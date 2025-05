Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/05/2025

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 26 de maio de 2025 às 02:04

A segunda-feira trará movimentações intensas na vida financeira e amorosa dos 12 signos Crédito: Imagem: FotoCuisinette | Shutterstock

Nesta segunda-feira, o movimento dos astros influenciará os nativos de maneiras distintas, despertando diferentes emoções, atitudes e necessidades. Aspectos tensos poderão gerar impaciência, enquanto combinações harmônicas favorecerão o foco e a resolução de pendências. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e saiba como enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do dia! >

Áries

Os nativos de Áries buscarão aprender, trocar ideias e flexibilizar as opiniões Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Hoje, a sua mente estará bem agitada. Como resultado, você buscará aprender, trocar ideias e se movimentar, bem como flexibilizar suas opiniões. Haverá a oportunidade de iniciar cursos ou se dedicar a leituras e estudos. Em resumo, o dia será de grande interação social e novas descobertas. Apesar disso, poderá ocorrer imprevistos. >

Touro

Os nativos de Touro terão a oportunidade de diversificar as fontes de renda e aumentar os recursos Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Nesta segunda-feira, o setor financeiro estará mais movimentado, com possibilidade de diversificar as fontes de renda e administrar melhor os seus recursos. Contudo, imprevistos poderão surgir, gerando tensões e gastos inesperados. Por isso, será importante se planejar e manter a organização financeira em dia. >

Gêmeos

A curiosidade dos nativos de Gêmeos estará em alta nesta segunda-feira Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

A curiosidade e o desejo de movimento estarão em alta. Você buscará novas experiências e poderá mudar de opinião com frequência. Além disso, surgirão boas oportunidades de autoconhecimento, permitindo explorar diferentes facetas da sua personalidade. No entanto, essa agitação poderá levá-lo(a) a agir por impulso. Por isso, será essencial manter o equilíbrio. >

>

Câncer

Os nativos de Câncer deverão acolher as emoções mais profundas Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

A intuição e a sensibilidade se destacarão hoje. Isso poderá trazer à tona medos e fantasmas internos , assim como impulsos agressivos que levarão a confusões. Portanto, deverá ter cautela para não ferir a si e os outros. Também será preciso acolher e compreender as emoções mais profundas. >

Leão

Nesta segunda-feira, os nativos de Leão deverão ter mais maturidade nas relações de amizade Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de fortalecer os laços de amizade e cultivar o espírito de solidariedade. Também desejará sair da rotina e se conectar com pessoas que ampliem sua visão de mundo. No entanto, poderá enfrentar conflitos com alguns amigos. O dia pedirá maturidade para lidar com os desentendimentos e fortalecer sua rede de apoio. >

Virgem

Os nativos de Virgem sentirão a necessidade de buscar reconhecimento no setor profissional Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

O setor profissional estará sob uma forte influência emocional hoje. Você sentirá a necessidade de nutrir as habilidades e buscar reconhecimento. Ademais, terá a oportunidade de expor as suas ideias. No entanto, poderá surgir conflitos e pressões no ambiente de trabalho. Logo, procure defender o seu espaço, mas sem agressividade. >

Libra

Os nativos de Libra se abrirão para novas fontes de conhecimento Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Você desejará sair da rotina e se aprofundar em estudos e filosofias de vida. Sua mente estará aberta para assimilar informações e experimentar novas fontes de conhecimento. Será um dia de grande desenvolvimento intelectual e espiritual, em que haverá a possibilidade de encontrar guias que alimentarão a sua alma. >

Escorpião

Os nativos de Escorpião focarão na transformação e no desapego Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você terá a chance de acolher experiências dolorosas do passado e de encarar sentimentos reprimidos ou desejos não realizados. Ao longo desse processo, sua mente estará voltada para a transformação e o desapego. Além disso, questões relacionadas a heranças e investimentos poderão ganhar destaque ao longo do dia. >

Sagitário

Os nativos de Sagitário viverão um dia favorável no setor afetivo Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Um novo ciclo se iniciará na sua vida amorosa. Você terá a oportunidade de compreender melhor o que deseja em uma relação e de aprofundar a conexão e a comunicação com a pessoa amada. Por outro lado, poderá surgir a necessidade de abrir espaço para novas parcerias, permitindo que o amor se manifeste de formas diferentes e mais alinhadas ao seu momento atual. >

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio focarão na organização profissional e nos cuidados com a saúde Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Hoje, você sentirá a necessidade de se organizar para melhorar o desempenho na carreira. Também haverá um interesse em cuidar da saúde e modificar hábitos nocivos. Em resumo, o dia será propício para buscar formas mais eficientes de produzir e melhorar o bem-estar físico e mental. >

Aquário

Os nativos de Aquário buscarão mais acolhimento nas relações íntimas e familiares Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Você tenderá a revisitar a conexão com o passado e a buscar mais afeto nas relações íntimas e familiares. Também poderá sentir vontade de arrumar o lar e tornar o ambiente mais acolhedor. Nesta segunda-feira, o momento será favorável para refletir sobre as lembranças e buscar entendimento com os parentes, promovendo mais vínculo e equilíbrio emocional. >

Peixes

Ao mesmo tempo que os nativos de Peixes buscarão conforto no lar, eles também desejarão ter o próprio espaço Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Você buscará mais estabilidade e conforto nas relações íntimas. Tenderá a ser um dia de transformações e melhorias no lar e nas relações familiares . Ao mesmo tempo, sentirá a necessidade de se recolher e buscar um espaço que seja somente seu. >