar os seus planos. Isso exigirá mais flexibilidade e menos apego. Ademais, será possível que conversas importantes ocorram. Nesse cenário, você deverá buscar se expressar com clareza, sem cair em reações defensivas.

No campo financeiro, tome cuidado com reações impulsivas, pois nem tudo que parece promissor se sustentará a longo prazo. Nas relações familiares, haverá a possibilidade de tensões, especialmente se antigos assuntos estiverem mal resolvidos. Diante disso, procure equilibrar a sua necessidade de segurança com a abertura para mudanças.

Leão

O leonino sentirá seu poder de argumentação em alta

A semana tenderá a trazer mudanças na forma como lida com os valores pessoais e com as finanças, o que exigirá mais equilíbrio e menos rigidez. Além disso, o seu poder de argumentação estará em alta. Todavia, deverá tomar cuidado com o autoritarismo. Também será possível que questões ligadas à autoestima ganhem força, revelando o que precisa ser transformado ou curado.

Nos relacionamentos, poderá haver tensões entre o desejo de controle e a necessidade de liberdade. Diante desse cenário, procure encontrar o equilíbrio e evitar reações impulsivas, sobretudo em conversas com pessoas próximas.

Virgem

O virginiano terá surpresas que abrirão espaço para o crescimento pessoal

Nesta semana, algumas surpresas poderão desafiar sua rotina e abalar certezas, mas também abrirão espaço para crescimento pessoal, desde que você mantenha flexibilidade. As emoções se intensificarão, e será importante reconhecer e se libertar de padrões que já não servem.

No campo financeiro, agir com estratégia e evitar exageros será essencial. Por fim, seu magnetismo pessoal estará em evidência, e usá-lo com consciência fará toda a diferença.

Libra

O libriano sentirá a energia pessoal em alta

Mesmo em meio a um ritmo acelerado, você poderá sentir a necessidade de se recolher, organizando ideias, emoções e prioridades. Ao mesmo tempo, mudanças inesperadas em planos ou relações revelarão quem está realmente ao seu lado, e algumas amizades poderão se mostrar mais frágeis do que pareciam.

Ainda nesta semana, sua energia pessoal tenderá a estar em alta, mas será importante usá-la com sabedoria, lembrando que excesso de confiança ou impulsividade poderá gerar desgastes.

Escorpião

Escorpianos sentirão mudanças ligadas a amizades, projetos em grupo e metas

Nesta semana, amizades, projetos em grupo e metas poderão passar por mudanças. Diante disso, será necessário exercitar flexibilidade e desapego, além de repensar o que deseja construir a longo prazo, especialmente na carreira. Conflitos de poder com figuras de autoridade também poderão surgir, exigindo diplomacia.

Por fim, sentimentos reprimidos ou questões mal resolvidas tenderão a se manifestar de forma sutil, tornando importante observar o ambiente ao redor e evitar tentar controlar tudo, o que poderia gerar sobrecarga.

Sagitário

A propensão é que o sagitariano se comunique melhor nesta semana

Você tenderá a enfrentar mudanças inesperadas no setor profissional ou nos planos de longo prazo, o que exigirá flexibilidade. Por outro lado, a propensão será que se comunique melhor, favorecendo assim exposições públicas e tomadas de decisões. Nesse cenário, apenas busque equilibrar a confiança com a responsabilidade.

Ainda nesta fase, questionamentos profundos sobre suas crenças e caminhos possivelmente surgirão. Você poderá encarar tudo isso com energia e entusiasmo. Entretanto, deverá ter cuidado com exageros ou expectativas irreais. Em resumo, o momento pedirá uma visão ampla, mas com senso de realidade.

Capricórnio

O capricorniano tenderá a ter mais energia e disposição no campo profissional

Assuntos ligados a viagens, estudos ou projetos que envolvam novos conhecimentos poderão sofrer atrasos ou surpresas, o que exigirá paciência, flexibilidade e a revisão de estratégias. Nos relacionamentos e nas finanças compartilhadas, possivelmente haverá emoções intensas e a necessidade de reavaliar acordos.

No campo profissional, você tenderá a ter mais energia e disposição. Contudo, será fundamental evitar decisões impulsivas. Além disso, para atravessar este período com sucesso, deverá equilibrar a ambição com a cautela.

Aquário

O aquariano poderá enfrentar transformações nas finanças compartilhadas, na intimidade ou nas emoções

Você poderá enfrentar transformações nas finanças compartilhadas, na intimidade ou nas emoções. Essa situação pedirá que tenha coragem para deixar para trás o que já não lhe serve. Ainda nesta semana, a comunicação ficará intensa, sobretudo em conversas delicadas ou em negociações importantes. Diante disso, será essencial se expressar com clareza e ouvir o outro.

Nos relacionamentos, haverá a possibilidade de desafios, o que exigirá maturidade e equilíbrio para evitar desgastes desnecessários. Por fim, você buscará expandir os horizontes, seja por meio de estudos ou viagens. Apenas tome cuidado para não se sobrecarregar.

Peixes

O pisciano poderá se deparar com mudanças nas parcerias e relacionamentos nesta semana

Nesta semana, mudanças ou tensões poderão surgir nas parcerias e relacionamentos, provocando conflitos, especialmente se houver tendência ao controle. No entanto, por meio da flexibilidade, do diálogo aberto e da disposição para compreender o outro, será possível encontrar equilíbrio.

No dia a dia, os cuidados com a saúde exigirão atenção e organização para evitar desgastes. Nas finanças, será importante controlar os gastos. Em resumo, esta semana pedirá que você use sua energia com consciência, evitando a impulsividade.