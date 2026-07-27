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Astrologia

Horóscopo: previsões para o signo de Leão em agosto de 2026

Veja as tendências do mês para os leoninos nas finanças, no desenvolvimento pessoal, no amor e no trabalho
Portal Edicase

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Publicado em 27 de Julho de 2026 às 18:55

Agosto favorecerá reflexões e tomada de decisões importantes (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Agosto favorecerá reflexões e tomada de decisões importantes Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
No início de agosto, o brilho pessoal do nativo do signo de Leão estará em alta, favorecendo a tomada de decisões importantes e trazendo mais coragem para colocar os planos em prática e assumir o protagonismo da própria vida. No entanto, disputas de poder, cobranças externas ou situações fora do controle poderão surgir. Para evitar esses desgastes, será preciso cautela com as palavras.
Ainda no começo do mês, o leonino buscará se recolher. Inclusive, isso favorecerá reflexões importantes, permitindo que compreenda os sentimentos, reorganize as ideias e tenha mais clareza sobre situações que pareciam confusas. Ouvir a intuição será muito importante no processo.

Agosto trará oportunidades de crescimento

A partir da metade de agosto, a atenção do nativo do signo de Leão tenderá a se voltar à organização da vida prática e dos recursos. Será um bom período para revisar o orçamento, iniciar negociações, planejar investimentos e buscar formas mais eficientes de usar as habilidades. Desde que haja objetividade, os projetos financeiros fluirão bem.
Este período também mostrará que estudos ou viagens poderão ampliar a visão de mundo do leonino e abrir portas para o futuro. Será possível amadurecer e fortalecer a própria identidade. Nesse contexto, será importante unir a coragem para embarcar em novos caminhos à sabedoria para administrar as responsabilidades, evitando excessos e expectativas irreais.
Ao longo do mês, o leonino deverá manter o equilíbrio entre a autoconfiança e a humildade. A partir do momento em que reconhecer o próprio valor, sem sentir a necessidade de provar nada a ninguém, maiores serão as oportunidades de crescimento.
A comunicação do leonino fluirá melhor, favorecendo encontros, reconciliações, acordos e novas amizades (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
A comunicação do leonino fluirá melhor, favorecendo encontros, reconciliações, acordos e novas amizades Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock

Os relacionamentos exigirão maturidade e empatia

No começo de agosto, Leão sentirá a necessidade de ser compreendido e valorizado, o que deixará as emoções mais intensas. Como consequência, pequenos mal-entendidos na comunicação ou expectativas diferentes poderão gerar desconfortos. Nesse cenário, será essencial agir com empatia, ouvindo bem o outro e evitando críticas e cobranças.
Posteriormente, o clima tenderá a ficar mais leve. A comunicação, inclusive, fluirá melhor, favorecendo encontros, reconciliações, acordos e novas amizades. Por outro lado, será preciso equilibrar a vida íntima com as responsabilidades da rotina, o que exigirá maturidade emocional. No processo, deverá respeitar os próprios limites e os dos outros. Assim, conseguirá construir vínculos sólidos, baseados na confiança, no diálogo e na cooperação.

A importância da disciplina no trabalho e nas finanças

O início do mês se mostrará favorável para o nativo do signo de Leão iniciar projetos e assumir a liderança. Isso porque sua capacidade estratégica estará fortalecida, fazendo com que outras pessoas percebam o seu potencial com facilidade. Ainda assim, deverá agir com cautela, especialmente diante de disputas de poder, mudanças ou divergências de opinião.
Depois, o leonino tenderá a dedicar mais atenção às finanças e negociações. Neste período, inclusive, haverá a possibilidade de novas parcerias. Ao administrar os pequenos recursos com disciplina, será possível aumentar o orçamento e fortalecer a segurança no desenvolvimento de projetos de longo prazo.

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