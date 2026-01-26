Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/01/2026

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 01:51

Nesta segunda-feira, poderá haver ajustes ligados a finanças, relações e vida profissional Crédito: Imagem: sarayut_sy | Shutterstock

Nesta segunda-feira, a movimentação dos astros aponta ajustes nas finanças, nas relações e na vida profissional. Para lidar melhor com as influências do dia, evitar decisões precipitadas e encontrar o equilíbrio necessário para agir com maturidade, confira as previsões do horóscopo para o seu signo!

Áries

Você precisará conter os impulsos para evitar que tensões financeiras comprometam o bem-estar e a produtividade. Além disso, será necessário enfrentar desafios com maturidade, sem permitir que pequenos desentendimentos se transformem em crises maiores. O dia favorecerá a organização dos recursos, ajudando a evitar perdas e desgastes emocionais.

Touro

Você tenderá a se deparar com pressões e conflitos, o que exigirá cautela para manter o equilíbrio emocional. Ainda neste dia, as suas palavras e ações poderão ser mal interpretadas ou gerar atritos. Portanto, evite decisões impulsivas diante das cobranças alheias e procure agir com calma ao lidar com as transformações que surgirem, atentando-se ao que realmente é essencial.

Gêmeos

Você sentirá a necessidade de se isolar para lidar com tensões que parecem fugir do controle. No processo, poderá ocorrer um conflito entre as suas emoções e as exigências externas, gerando irritação e uma sensação de bloqueio na comunicação . Diante disso, procure agir com cautela, evitando confronto ou decisões importantes.

Câncer

Você poderá se deparar com exigências no ambiente profissional. Além disso, ambições e atitudes exageradas poderão ser questionadas por figuras de autoridade ou colegas, gerando conflitos. Por isso, procure agir com paciência e evite decisões precipitadas, pois elas poderão comprometer o desenvolvimento da sua carreira.

Leão

Você poderá se deparar com cobranças e pressões no ambiente profissional. Será importante respirar fundo antes de agir, evitando reações explosivas ou autoritárias e prevenindo atritos com superiores. Ao canalizar suas emoções com discernimento, você transformará os desafios do dia em aprendizado e fortalecerá sua capacidade de agir com clareza e segurança.

Virgem

Nesta segunda-feira, será preciso maturidade para lidar com imprevistos, especialmente os que envolvem os seus valores ou o desejo de crescimento. Mantenha o equilíbrio, evite se sobrecarregar e aja com cautela. Afinal, reações impulsivas poderão levar a conflitos desnecessários no ambiente profissional ou nos círculos sociais.

Libra

Uma intensidade emocional estará presente, exigindo um olhar atento às transformações internas. Será um dia importante para lidar com desapegos e crises que pedem calma, evitando que as tensões se transformem em conflitos. Para isso, procure agir com cautela ao resolver pendências financeiras ou emocionais, além de evitar decisões impulsivas em situações desafiadoras.

Escorpião

Você poderá enfrentar desafios nesta segunda-feira, o que exigirá paciência e equilíbrio para evitar desentendimentos desnecessários. Aja com maturidade diante das tensões que possam surgir nos relacionamentos , priorizando o diálogo claro e a compreensão mútua. Ademais, procure manter a calma ao lidar com imprevistos financeiros.

Sagitário

Você precisará se atentar à saúde e à rotina de trabalho, evitando que o estresse acumulado se transforme em esgotamento físico e mental. Nesse sentido, mantenha a calma ao lidar com tarefas repetitivas e evite discussões com colegas, pois pequenas divergências poderão escalar para conflitos. Além disso, procure exercer a organização e a disciplina para gerenciar as demandas do dia.

Capricórnio

Ao longo do dia, será preciso evitar mal-entendidos e gastos excessivos com lazer ou prazeres imediatos. Ademais, tenha cautela ao expressar os seus sentimentos, pois atitudes precipitadas poderão gerar ruídos nos relacionamentos afetivos e sociais. De modo geral, a segunda-feira pedirá o equilíbrio entre diversão e responsabilidades.

Aquário

Haverá a possibilidade de mal-entendidos com pessoas próximas, o que o(a) deixará impaciente. Por conta disso, tome cuidado com a comunicação, pense bem antes de expressar as suas ideias e evite discussões impulsivas. O ideal será o ouvir mais o outro para preservar a harmonia e evitar desgastes.

Peixes

Você poderá se deparar com pressões e instabilidades no setor financeiro , o que exigirá medidas práticas e cautelosas. Além disso, a necessidade de segurança material poderá entrar em conflito com gastos inesperados ou cobranças externas, gerando irritação. Diante disso, se atente à organização dos recursos e evite negociações ou compras impulsivas.