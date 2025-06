Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/06/2025

Veja o que os astros revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco.

Publicado em 28 de junho de 2025 às 01:05

Neste sábado, emoções profundas virão à tona e convidarão a decisões mais conscientes Crédito: Imagem: paseven | Shutterstock

Este sábado trará à tona uma atmosfera de maior intensidade emocional, pedindo equilíbrio entre expressão pessoal e escuta atenta. Emoções profundas virão à tona e convidarão a decisões mais conscientes, tanto no campo afetivo quanto nas relações sociais. Cada nativo vivenciará situações que o farão refletir sobre seus valores, suas necessidades e seu bem-estar. Para entender como cada signo será impactado por essas influências, confira as previsões do horóscopo! >

Áries

Os nativos de Áries sentirão uma forte necessidade de serem notados Crédito: Imagem: Lena Pronne | Shutterstock

Neste dia, seu desejo de expressão se intensificará, mas surgirá certa insegurança ao tentar agradar demais. Você sentirá uma necessidade forte de ser notado(a) e valorizado(a), especialmente em relações próximas, o que poderá gerar tensão se a reciprocidade não vier como espera. Nesse cenário, evite exageros emocionais e dê mais valor ao que o(a) faz único(a). >

Touro

Os nativos de Touro terão sua atenção voltada a questões relacionadas à vida íntima e emocional Crédito: Imagem: Lena Pronne | Shutterstock

Neste sábado, questões ligadas à sua vida íntima e emocional pedirão mais atenção, especialmente no que diz respeito ao equilíbrio entre suas necessidades e as dos outros. Você se sentirá dividido(a) entre buscar conforto e agradar alguém importante, o que causará certo incômodo. Nesse contexto, evite sufocar suas vontades para manter a harmonia e acolha seus sentimentos. >

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos sentirão a comunicação bem intensa neste sábado Crédito: Imagem: Lena Pronne | Shutterstock

Neste sábado, sua comunicação ficará bastante intensa, o que causará mal-entendidos, especialmente em conversas sensíveis. A vontade de se expressar com mais confiança estará presente, mas você perceberá que nem todos estarão na mesma sintonia. Diante disso, evite insistir demais em ser compreendido(a) e procure escutar com empatia para fortalecer vínculos. >

>

Câncer

Os nativos de Câncer sentirão vontade de investir em algo prazeroso neste sábado Crédito: Imagem: Lena Pronne | Shutterstock

Neste dia, você sentirá mais vontade de investir em algo que traga prazer ou valor pessoal, mas precisará tomar cuidado com decisões impulsivas. O conflito entre o desejo e a responsabilidade poderá causar certa frustração. Nesse cenário, atente-se para não desperdiçar energia ou recursos tentando preencher vazios emocionais. >

Leão

Os nativos de Leão viverão um dia favorável para desapegar do que não serve mais Crédito: Imagem: Lena Pronne | Shutterstock

Neste dia, suas emoções estarão bastante intensas, trazendo à tona questões que você vinha evitando. Também sentirá uma forte necessidade de se afirmar, mas conflitos e desconfortos surgirão se tentar controlar tudo ao seu redor. Será um dia para olhar com coragem para o que estiver em transformação dentro de si e desapegar do que não servir mais. >

Virgem

Os nativos de Virgem poderão se beneficiar do silêncio e da introspecção neste sábado Crédito: Imagem: Lena Pronne | Shutterstock

Você perceberá uma agitação interna difícil de identificar, como se pensamentos e emoções emergissem repentinamente. O silêncio e a introspecção trarão mais clareza do que as palavras e contribuirão para o seu equilíbrio. Evite, também, cobrar de si respostas rápidas, pois haverá tendência à confusão. Lembre-se de que nem tudo precisa ser solucionado imediatamente. >

Libra

Os nativos de Libra poderão experimentar emoções intensas nas relações com os amigos Crédito: Imagem: Lena Pronne | Shutterstock

Neste dia, suas relações com amigos trarão à tona emoções intensas e inesperadas. Você desejará se expressar com mais liberdade, mas encontrará resistências ou disputas ocultas. Nesse cenário, atente-se aos limites e ao que estiver gerando desconforto nas relações sociais, evitando se deixar levar por manipulações. >

Escorpião

Os nativos de Escorpião desejarão se posicionar com mais clareza e brilho neste sábado Crédito: Imagem: Lena Pronne | Shutterstock

Neste sábado, você desejará se posicionar com mais clareza e brilho, mas enfrentará resistências ou críticas incisivas. Evite reagir de forma defensiva, especialmente no ambiente de trabalho e com pessoas que admira. Use a intensidade do dia para se afirmar com propósito e se desapegar do que não trouxer crescimento. >

Sagitário

Os nativos de Sagitário desejarão explorar novos horizontes Crédito: Imagem: Lena Pronne | Shutterstock

Seus anseios por liberdade e prazer entrarão em conflito com expectativas emocionais ou afetivas neste sábado. Você desejará explorar novos horizontes, mas situações inusitadas o(a) farão duvidar se está caminhando alinhado(a) com seus valores. Evite decisões apressadas visando alívio imediato e busque mais sentido em suas escolhas. >

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio sentirão emoções intensas emergirem neste sábado Crédito: Imagem: Lena Pronne | Shutterstock

Neste dia, sentimentos intensos emergirão, especialmente em relação a temas profundos e transformadores da sua vida. Você sentirá um conflito entre o desejo de controle e a necessidade de se entregar ao que estiver além da razão. Evite forçar situações ou pessoas e permita que as mudanças ocorram no seu tempo, cuidando das suas emoções, mesmo as desconfortáveis. >

Aquário

Os nativos de Aquário poderão fortalecer seus vínculos com diálogos sinceros Crédito: Imagem: Lena Pronne | Shutterstock

Neste dia, suas relações próximas trarão à tona desafios emocionais que exigirão mais atenção e cuidado. Você desejará se expressar com liberdade, mas também compreenderá a importância de escutar o outro. Evite impor suas vontades e busque o diálogo sincero para fortalecer seus vínculos, valorizando o equilíbrio entre dar e receber. >

Peixes

Os nativos de Peixes sentirão um chamado para cuidar da rotina e da saúde neste sábado Crédito: Imagem: Lena Pronne | Shutterstock

Você sentirá um chamado para cuidar da sua rotina e da saúde, mesmo diante de desafios emocionais. Procure equilibrar o que sente com as demandas do dia, especialmente no trabalho e nos cuidados pessoais. Além disso, será essencial evitar impulsos e manter a harmonia nas relações próximas, prevenindo mal-entendidos. >