Horóscopo semanal: previsão dos signos de 07 a 13 de abril de 2025

A semana trará coragem e poderá diminuir alguns desafios, mas ainda pedirá cautela Crédito: Imagem: hatsak | Shutterstock

O Sol em Áries fará aspecto positivo com Júpiter, mas tenso com Marte. Esses movimentos indicam bastante energia e coragem para batalhar pelo que deseja. No entanto, também sugerem tendência a ações precipitadas, o que poderá levar a conflitos.

Mercúrio voltará ao movimento direto no dia 07 de abril e seguirá em conjunção com Vênus, Saturno e Netuno. Assim, os desafios e os mal-entendidos tenderão a amenizar, mas ainda poderão ocorrer. Por outro lado, Vênus seguirá em movimento retrógrado, indicando obstáculos nas relações. Portanto, será necessário ter mais cuidado com a propensão a se deixar levar por fantasias.

Marte em Câncer fará bom aspecto com Urano, Saturno, Netuno, Vênus e Mercúrio, mas tenso com Plutão e o Astro-Rei. Tais movimentações pedirão mais atenção, pois as atitudes intensas e precipitadas tenderão a estar presentes.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Os nativos de Áries terão mais disposição para batalhar pelos sonhos e tenderão a se apaixonar com facilidade Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock

Você terá mais disposição para batalhar por seus sonhos e cuidar melhor da autoestima e da aparência. Ademais, o brilho pessoal estará em alta. Apesar disso, deverá direcionar melhor a energia para evitar iniciar muitas coisas e se sobrecarregar. Tenha cautela, também, com a propensão a agir de maneira precipitada e arrogante, pois isso poderá levar a conflitos.

No campo afetivo, a tendência será que se apaixone com facilidade. Contudo, haverá a chance de se deparar com situações que afetarão o ego e desencadearão conflitos. Para não se enganar, procure acolher as emoções e evite agir no calor do momento.

Touro

Os nativos de Touro deverão cuidar da energia, controlar os impulsos e encerrar os ciclos nocivos Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock

Você seguirá em uma fase introspectiva. Para conseguir ter mais clareza, procure voltar a atenção para o lado interno e cuidar da energia. Ademais, este tenderá a ser um período confuso e sujeito a mal-entendidos, o que poderá desencadear conflitos. Para não se prejudicar, controle os impulsos e evite tirar conclusões precipitadas.

No campo afetivo , a semana será de confusões e encerramentos. No caso, deverá perceber e encerrar os ciclos nocivos. No ambiente familiar, possivelmente irão surgir situações que aflorarão medos e desconfortos. Portanto, acolha as emoções e fuja de atritos.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos viverão uma semana movimentada no campo social Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Será o momento de se interiorizar e assimilar as informações vividas nos últimos meses. Também tenderá a ser um período de encerramentos, em que poderá se confundir. Logo, cuide melhor das emoções e evite tomar decisões precipitadas, pois não terá muita clareza.

Por outro lado, o campo social seguirá movimentado. Você buscará mais a companhia dos amigos, com a sua presença sendo mais solicitada por eles. Além disso, haverá a chance de que os desafios na comunicação amenizem. Entretanto, tenha cautela com a propensão a se deixar levar por ilusões.

Câncer

Os nativos de Câncer terão uma semana favorável no campo social e no trabalho Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock

Você viverá uma nova fase, em que se dedicará mais à vida social. Com isso, tenderá a reconhecer melhor o potencial do outro, descentralizar a atenção e compreender a importância de cada um no âmbito coletivo. Ademais, sua presença poderá ser bastante solicitada pelos amigos e grupos dos quais faz parte. Como resultado, se sentirá muito feliz ao estar com pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus.

No ambiente profissional , será possível que tudo volte a caminhar com agilidade, especialmente se estiver conseguindo se empenhar. No entanto, haverá a chance de mal-entendidos nas relações de trabalho, o que irá prejudicá-lo(a).

Leão

A propensão será que os nativos de Leão tenham boas oportunidades na vida Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock

Você deverá se dedicar ao que deseja se tornar no futuro e iluminar o topo das suas ambições. Também poderá receber mais reconhecimento por sua dedicação ao trabalho. Tenderá a ser uma semana de crescimento e de boas oportunidades no caminho. Logo, atente-se para aproveitá-las com responsabilidade.

Por outro lado, a propensão será que se depare com situações que aflorarão medos e desconfortos, o que possivelmente desencadeará atitudes radicais e precipitadas. Para ter mais clareza e direcionar melhor a sua energia, procure acalmar os ânimos e acolher os incômodos.

Virgem

Os nativos de Virgem deverão acolher os desconfortos e iluminar o que habita o seu inconsciente Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock

A semana tenderá a ser um tanto desafiadora. Isso porque você entrará em contato com as suas sombras e medos . Para poder ter mais clareza dos padrões nocivos, procure acolher os desconfortos e iluminar o que habita as profundezas do inconsciente.

Ainda nesta fase, poderá ter mais disposição e otimismo para se dedicar ao autoconhecimento e se libertar do que não lhe serve mais. No campo afetivo, o período contará com alguns desafios. Afinal, a propensão será que surjam mal-entendidos e desencontros, gerando inseguranças. Portanto, tente gerenciar melhor as expectativas.

Libra

Os nativos de Libra poderão viver momentos felizes nos relacionamentos Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock

Você dedicará mais atenção aos relacionamentos, buscando harmonia. Além disso, tenderá a compreender melhor as necessidades do outro, mas sem deixar as suas de lado. Poderá viver momentos felizes ao lado da pessoa amada e buscar mais crescimento na relação.

Porém, haverá a possibilidade de excesso de expectativas, o que levará a desentendimentos. Para não se deixar levar pelas fantasias, procure gerenciar as emoções e cuidar da energia. No setor das amizades, possivelmente irá se deparar com situações que aflorarão medos e desconfortos, gerando conflitos.

Escorpião

A semana dos nativos de Escorpião tenderá a ser agitada no setor social Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock

Você se envolverá mais com as atividades da rotina. Tenderá a ser um período movimentado, com muitos afazeres. Além disso, poderão surgir oportunidades que lhe trarão crescimento. Portanto, aproveite este momento para organizar o cotidiano de maneira satisfatória e alinhada com as suas necessidades pessoais.

Todavia, atente-se às negociações e à comunicação, pois haverá a chance de mal-entendidos, afetando a saúde e a produtividade. No campo afetivo, tome cuidado com o excesso de expectativas . Afinal, isso possivelmente levará à frustração.

Sagitário

Os nativos de Sagitário estarão com o brilho pessoal em alta e poderão se apaixonar com facilidade Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock

Você tenderá a viver momentos mais agradáveis e felizes. Afinal, o desejo de se divertir e se dedicar ao que o(a) conecta com a sua essência e aumenta o brilho pessoal estará em alta. Os dias também serão favoráveis para investir em hobbies .

Ademais, haverá propensão a se apaixonar com mais facilidade, seja por alguém ou por um novo projeto. Contudo, irá se deparar com situações que afetarão o seu ego. Além disso, atente-se ao possível excesso de expectativas, pois isso poderá gerar frustrações. Por fim, existirá a chance de desavenças nas relações familiares.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio terão o foco voltado para os assuntos da casa e da família Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock

Nesta semana, você se envolverá mais com os assuntos da casa e da família . Tenderá a ser uma fase movimentada e sujeita a muitos afazeres e responsabilidades, o que poderá deixar o clima tenso e desencadear conflitos. Para evitar que os impulsos emocionais levem a reações intensas, procure acalmar os ânimos, acolher as emoções e estabelecer prioridades.

No campo social, possivelmente as desavenças diminuirão. Apesar disso, deverá se atentar às expectativas e às negociações. Isso porque a propensão será que se deixe levar por ilusões, o que o(a) prejudicará e drenará a sua energia.

Aquário

Os nativos Aquário aproveitarão o setor social, mas deverão ter cuidado com as finanças Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock

Você buscará mais movimento na vida social. Com isso, qualquer lugar fora de casa e atividades que saiam da rotina chamarão a sua atenção. Tenderá a ser uma semana com muitos compromissos. Além disso, o desejo de conhecer pessoas e locais, ampliar a rede de contatos e abrir a mente para novas ideias estará em alta. No caso, apenas procure gerenciar melhor a sua atenção para evitar se comprometer com mais do que conseguirá cumprir.

No campo financeiro, deverá se atentar às negociações e a como lida com o dinheiro, evitando se deixar levar por fantasias. Afinal, elas poderão gerar prejuízos e mal-entendidos.

Peixes

Os nativos de Peixes buscarão estabilidade e conforto no campo financeiro Crédito: Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock

Você se envolverá em cuidar de como lida com o dinheiro e com os demais recursos materiais, buscando aumentar a renda e encontrar mais conforto e estabilidade. Tenderá a ser uma semana movimentada e com novas oportunidades.