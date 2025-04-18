Horóscopo semanal: previsão dos signos de 21 a 27 de abril de 2025

Será uma semana de busca por autoafirmação e coragem para ser quem é Crédito: Imagem: Galkin Grigory | Shutterstock

O Sol em Touro seguirá em aspecto tenso com Plutão e Marte. Assim, apesar da busca taurina por segurança, reviravoltas possivelmente surgirão, o que levará os nativos a se desapegarem do que estava estagnado. Além disso, será necessário ter cuidado com as ações precipitadas.

Mercúrio em Áries, por sua vez, seguirá em conjunção com Netuno. Logo, os pensamentos poderão ficar mais acelerados e confusos. Para ter clareza, será preciso organizar a mente. Vênus seguirá em Peixes e em conjunção com Netuno e Saturno, sugerindo propensão à sensibilidade emocional e expectativas em alta. Ademais, empecilhos tenderão a surgir e a gerar frustrações.

Além disso, Marte em Leão fará oposição a Plutão e quadratura como Sol — sinalizando que, apesar da busca por autoafirmação e coragem para ser quem é, haverá a chance de que situações dolorosas surjam e afetem o ego.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Os nativos de Áries buscarão conforto e segurança no setor financeiro Crédito: Imagem: GooseFrol | Shutterstock

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Será um bom momento para organizar o setor financeiro, fazendo um balanço dos gastos e cuidando melhor da forma como lida com o dinheiro e os demais recursos materiais. De modo geral, tenderá a buscar por conforto e segurança nessa área.

Apesar disso, poderá se deparar com reviravoltas. Portanto, se prepare, buscando alternativas caso algo não saia como o esperado. Ainda nestes dias, deverá se atentar à propensão a se sentir confuso(a) e disperso(a). Isso porque irá se enganar facilmente. Para ter mais clareza, procure cuidar da sua energia.

Touro

Os nativos de Touro terão mais animação e coragem para iniciar novos ciclos e dar andamento aos projetos pessoais Crédito: Imagem: GooseFrol | Shutterstock

Nesta semana, você se sentirá mais animado(a) e com coragem para iniciar ciclos e dar andamento aos projetos pessoais. Contudo, poderá se deparar com situações que irão gerar reviravoltas e desencadear desconfortos. Logo, evite agir de maneira impulsiva, se adapte ao que surgir e se desapegue de comportamentos nocivos.

No setor afetivo , o período será introspectivo e de finalizações. Portanto, acolha os sentimentos e procure se atentar à tendência às fantasias. Afinal, haverá a chance de que elas levem à frustração.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos deverão se recolher, iluminar o inconsciente e se dedicar às práticas espirituais Crédito: Imagem: GooseFrol | Shutterstock

Você viverá uma fase introspectiva. Logo, deverá se recolher, se dedicar a iluminar o inconsciente, acolher os medos e fantasmas internos e encerrar alguns ciclos. Tenderá a ser uma semana um tanto desafiadora, pois entrará em contato com as próprias sombras, o que poderá causar confusão e deixá-lo(a) suscetível às influências externas.

Para ter mais clareza, procure se dedicar às práticas espirituais e cuidar da sua energia. No setor social, haverá bastante movimento e compromissos com os amigos. Entretanto, atente-se aos mal-entendidos que poderão surgir e deixar o clima tenso.

Câncer

Nesta semana, o setor social e o trabalho ganharão uma atenção especial dos nativos de Câncer Crédito: Imagem: GooseFrol | Shutterstock

Você se envolverá com o setor social, buscando a presença dos amigos e tendo a sua solicitada por eles. Será um bom momento para reconhecer a importância de cada um no âmbito coletivo, descentralizando o poder e a atenção, auxiliando o próximo e incentivando o espírito de solidariedade.

No entanto, poderá se deparar com situações que irão aflorar medos, gerando desconfortos e o(a) levando a agir de maneira precipitada. Portanto, atente-se a isso, acolha as emoções e evite entrar em conflitos. No campo profissional , haverá a chance de novas parcerias de trabalho. Ao mesmo tempo, possivelmente ocorrerão confusões.

Leão

Os nativos de Leão poderão viver bons momentos no campo profissional Crédito: Imagem: GooseFrol | Shutterstock

Você seguirá em uma fase movimentada no trabalho. Será um bom momento para receber o reconhecimento por seus esforços, iluminar as suas realizações e se dedicar ao que lhe traz crescimento. Porém, haverá a chance de mudanças desconfortáveis e situações que aflorarão medos e inseguranças.

Procure, portanto, ter planos alternativos e acolher as emoções, evitando agir impulsivamente, pois isso poderá levar a perdas. Após um período desafiador nos relacionamentos, tenderá a ser uma semana mais leve. Todavia, busque gerenciar melhor as expectativas para evitar frustrações.

Virgem

A semana será favorável para os nativos de Virgem saírem da rotina e se dedicarem ao autoconhecimento Crédito: Imagem: GooseFrol | Shutterstock

Você terá mais ânimo para ir em busca de novas aventuras, sair da rotina e se dedicar ao que lhe traz crescimento. Também será um bom momento para investir no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal. Apesar disso, poderá se deparar com situações que aflorarão medos e dores profundas , gerando desconfortos e o(a) levando a agir radicalmente.

No campo afetivo, tenderá a ser uma semana desafiadora, pois o medo da rejeição possivelmente estará presente. Logo, procure acolher as emoções, cuidar da sua energia e atentar-se à propensão a se influenciar por pensamentos nocivos.

Libra

Os nativos de Libra buscarão harmonia na relação amorosa e uma compreensão maior sobre o outro Crédito: Imagem: GooseFrol | Shutterstock

O momento será importante para iluminar as próprias sombras e abandonar os padrões nocivos, bem como ressignificar o que viveu nos últimos tempos. Ao longo desse processo, você entrará em contato com sentimentos desconfortáveis que poderão levá-lo(a) a agir de maneira intensa. Para evitar se precipitar, acolha as emoções e controle os ânimos.

Ademais, no campo afetivo, buscará harmonia e uma compreensão maior sobre o outro. Contudo, haverá a possibilidade de que as expectativas estejam bem presentes, o que levará à frustração. Logo, atente-se a isso.

Escorpião

Os nativos de Escorpião se envolverão bastante com o setor afetivo e viverão uma semana intensa no trabalho Crédito: Imagem: GooseFrol | Shutterstock

Você se envolverá com os acontecimentos do setor amoroso . Com isso, tenderá a se afetar mais pelo outro, buscar equilíbrio e melhorar as relações. Entretanto, poderá se deparar com situações desafiadoras, o que despertará desconfortos e o medo do abandono e da rejeição. Logo, procure acolher tais sentimentos e evite agir no calor do momento, pois possivelmente irá se precipitar e gerar crises desnecessárias.

No campo profissional, tenderá a ser uma semana intensa e sujeita a reviravoltas. Portanto, considere ter planos alternativos, bem como se abrir para o novo. A rotina seguirá movimentada, mas um tanto confusa e sujeita a mal-entendidos.

Sagitário

A semana será favorável para os nativos de Sagitário organizarem a rotina Crédito: Imagem: GooseFrol | Shutterstock

Esta nova fase, movimentada, será favorável para organizar a rotina, tornando-a uma fonte de satisfação. No entanto, poderá se deparar com situações que irão gerar desconfortos e inseguranças. Além disso, haverá a chance de que o excesso de compromissos o(a) sobrecarregue e afete a saúde.

No ambiente familiar, por sua vez, confusões se farão presentes. Portanto, evite tirar conclusões precipitadas e busque harmonia em casa. Por fim, atente-se à propensão a se apaixonar de forma fantasiosa, seja por alguém ou algo novo.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio deverão ir em busca de alegria, mas, também, ter cautela com os impulsos Crédito: Imagem: GooseFrol | Shutterstock

Após algumas semanas em que dedicou atenção aos assuntos da casa e da família , uma nova fase se iniciará. Será o momento de voltar o seu olhar para si e ir em busca do que lhe traz alegria e o(a) conecta com a sua singularidade. Ademais, o desejo de se divertir e viver tudo de maneira intensa tenderá a estar em alta.

Porém, possivelmente irá se deparar com situações desafiadoras que aflorarão medos e dores e afetarão o ego. Para evitar agir impulsivamente, tenha cautela e controle os impulsos. Já no campo afetivo, haverá propensão a muito movimento. Todavia, deverá se atentar à tendência a se deixar levar por ilusões.

Aquário

Os nativos de Aquário deverão desacelerar e voltar a atenção para as emoções Crédito: Imagem: GooseFrol | Shutterstock

Após algumas semanas movimentadas, uma nova fase se iniciará. Você deverá desacelerar, se recolher e voltar a atenção para a vida familiar e as emoções. Será um bom momento para iluminar a relação com o passado, buscando compreender melhor como o que viveu afeta o presente.

Apesar disso, haverá a chance de se deparar com situações que aflorarão medos e desconfortos, levando o(a) a agir de maneira precipitada e gerando conflitos no lar. No caso, procure acalmar os ânimos. No campo afetivo, busque respeitar os limites do outro e evite impor sua vontade.

Peixes

A semana será favorável para os nativos de Peixes buscarem novos movimentos Crédito: Imagem: GooseFrol | Shutterstock

Será uma boa semana para ir em busca de novos movimentos, conhecer pessoas e lugares e abrir a mente para as oportunidades que poderão surgir. Contudo, você irá se deparar com situações desafiadoras, o que aflorará medos e desconfortos e fará com que a mente fique agitada. No caso, procure cuidar melhor dos pensamentos e evite se deixar levar por padrões nocivos.