Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/01/2026

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 01:49

O movimento dos astros influenciará a quinta-feira dos nativos Crédito: Imagem: Rolau Elena | Shutterstock

Nesta quinta-feira, as energias cósmicas influenciarão cada nativo de um jeito particular. Enquanto alguns sentirão mais clareza para organizar a vida prática, outros precisarão lidar com emoções profundas, ajustes financeiros ou desafios nos relacionamentos. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as influências do dia da melhor forma possível!

Áries

Os arianos deverão priorizar a objetividade e o diálogo claro para organizar a rotina e resolver pendências com eficiência Crédito: Imagem: Rolau Elena | Shutterstock

Haverá facilidade para expressar os pensamentos e organizar a rotina de forma prática. Com isso, o dia se tornará excelente para resolver pendências por meio de conversas claras, assim como para fortalecer conexões com pessoas próximas. No processo, procure agir com objetividade para evitar complicações desnecessárias e melhorar as interações sociais e profissionais.

Touro

Os taurinos deverão utilizar a clareza mental para organizar as finanças e consolidar parcerias que tragam segurança Crédito: Imagem: Rolau Elena | Shutterstock

Você se sentirá mais motivado(a) a cuidar dos seus recursos financeiros, e boas oportunidades de crescimento poderão surgir nessa área. A quinta-feira trará clareza mental, facilitando a organização de contas, a negociação de valores e a formação de parcerias que garantam segurança. Sua capacidade de comunicação se tornará uma grande aliada para resolver pendências, permitindo que os projetos avancem com mais estabilidade e confiança.

Gêmeos

Para os geminianos, o conselho é agir com cautela e revisar os planos para superar pressões financeiras inesperadas Crédito: Imagem: Rolau Elena | Shutterstock

Você poderá sentir uma pressão maior sobre as finanças. Além disso, obstáculos inesperados possivelmente demandarão uma revisão realista dos planos . Diante desses cenários, será preciso evitar gastos impulsivos, agir com cautela e manter a organização. Essas atitudes ajudarão a lidar com eventuais sentimentos de limitação e com a autocobrança excessiva.

Câncer

Os cancerianos deverão focar a disciplina e ações maduras para superar o cansaço e organizar suas emoções Crédito: Imagem: Rolau Elena | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de se recolher e avaliar as emoções com seriedade. No processo, cobranças internas ou obstáculos externos poderão exigir paciência para lidar com sentimentos de isolamento ou cansaço. Ao longo do dia, as ações maduras, a disciplina e o foco na resolução de pendências ajudarão a superar possíveis desconfortos.

Leão

Os leoninos deverão priorizar o silêncio e o descanso para organizar internamente as responsabilidades emocionais e o cansaço mental Crédito: Imagem: Rolau Elena | Shutterstock

Você buscará o silêncio e a introspecção para lidar com responsabilidades emocionais pesadas. Ao longo desta quinta-feira, evite cobranças excessivas e busque momentos de descanso para organizar internamente o que causa desconforto ou cansaço mental. Também será importante agir com paciência diante de eventuais atrasos ou bloqueios.

Virgem

Neste dia, será importante que os virginianos evitem que o excesso de idealismo resulte em frustrações ou expectativas irreais Crédito: Imagem: Rolau Elena | Shutterstock

A tendência será que se perca em expectativas irreais ou promessas ilusórias. Portanto, atente-se a possíveis mal-entendidos ou decepções em projetos em grupo ou planos. Além disso, será importante se organizar com clareza para evitar frustrações causadas pelo excesso de idealismo.

Libra

Os librianos precisarão manter o foco no que é concreto Crédito: Imagem: Rolau Elena | Shutterstock

Você poderá enfrentar desafios na vida profissional. Por isso, será fundamental ter discernimento para não se deixar levar por promessas, além de manter a organização e o foco no que é concreto, evitando que a falta de metas claras gere insegurança . Também será importante não assumir compromissos apenas pela intuição, mantendo os pés no chão e a mente alerta.

Escorpião

A quinta-feira pedirá que os escorpianos evitem distrações que afetem a capacidade organizacional Crédito: Imagem: Rolau Elena | Shutterstock

Desafios e limitações poderão surgir e atrapalhar os seus planos de expansão. O dia exigirá realismo para evitar que distrações afetem a sua capacidade organizacional. Além disso, procure se apoiar em informações concretas para não se perder em expectativas irreais, bem como agir com clareza mental para superar o desânimo.

Sagitário

Este será um momento propício para os sagitarianos agirem com praticidade para lidar com obrigações financeiras Crédito: Imagem: Rolau Elena | Shutterstock

Você poderá sentir uma pressão maior ao lidar com assuntos financeiros ou obrigações que dependem da colaboração alheia. Diante disso, será preciso investir na organização e evitar decisões que possam gerar confusões nos acordos . Ademais, procure agir com clareza e praticidade, assim como aceitar os limites do dia para não se sobrecarregar com problemas de terceiros.

Capricórnio

Os capricornianos deverão estabelecer limites claros e agir com paciência para evitar que mal-entendidos nos relacionamentos Crédito: Imagem: Rolau Elena | Shutterstock

Haverá a possibilidade de desafios e mal-entendidos nos relacionamentos, o que irá gerar um distanciamento emocional. Logo, procure estabelecer limites claros e ser paciente e realista. Isso evitará que a falta de objetividade cause decepções ou inseguranças ao interagir com os outros.

Aquário

Os aquarianos deverão aproveitar o dia para organizar a rotina e cuidar da saúde Crédito: Imagem: Rolau Elena | Shutterstock

Você terá facilidade para organizar a rotina de trabalho , cuidar da saúde e se comunicar de forma eficiente. Também será um bom dia para resolver as pendências com agilidade e cultivar interações produtivas e harmoniosas. Afinal, a sua mente estará voltada para soluções práticas e diálogo cooperativo.

Peixes

Nesta quinta-feira, os piscianos precisarão aproveitar a leveza na comunicação para expressar a criatividade Crédito: Imagem: Rolau Elena | Shutterstock

Nesta quinta-feira, haverá facilidade para expressar a criatividade e se conectar com o que lhe traz prazer. Além disso, a sua comunicação fluirá com leveza, tornando o dia ideal para compartilhar ideias ou resolver questões afetivas por meio de conversas agradáveis. Aproveite as influências astrológicas para fortalecer os vínculos e nutrir-se de coisas alegres.