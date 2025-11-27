Astrologia

Horóscopo do mês: previsões para os 12 signos em dezembro de 2025

Astróloga explica como será o último mês do ano para cada nativo do zodíaco

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 12:44

Dezembro exigirá equilíbrio entre sonhos e realidade Crédito: Imagem: Yokmaniie | Shutterstock

No início de dezembro, o Sol em Sagitário estará em conjunção com Vênus e Marte, indicando intensidade, entusiasmo e um ímpeto para buscar novos caminhos. Com isso, os relacionamentos e projetos criativos tenderão a ganhar força. Contudo, será necessário tomar cuidado com a impulsividade.

No dia 22 de dezembro, o Astro-Rei entrará no signo de Capricórnio e fará quadratura com Saturno e Netuno, sugerindo desafios e restrições. Será um período de responsabilidades e de possíveis frustrações em metas que pareciam fáceis.

No começo de dezembro, Mercúrio estará no signo de Escorpião e em oposição a Urano, o que sugere informações inesperadas e a necessidade de flexibilidade mental. Nesta fase, a comunicação poderá se tornar bem intensa. Depois, Mercúrio ingressará em Sagitário, favorecendo o pensamento amplo, os estudos e as conversas inspiradoras. Será possível se expressar de forma direta, mas com uma visão filosófica.

Fase de mudanças e desafios nos relacionamentos

Vênus fará conjunção com o Sol ao longo de dezembro. No início do mês, o planeta estará em oposição a Urano, sinalizando o desejo de liberdade e mudanças súbitas nos relacionamentos. Além disso, a atração por experiências novas e pouco convencionais estará presente.

Depois, Vênus em Capricórnio fará conjunção com Marte e quadratura com Saturno, o que exigirá mais equilíbrio entre idealismo e realidade. Nesse cenário, as relações poderão enfrentar desafios. O crescimento demandará paciência e compromisso.

A ambição estará em alta neste mês

Marte em Sagitário estará em conjunção com o Sol e em quadratura com Saturno no início de dezembro, apontando para uma alta ambição, mas também para possíveis conflitos e frustrações. Logo, será preciso tomar cuidado com decisões precipitadas ou tensões.

Por volta da metade de dezembro, Marte fará conjunção com o Astro-Rei e com Vênus, além de quadratura com Netuno. Esses movimentos sinalizam ações direcionadas, mas com risco de enganos ou confusões. Diante disso, será importante agir com disciplina e clareza.

Expansão e equilíbrio

Júpiter seguirá em Câncer durante todo o mês. No início, fará oposição a Plutão, indicando conflitos de poder, transformações profundas e a necessidade de expandir os limites emocionais ou financeiros. A partir da segunda quinzena de dezembro, Júpiter favorecerá o crescimento emocional e a expansão dos horizontes familiares, bem como trará a oportunidade de cura.

Saturno em Peixes fará conjunção com Netuno durante todo o mês, exigindo equilíbrio entre sonhos e realidade. Apesar de haver uma sensação de confusão neste período, a disciplina, a paciência e os limites claros ajudarão a materializar os projetos criativos ou espirituais, conquistando resultados sólidos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Para os arianos, será uma fase importante para amadurecer emocionalmente e construir a autoconfiança Crédito: Imagem: marrishuanna | Shutterstock

Energia geral

No início de dezembro, a curiosidade e a vontade de romper limites estarão em alta, o que o(a) levará a buscar novos horizontes e experiências que estimulem a mente e o espírito. A partir da metade do mês, o seu foco tenderá a voltar para as responsabilidades, o que exigirá maturidade e disciplina diante dos desafios. Neste período, haverá empolgação e inspiração, mas também testes de paciência. Em resumo, será uma fase importante para amadurecer emocionalmente e construir a autoconfiança.

Relacionamentos

No começo do mês, haverá um clima vibrante e aventureiro , o que favorecerá conexões e uma comunicação sincera. Nesse cenário, a paixão poderá trazer harmonia, mas também gerar impaciência ou impulsividade. Por volta da metade de dezembro, deverá haver clareza nas intenções e cuidados com mal-entendidos. Isso porque questões antigas possivelmente ressurgirão, pedindo a redefinição dos vínculos.

Trabalho e dinheiro

O início do mês favorecerá viagens, estudos e projetos criativos que envolvam a comunicação ou a expansão profissional. Você tenderá a ter mais entusiasmo nesta fase. Além disso, ideias inovadoras poderão abrir portas, desde que haja planejamento e foco. Depois, o ritmo possivelmente se tornará mais exigente, com as metas pedindo atenção aos detalhes. Nesse contexto, será possível se deparar com desafios com autoridades e figuras de poder, o que exigirá uma postura estratégica. Por outro lado, haverá a chance de reconhecimento e avanço, especialmente se agir com ética e resiliência.

Touro

O começo de dezembro poderá trazer emoções fortes para os taurinos Crédito: Imagem: marrishuanna | Shutterstock

Energia geral

Dezembro tenderá a ser um mês de transformações profundas, marcando o encerramento de um ciclo interno. No início, você poderá se deparar com emoções intensas, o que o(a) fará mergulhar em questões que exigirão desapego, cura e autoconhecimento. Depois, desejará ampliar os horizontes, buscando novos caminhos espirituais, estudos ou viagens que tragam sentido à vida. Apesar disso, será necessário manter os pés no chão e lidar com as responsabilidades práticas.

Relacionamentos

O começo de dezembro poderá trazer emoções fortes e a necessidade de conexão profunda, mas também possíveis tensões e ciúmes. Nesse contexto, antigos padrões possivelmente aflorarão, pedindo coragem e honestidade para transformar a forma de se relacionar. Por volta da metade do mês, as relações tenderão a ficar mais leves e inspiradoras, favorecendo novas experiências e planos em casal. Ainda assim, você deverá ter cuidado com as expectativas e promessas impulsivas.

Trabalho e dinheiro

Na primeira quinzena do mês, a sua atenção se voltará para os assuntos financeiros e as parcerias profissionais. Será o momento ideal para rever investimentos e estratégias, mesmo que haja instabilidade. Depois, novas oportunidades poderão surgir por meio de estudos, contatos ou projetos que envolvam expansão. Apesar do entusiasmo, será preciso disciplina para concretizar as ideias e evitar dispersão. Por fim, os seus superiores possivelmente o(a) pressionarão, o que exigirá paciência e organização.

Gêmeos

Para os geminianos, será um período importante para o autoconhecimento Crédito: Imagem: marrishuanna | Shutterstock

Energia geral

Na primeira quinzena de dezembro, haverá muita energia, o que impulsionará mudanças e iniciativas. Você terá coragem e vontade de avançar em áreas pessoais. Por outro lado, as emoções estarão intensas, o que exigirá cuidado com as reações e os limites. Depois, surgirá a necessidade de organizar as prioridades e lidar com as responsabilidades. Para isso, busque encontrar o equilíbrio entre impulso e planejamento. De modo geral, será um período importante para o autoconhecimento, sobretudo em relação aos padrões que precisam ser ajustados.

Relacionamentos

Na primeira metade do mês, os relacionamentos terão mais intensidade e paixão, com novas conexões e experiências marcantes. Contudo, poderão surgir mal-entendidos, o que exigirá uma comunicação clara e empatia. Por volta da metade de dezembro, a sua atenção se voltará para compromissos mais profundos e amadurecimento emocional. Nesse contexto, desafios do passado possivelmente ressurgirão, oferecendo a oportunidade de reconciliação e fortalecimentos dos laços.

Trabalho e dinheiro

O início de dezembro favorecerá iniciativas ousadas, negociações e parcerias estratégicas. Neste período, haverá uma grande energia para apresentar ideias e assumir responsabilidades. Entretanto, imprevistos poderão exigir flexibilidade. Depois, busque se atentar aos detalhes e ao planejamento, transformando ideias em resultados concretos. Será possível que projetos que envolvam estudos ou comunicação ganhem a sua atenção. Ao mesmo tempo, a pressão externa possivelmente aumentará, exigindo disciplina e persistência.

Câncer

Os cancerianos estarão com mais disposição para colocar os planos em prática Crédito: Imagem: marrishuanna | Shutterstock

Energia geral

No começo de dezembro, haverá mais disposição para colocar os planos em prática, organizar a rotina, enfrentar desafios e cuidar da saúde física e mental. No entanto, a intensidade do período poderá gerar tensões. Na segunda metade do mês, você deverá encontrar o equilíbrio entre ação e cautela. Será possível compreender que o crescimento pessoal virá por meio da disciplina e do alinhamento entre metas e valores.

Relacionamentos

Surgirão momentos de paixão e uma atração intensa no início do mês. Ao mesmo tempo, haverá a possibilidade de conflitos motivados por diferenças de visão ou impulsividade. Diante disso, será importante testar os limites, reforçar a comunicação e demonstrar cuidado com quem se ama. Na segunda quinzena de dezembro, a sua atenção se voltará para as parcerias mais sérias. Nesse contexto, emoções intensas poderão surgir, oferecendo a oportunidade de transformar e fortalecer os vínculos. Para isso, todavia, busque equilibrar os desejos individuais com as necessidades do outro.

Trabalho e dinheiro

O começo do mês favorecerá a dedicação ao trabalho e a organização financeira. Haverá a oportunidade de conquistar resultados concretos. Porém, caso não saiba estabelecer prioridades, a sobrecarga poderá gerar tensões. Na segunda metade de dezembro, possivelmente surgirão desafios relacionados a parcerias e responsabilidades compartilhadas. Além disso, será possível que projetos importantes peçam ajustes, paciência e atenção aos detalhes. Sua capacidade de adaptação e comprometimento se tornarão essenciais para o sucesso.

Leão

Em dezembro, os leoninos estarão em busca de experiências criativas Crédito: Imagem: marrishuanna | Shutterstock

Energia geral

Na primeira metade de dezembro, haverá muita vitalidade e entusiasmo. Com isso, você buscará prazer e experiências criativas, assim como tenderá a tomar decisões rápidas. No processo, apenas tenha cuidado com os excessos. Depois, o cotidiano pedirá mais disciplina e foco nas responsabilidades. Nesse cenário, poderão surgir frustrações devido às expectativas não realizadas. De modo geral, será um período de aprendizado sobre o equilíbrio entre paixão e prudência.

Relacionamentos

Você tenderá a atrair atenção e viver momentos de intensidade afetiva no começo do mês, com mais entusiasmo nos encontros e nas novas conexões. Apenas tome cuidado com a impulsividade e com o ciúme. A partir da metade de dezembro, poderão surgir conflitos devido a expectativas não alinhadas, o que exigirá diálogo, compreensão, paciência e comprometimento. Será um período importante para fortalecer os vínculos, valorizando a honestidade e a empatia.

Trabalho e dinheiro

No começo de dezembro, o entusiasmo e a criatividade estarão em alta, trazendo ideias inovadoras e boas oportunidades. Por outro lado, haverá tendência a decisões precipitadas. Portanto, organize as suas prioridades para não dispersar a energia. Na segunda quinzena do mês, o trabalho tenderá a exigir disciplina e atenção aos detalhes. Nesse contexto, os seus projetos poderão enfrentar limitações ou atrasos. Apesar disso, a persistência trará bons resultados. Em resumo, será um período de aprendizado e ajustes estratégicos.

Virgem

Para os virginianos, o mês favorecerá um mergulho interior e momentos de análise Crédito: Imagem: marrishuanna | Shutterstock

Energia geral

No início do mês, você se sentirá mais motivado(a) e criativo(a). Com isso, desejará agir e transformar o ambiente ao seu redor. Contudo, tenha cuidado com as decisões impulsivas ou expectativas muito altas. A partir da metade de dezembro, a sua atenção tenderá a se voltar para a organização do cotidiano. Neste período, frustrações poderão surgir diante dos obstáculos, o que exigirá paciência e disciplina. Esta fase favorecerá um mergulho interior e momentos de análise, pedindo harmonia entre ambição e autocuidado.

Relacionamentos

Você estará mais entusiasmado(a) e expressivo(a) no início do mês, se abrindo para conexões emocionais e encontros prazerosos. Apesar dos momentos marcantes, também haverá tendência à impaciência e conflitos por diferenças de opinião. Depois, você deverá tomar cuidado com mal-entendidos e ajustar alguns pontos nos relacionamentos, fortalecendo os vínculos com honestidade e comprometimento. Inclusive, os laços próximos poderão pedir mais diálogo e empatia.

Trabalho e dinheiro

Nos primeiros dias do mês, haverá criatividade e motivação para iniciar projetos ou buscar soluções inovadoras. Entretanto, caso você não se organize, poderá se dispersar. Depois, a rotina profissional exigirá mais disciplina e atenção aos detalhes, sobretudo em tarefas que demandam paciência. Nesta fase, possivelmente surgirão obstáculos inesperados, mas o planejamento cuidadoso e a persistência o(a) ajudarão a superá-los. Ademais, a sua capacidade de adaptação e flexibilidade será importante para aproveitar as oportunidades do período.

Libra

Os librianos estarão confiantes para explorar novas ideias e iniciar projetos Crédito: Imagem: marrishuanna | Shutterstock

Energia geral

Na primeira metade de dezembro, você se sentirá mais motivado(a) e confiante para explorar novas ideias e iniciar projetos. No entanto, também haverá uma certa impaciência com as limitações externas. Depois, a energia se tornará mais introspectiva e realista. Nesse cenário, você buscará estabilidade, mas poderá enfrentar desafios que exigirão paciência e a revisão dos planos. Apesar dos obstáculos, existirá a oportunidade de aprender e se fortalecer emocionalmente, o que o(a) ajudará a lidar melhor com as responsabilidades.

Relacionamentos

No início do mês, os relacionamentos serão marcados por entusiasmo e aproximação, mas também por tensões ocasionadas por expectativas inesperadas. Além disso, conexões antigas poderão trazer surpresas, exigindo diálogo e flexibilidade. A partir da metade de dezembro, as relações pedirão o equilíbrio entre idealização e realidade. Nesta fase, conflitos possivelmente surgirão. Porém, também haverá a chance de resolver questões pendentes e fortalecer os vínculos. No processo, a empatia e a comunicação clara se tornarão grandes aliadas.

Trabalho e dinheiro

Você buscará inovar e crescer profissionalmente no começo de dezembro. Inclusive, seus projetos poderão avançar rapidamente. Porém, decisões impulsivas possivelmente provocarão obstáculos. Depois, surgirão outros desafios no trabalho, o que exigirá um planejamento cuidadoso e atenção aos detalhes para evitar frustrações. Ainda neste período, busque tomar cuidado com os gastos impulsivos. Por outro lado, haverá a oportunidade de construir uma segurança financeira a longo prazo.

Escorpião

Para os escorpianos, haverá a oportunidade de amadurecimento e resiliência emocional Crédito: Imagem: marrishuanna | Shutterstock

Energia geral

Na primeira quinzena de dezembro, você sentirá uma onda de entusiasmo e força interior. Com isso, desejará expandir os horizontes, assumir riscos, iniciar projetos e investir em atividades que tragam satisfação pessoal. Depois, a energia ficará mais introspectiva e cautelosa. Situações que pareciam fáceis poderão exigir paciência e atenção aos detalhes. Em contrapartida, haverá a oportunidade de amadurecimento e resiliência emocional, o que o(a) ajudará a equilibrar impulso e planejamento.

Relacionamentos

No início de dezembro, os laços afetivos poderão se tornar mais intensos e apaixonados, com momentos de grande conexão. Todavia, também haverá pequenas tensões ocasionadas por mudanças ou surpresas. Em resumo, o período favorecerá encontros, mas também exigirá cuidado com mal-entendidos. Por volta da metade do mês, as relações possivelmente pedirão mais comprometimento. Nesse contexto, será possível que conflitos antigos ressurjam. Ao mesmo tempo, existirá a chance de consolidar os vínculos por meio do diálogo e da paciência.

Trabalho e dinheiro

Na primeira metade de dezembro, você desejará inovar nos projetos. Inclusive, poderá surgir a oportunidade de crescimento ou reconhecimento. Apesar disso, decisões precipitadas possivelmente provocarão mal-entendidos. Na segunda quinzena do mês, busque rever as estratégias e organizar as prioridades, pois o sucesso virá apenas com disciplina e planejamento. Ademais, os assuntos financeiros precisarão de mais atenção. No caso, evite gastos impulsivos e invista em ajustes cuidadosos — eles trarão estabilidade e segurança a longo prazo.

Sagitário

Os sagitarianos estarão com o magnetismo em alta, atraindo pessoas Crédito: Imagem: marrishuanna | Shutterstock

Energia geral

Na primeira quinzena do mês, haverá uma energia intensa e motivadora, o que trará coragem para enfrentar desafios e entusiasmo para começar projetos, investir em si mesmo(a) e se afirmar no mundo. Contudo, a impulsividade poderá gerar pequenos atritos ou decisões precipitadas. A partir da metade de dezembro, a necessidade de planejamentos se fará presente. Você possivelmente sentirá uma pressão para lidar com responsabilidades materiais e práticas. Além disso, será possível que conflitos internos surjam.

Relacionamentos

No começo de dezembro, o seu magnetismo estará em alta, atraindo pessoas e despertando interesse em relações novas ou nas existentes. Também haverá entusiasmo para expressar os sentimentos e compartilhar as experiências, tornando os encontros mais intensos e prazerosos. Depois, pequenos atritos poderão surgir devido a cobranças internas e externas. Diante disso, busque exercer a paciência, a compreensão e o comprometimento, bem como dialogar com clareza e empatia.

Trabalho e dinheiro

Nos primeiros dias do mês, você estará mais criativo(a) e disposto(a) a iniciar projetos profissionais e investir energia em ideias novas, o que poderá gerar destaque ou reconhecimento. Além disso, haverá oportunidades de tomar decisões importantes. Entretanto, a impulsividade possivelmente causará pequenos contratempos no trabalho. Depois, a necessidade de organização e disciplina se intensificará, com os projetos precisando de mais foco e paciência para se consolidarem. Ainda neste período, busque reavaliar as decisões financeiras com critério.

Capricórnio

Para os capricornianos, haverá energia para iniciar mudanças importantes na vida Crédito: Imagem: marrishuanna | Shutterstock

Energia geral

No começo do mês, você tenderá a refletir sobre temas internos e emoções profundas, buscando clareza e equilíbrio pessoal. Haverá momentos de introspecção interna, mas também energia para iniciar mudanças importantes em sua vida. Ainda nesta fase, a criatividade estará presente, embora possam surgir tensões intensas ou dúvidas sobre os próximos passos. A partir da metade de dezembro, o seu foco se voltará para ações concretas e afirmação pessoal. Este período exigirá disciplina e atenção aos detalhes práticos.

Relacionamentos

As relações íntimas e as amizades passarão por momentos de introspecção e ajustes no início do mês. Nesse cenário, poderá haver a necessidade de conexão emocional, mas também ocorrer mal-entendidos e tensões, o que exigirá que lide com as suas inseguranças e as dos outros. Na segunda quinzena de dezembro, os relacionamentos possivelmente se tornarão mais intensos, assim como passarão por testes de confiança e ajustes.

Trabalho e dinheiro

No começo de dezembro, você refletirá sobre os objetivos profissionais e financeiros. No entanto, a execução prática poderá exigir cuidado. Será um momento importante para avaliar estratégias e tomar decisões com mais atenção, evitando riscos desnecessários. Por volta da metade do mês, a necessidade de ação concreta possivelmente se intensificará, com os projetos de trabalho exigindo planejamento, cuidado com os detalhes, além de uma comunicação clara.

Aquário

Os aquarianos estarão com a criatividade e a inspiração em alta Crédito: Imagem: marrishuanna | Shutterstock

Energia geral

Na primeira metade do mês, você desejará se conectar com grupos que compartilham ideais semelhantes aos seus. Além disso, a criatividade e a inspiração estarão em alta, trazendo a oportunidade de inovar e expandir os horizontes. Na segunda quinzena de dezembro, desafios e limitações tenderão a exigir mais disciplina e atenção. Porém, eles também trarão a chance de crescimento. Será uma fase de ajustes e de equilíbrio entre entusiasmo e responsabilidade.

Relacionamentos

No início de dezembro, a vida amorosa estará intensa e estimulante, com encontros inesperados, novas conexões e momentos de alegria. Todavia, pequenas tensões ou impulsos poderão surgir. A partir da metade do mês, você deverá ter mais cuidado e clareza emocional, bem como refletir sobre as relações. Isso porque conflitos possivelmente surgirão, gerando impaciência, mas também podendo fortalecer os laços se houver empatia.

Trabalho e dinheiro

No começo do mês, você terá mais energia para iniciar projetos, propor ideias inovadoras e se destacar profissionalmente. Inclusive, a sua criatividade e iniciativa poderão ser valorizadas, tornando o período favorável para novas oportunidades. No processo, apenas tome cuidado com decisões impulsivas ou promessas exageradas. Depois, o trabalho e as finanças precisarão de mais atenção e planejamento. Será importante se concentrar em estratégias realistas e ações conscientes.

Peixes

Para os piscianos, haverá mais confiança e motivação, além do desejo de se destacar em áreas importantes da vida Crédito: Imagem: marrishuanna | Shutterstock

Energia geral

No começo do mês, você terá mais confiança e motivação, desejando assim se destacar em áreas importantes da vida. Para melhorar, a criatividade estará em alta, o(a) ajudando a alcançar ambições. Por volta da metade de dezembro, contudo, haverá a necessidade de refletir e realizar ajustes estratégicos. Neste período, limitações externas ou desafios inesperados tenderão a surgir, pedindo paciência e disciplina.

Relacionamentos

Na primeira quinzena de dezembro, as relações sociais e afetivas se destacarão, com encontros intensos e a oportunidade de conexões marcantes. Para ajudar, a sua comunicação tenderá a estar em alta. Apesar disso, você deverá ter cuidado com a impulsividade ou desentendimentos repentinos. Já na segunda metade do mês, haverá mais introspecção emocional, com os relacionamentos exigindo clareza. No processo, poderão surgir conflitos que gerarão impaciência, mas também ajudarão a fortalecer os laços.

Trabalho e dinheiro

No início de dezembro, você buscará iniciar projetos importantes no campo profissional, assumindo ainda mais responsabilidades. Inclusive, a criatividade será favorecida nesse setor. Por outro lado, decisões impulsivas ou exageros poderão gerar obstáculos. Na segunda metade do mês, alguns desafios exigirão organização e planejamento nas finanças. Será o momento de equilibrar ambição com prudência, revendo as metas e ajustando as estratégias.