Horóscopo semanal: previsão dos signos de 17 a 23 de março de 2025

Astróloga revela o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Publicado em 14 de março de 2025 às 07:07

O ano novo astrológico inicia nesta semana Crédito: Imagem: Paolo Gallo | Shutterstock

Nesta semana, o Sol se despedirá do signo de Peixes e, no dia 20, ingressará em Áries, marcando o início do ano novo astrológico. Esse movimento trará uma energia propícia para novos começos. No entanto, a conjunção do Astro-Rei com Netuno poderá gerar confusão e aumentar a tendência a ilusões e enganos. >

Mercúrio retrógrado seguirá em Áries e em conjunção com Vênus e o Sol. Esses movimentos reforçam a propensão a mal-entendidos e a necessidade de revisar as ideias e a forma de se comunicar. Vênus retrógrado seguirá em conjunção com Mercúrio, Netuno e o Astro-Rei, indicando uma fase confusa nos relacionamentos. Será necessário se interiorizar, desacelerar e compreender as lições vividas e os ciclos que estão se repetindo. >

Enquanto isso, Marte permanecerá em Câncer, exigindo coragem para lidar com as emoções. Será fundamental buscar maturidade e evitar atitudes impulsivas movidas por instabilidade emocional. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um. >

Áries

O ariano viverá um momento ideal para buscar mais autonomia e cuidar do seu bem-estar Crédito: Imagem: Marumeiko | Shutterstock

Com a entrada do Sol em Áries , uma nova fase se iniciará em sua vida. Este ser o momento ideal para sair do casulo, retomar projetos, buscar mais autonomia e cuidar do seu bem-estar e autoestima. No entanto, poderá enfrentar momentos de confusão e bloqueios que poderão atrasar seus planos. >

No campo afetivo, a fase continuará nebulosa, com risco de mal-entendidos. Por isso, tenha cautela com suas palavras e decisões. Além disso, o desejo de se autoafirmar e seguir seus próprios impulsos estará em alta. Apenas tome cuidado para não agir arrogantemente, pois isso poderá gerar conflitos desnecessários. >

Touro

O taurino viverá um período de encerramento em vários aspectos Crédito: Imagem: Marumeiko | Shutterstock

Uma fase de encerramentos se aproxima, trazendo maior sensibilidade e tornando-o(a) mais suscetível às energias externas. Para evitar decisões precipitadas, procure desacelerar e cuidar do seu bem-estar espiritual. Nesta semana, atente-se aos sentimentos de pessimismo e melancolia, que poderão surgir com mais intensidade. Em vez de se deixar levar por eles, acolha suas emoções. No campo afetivo, será necessário revisar as relações e os comportamentos desalinhados com seus valores. Aproveite o momento para refletir e transformar o que for necessário. >

Gêmeos

O geminiano poderá cultivar amizades e se engajar em ações humanitárias Crédito: Imagem: Marumeiko | Shutterstock

Você buscará compreender melhor o outro, se conectando com as necessidades coletivas e fortalecendo laços em grupos. Será um bom momento para cultivar amizades e se engajar em ações humanitárias. No entanto, essas interações poderão estar sujeitas a mal-entendidos, gerando tensões e cobranças. >

Para evitar conflitos, procure manter a calma e ter cuidado com a tendência a impor suas ideias de forma radical. Lembre-se de que cada pessoa tem um papel fundamental no equilíbrio do coletivo. Respeitar diferentes perspectivas será essencial para a harmonia das relações. >

Câncer

O canceriano estará com a inspiração em alta nesta semana Crédito: Imagem: Marumeiko | Shutterstock

Você estará mais envolvido(a) com a carreira e sentirá os reflexos diretos das situações desse setor. Tudo o que fizer agora influenciará os resultados que deseja alcançar no futuro. Sua inspiração estará em alta, assim como a tendência a criar expectativas. >

No entanto, tenha cautela com ilusões que poderão gerar confusões e levar a escolhas equivocadas. Para manter o foco, cuide da sua energia, evite exposições desnecessárias e adie decisões importantes. Nas relações, atente-se ao excesso de idealização. Manter os pés no chão será essencial para evitar frustrações. >

Leão

O leonino terá mais energia, otimismo e esperança para realizar seus sonhos Crédito: Imagem: Marumeiko | Shutterstock

Nesta semana, você terá mais energia, otimismo e esperança para realizar seus sonhos e buscar novas aventuras. No entanto, poderá se deparar com empecilhos que atrapalharão seus planos. Além disso, os obstáculos poderão levá-lo(a) a equívocos nas decisões, inclusive naquelas relacionadas aos desejos futuros. Por isso, será um momento propício para buscar conhecimentos filosóficos e espirituais que o(a) ajudarão a ter mais clareza sobre o que deseja. No setor afetivo, haverá tendência de criar muitas expectativas, levando a frustrações. >

Virgem

O virginiano deverá reavaliar os seus sentimentos e a qualidade das relações Crédito: Imagem: Marumeiko | Shutterstock

A tendência será de um período desafiador. Afinal, entrará em contato com as suas sombras. Apesar dos desafios, isso te ajudará a iluminar os cantinhos obscuros da alma, compreendendo e ressignificando os padrões nocivos. Durante o processo, atente-se à propensão a se deixar levar pelo pessimismo, pois isso só irá drenar a sua energia. >

No campo afetivo, deverá reavaliar os seus sentimentos e a qualidade das relações, verificando se tudo está alinhado com o que deseja para o futuro. Apenas tenha cautela com a inclinação a agir no calor das emoções e de maneira radical. >

Libra

O libriano estará mais focado na busca por harmonia nos relacionamentos Crédito: Imagem: Marumeiko | Shutterstock

Nesta nova fase, você estará mais focado(a) na busca por harmonia nos relacionamentos, o que proporcionará uma maior compreensão das necessidades do outro. Contudo, o surgimento de cobranças poderá esfriar a conexão, trazendo tensões para as interações. >

Além disso, questões do passado poderão vir à tona, gerando dificuldade na comunicação e possíveis frustrações. Para evitar mal-entendidos e melhorar a clareza , será fundamental que você volte sua atenção para o lado interno, cuidando das suas emoções e realizando um trabalho de acolhimento dos fantasmas do passado. >

Escorpião

O escorpiano poderá se organizar, cuidar da rotina e deixar o cotidiano mais alinhado com os seus desejos Crédito: Imagem: Marumeiko | Shutterstock

Bom momento para se organizar, cuidar da rotina e deixar o cotidiano mais alinhado com os seus desejos e necessidades. Todavia, a semana poderá ser confusa e sujeita a mal-entendidos, o que desencadeará conflitos. Além disso, haverá a possibilidade de se sentir mais cobrada(o) no trabalho e na rotina. Isso tenderá a afetar a saúde e a produtividade. >

Logo, procure desacelerar e cuidar da energia e das emoções. Desse modo, conseguirá ter mais clareza e não se deixar levar por ilusões. Por fim, a propensão será que tenha mais disposição para sair da rotina e buscar novas aventuras. >

Sagitário

O sagitariano dedicará mais atenção aos assuntos da família e do lar Crédito: Imagem: Marumeiko | Shutterstock

Você dedicará mais atenção aos assuntos da família e do lar. Além disso, se conectará com suas lembranças, revisitando o passado para reconhecer como ele afeta o presente. Apesar disso, tenderá a ser uma semana confusa e com a possibilidade de mal-entendidos e cobranças, o que causará irritação e desarmonia. Logo, procure acalmar os ânimos e evite tirar conclusões precipitadas, pois poderá interpretar as situações erroneamente. Também se atente aos sentimentos de melancolia que estarão mais presentes. >

Capricórnio

O capricorniano buscará mais movimento na vida social Crédito: Imagem: Marumeiko | Shutterstock

Você buscará mais movimento no setor social. Qualquer lugar fora de casa chamará a sua atenção. Contudo, a tendência será de mal-entendidos e de uma mente mais dispersa e confusa, o que poderá levar a dificuldades na comunicação e na interpretação de situações. Para evitar se frustrar, procure gerenciar melhor as expectativas. >

Além disso, evite fazer negociações, assinar contratos e iniciar novos cursos. Isso porque também haverá propensão a empecilhos e falta de clareza. No campo afetivo, procure conter os impulsos de fazer valer a sua vontade. Afinal, existirá a chance de que isso leve a conflitos. >

Aquário

O aquariano dedicará mais atenção aos assuntos do setor financeiro Crédito: Imagem: Marumeiko | Shutterstock

Ao longo desta semana, dedicará mais atenção aos assuntos do setor financeiro, buscando organizar melhor como lida com o dinheiro e encontrar mais conforto e estabilidade . Entretanto, poderá se deparar com empecilhos e se deixar levar por fantasias, o que irá atrapalhar os seus planos e gerar gastos desnecessários. >

Para conseguir direcionar o seu foco e evitar confusões com as finanças, procure cuidar mais das emoções e da energia. Na rotina, tenderá a ser um período agitado. Será possível que tenha mais disposição para as tarefas. >

Peixes

O pisciano dedicará mais atenção aos projetos pessoais Crédito: Imagem: Marumeiko | Shutterstock

Será um período de maior exposição e você dedicará mais atenção aos projetos pessoais. No entanto, poderá se deparar com cobranças, o que atrapalhará os seus planos e o(a) levará a fantasiar as situações, gerando frustrações. >

Ainda nesta fase, deverá ter mais cuidado com as suas ações em todos os sentidos, pois a tendência será que se engane com facilidade. Além disso, procure cuidar melhor da sua energia. Afinal, elas interferem muito na saúde física e no bem-estar geral. No campo afetivo, busque ter mais cautela com os impulsos e paixões repentinas. >