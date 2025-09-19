Astrologia

Horóscopo semanal: previsão dos signos de 22 a 28 de setembro de 2025

Astróloga revela o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 07:38

Com o Sol no signo de Libra e conjunção com Mercúrio, o período será de clareza mental e foco na comunicação e nos relacionamentos Crédito: Imagem: robin.ph | Shutterstock

Nesta semana, o Sol entrará no signo de Libra e fará conjunção com Mercúrio, indicando um período de clareza mental e foco na comunicação e nos relacionamentos. Por outro lado, a oposição do Astro-Rei a Saturno e Netuno sugere tendência a idealizações, bem como a necessidade de maturidade para a tomada de decisões importantes. Vênus em Virgem fará bom aspecto com Marte, sinalizando uma energia construtiva e prática.

Será um bom período para colocar as finanças em ordem e melhorar os relacionamentos por meio de atitudes concretas. Por sua vez, Marte em Escorpião estará em quadratura com Plutão, sugerindo muita intensidade nas emoções. Se bem canalizada, essa energia poderá promover mudanças profundas e ajudar a superar desafios. Caso contrário, poderá gerar conflitos e comportamentos impulsivos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Áries

Nesta semana, você desejará ajustar relações e rever acordos importantes. Conversas que antes pareciam simples poderão exigir mais clareza e maturidade. Além disso, poderão surgir tensões com alguém próximo. Diante disso, será importante evitar confrontos diretos, procurando compreender os dois lados antes de reagir.

No trabalho, o seu senso crítico estará afiado, favorecendo tarefas detalhadas. Aproveite este momento para reorganizar a rotina profissional e buscar mais eficiência, mas tenha cuidado para não agir de forma impulsiva ou tentar controlar situações que estarão além do seu alcance. Em resumo, haverá bastante energia nesse setor, mas ela precisará ser bem canalizada.

Touro

Touro

A sua atenção estará voltada para a organização da rotina e o aperfeiçoamento das tarefas. Será um bom momento para revisar métodos de trabalho e buscar soluções práticas para antigos problemas. Apesar disso, você poderá se sentir pressionado(a) em relação às responsabilidades. Portanto, deverá ter calma e não se cobrar excessivamente.

No campo amoroso, haverá a oportunidade de expressar os sentimentos de forma espontânea e envolvente, fazendo com que o prazer surja nas pequenas coisas. Nos outros tipos de relacionamentos, a sua necessidade de controle possivelmente gerará desgaste emocional. Logo, use o bom senso para evitar conflitos desnecessários.

Gêmeos

Gêmeos

Você tenderá a estar mais criativo(a) e com o desejo de se expressar. Contudo, poderá enfrentar dúvidas internas ou críticas que atrapalharão suas iniciativas. Diante desse cenário, evite a busca por aprovação externa a todo custo e confie no próprio potencial.

No ambiente familiar, será um bom momento para resolver pendências e fortalecer os vínculos por meio do diálogo e da colaboração. Ademais, você desejará cuidar ou mudar algo no lar. No trabalho, as cobranças possivelmente aumentarão, o que exigirá foco e disciplina. No processo, apenas tome cuidado com os excessos. Isso porque seu corpo dará sinais de cansaço.

Câncer

Câncer

Ao longo desta semana, você tenderá a ser afetado(a) pelos acontecimentos no lar e nas relações familiares . Nesse cenário, sentirá a necessidade de conversar sobre assuntos que estavam sendo evitados. Entretanto, deverá escolher bem as palavras para evitar mal-entendidos. Ainda nesta fase, emoções ligadas ao passado poderão exigir acolhimento e maturidade.

Na rotina, a propensão será que tenha uma visão prática e objetiva, o que propiciará os estudos, as trocas, as decisões rápidas e a resolução de pendências e questões burocráticas. No campo afetivo, possivelmente haverá intensidade e desejo, mas também conflitos.

Leão

Leão

A sua mente estará ativa, tendendo a facilitar trocas, estudos, decisões rápidas, resolução de pendências e organização das ideias. No entanto, tenha cuidado com mal-entendidos, pois nem tudo será tão simples quanto parece. Além disso, evite julgamentos precipitados.

No campo financeiro, caso haja foco e disciplina, haverá a chance de avanços. No ambiente familiar, tensões possivelmente surgirão, sobretudo se houver questões não resolvidas. Diante desse cenário, procure não entrar em conflitos e tente resolver os impasses com maturidade e equilíbrio.

Virgem

Virgem

Será possível que questões ligadas ao valor pessoal e ao setor financeiro ganhem mais atenção. Inclusive, você será convidado(a) a repensar hábitos, crenças e prioridades, especialmente aquelas nocivas. Ainda nesta fase, a vontade de se expressar com clareza poderá estar presente. Porém, tome cuidado para não agir de maneira defensiva diante das críticas.

Os relacionamentos, sobretudo os mais íntimos , tenderão a se beneficiar de uma postura prática e atenciosa. Todavia, evite esperar retorno imediato, pois o reconhecimento virá de forma lenta.

Libra

Libra

Nesta semana, pensamentos e percepções a respeito da própria identidade e direção tenderão a estar mais presentes. Apesar disso, você poderá encontrar desafios para distinguir intuições de fantasias. Nas finanças, deverá buscar soluções práticas e agir com firmeza, porém sem impulsividade. Será um bom momento para revisar metas e libertar-se de padrões que geram dúvidas nesse setor. Na vida afetiva, ocorrerão encerramentos; nesse processo, possivelmente você se sentirá vulnerável, mas também aberto(a) a recomeços.

Escorpião

Escorpião

A sua atenção estará voltada para o lado interno. Inclusive, você poderá sentir a necessidade de se afastar um pouco para refletir sobre questões que precisam de atenção. Será um período importante para buscar clareza e encarar a realidade, mesmo que as coisas pareçam confusas. Ao mesmo tempo, as amizades se tornarão uma fonte de prazer e apoio.

De modo geral, esta fase favorecerá a conexão com pessoas que compartilham objetivos parecidos com os seus. Ainda nestes dias, haverá o aumento da confiança, o que propiciará mudanças significativas na vida. No processo, procure gerenciar a sua intensidade e evitar conflitos.

Sagitário

Sagitário

Você se dedicará às amizades. Inclusive, os círculos sociais poderão trazer clareza. Por outro lado, o período pedirá um olhar mais realista para as interações. Logo, evite idealizações excessivas e busque conexões sólidas.

No trabalho, você buscará mais reconhecimento. Para ajudar, haverá uma energia favorável para expressar as suas qualidades. Como resultado, se sentirá confiante e determinado(a), o que aumentará o campo das oportunidades. Ao mesmo tempo, também desejará se recolher e lidar com questões profundas, como medos e inseguranças.

Capricórnio

Capricórnio

Você dedicará bastante atenção à carreira . Será um momento de grande visibilidade nesse setor, no qual suas ideias e palavras terão um impacto significativo. Logo, aproveite essa boa energia para se posicionar de forma clara e profissional. Contudo, se atente às idealizações excessivas.

Por sua vez, a vida social e os projetos de longo prazo poderão receber um impulso positivo, favorecendo a expansão dos horizontes por meio dos estudos, viagens ou novas filosofias de vida. Ao mesmo tempo, você sentirá uma sensação de confusão e lentidão.

Aquário

Aquário

A sua atenção estará voltada para estudos, viagens ou aprofundamento de crenças. Neste período, a comunicação será favorecida, permitindo que compartilhe as suas ideias e visões de mundo. Entretanto, você deverá ter clareza sobre as informações transmitidas, evitando assim mal-entendidos. Ainda nesta semana, a vida íntima e os recursos compartilhados também se destacarão.

De modo geral, haverá uma energia propícia para resolver assuntos pendentes nesses setores. No campo profissional, existirá muita intensidade e ambição. Portanto, use essa força para se destacar e concretizar as metas. No entanto, tenha cuidado para não se tornar arrogante.

Peixes

Peixes

O seu foco estará voltado para o que precisará ser transformado. Será um período importante para lidar com recursos compartilhados, heranças ou dívidas, buscando acordos justos e conversas claras. Nos relacionamentos , haverá a necessidade de encarar a realidade. Isso poderá trazer crescimento e maturidade, mas também alguns desconfortos. Ainda nesse setor, você buscará mais cooperação e harmonia. Porém, possivelmente se deparará com idealizações. Por fim, sentirá uma forte energia para expandir os horizontes e investir em aventuras.