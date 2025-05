Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/05/2025

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Publicado em 25 de maio de 2025 às 01:04

O domingo será um dia mais sensível para os nativos Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock

Neste domingo, o movimento dos astros influenciará os signos de maneiras distintas, ativando áreas sensíveis como finanças, relacionamentos, carreira e emoções profundas. Cada nativo sentirá essas energias de forma única, tornando essencial consultar as previsões do horóscopo do dia. Assim, será possível encontrar caminhos mais conscientes, cultivando equilíbrio e autoconhecimento. >

Áries

O ariano poderá dedicar o dia para cuidar das finanças Crédito: Imagem: Tribalium | Shutterstock

Seus valores e finanças estarão sob forte influência emocional, indicando um dia fértil para a geração de recursos e o cultivo de seus talentos . Você sentirá necessidade de se nutrir emocionalmente para sustentar sua capacidade de produzir com qualidade. No entanto, tensões e possíveis confrontos poderão surgir de forma impulsiva. >

Touro

O taurino estará focado em sua individualidade e em busca de autoafirmação Crédito: Imagem: Tribalium | Shutterstock

O seu foco estará voltado para sua individualidade e busca por autoafirmação. Você terá a sensação de estar renascendo, e o desejo de cuidar mais de si, da autoestima e da aparência física estará em alta. Haverá também vontade de conduzir a vida ao seu modo, aprendendo a não depender constantemente de outras pessoas para se sentir bem. Contudo, poderá se deparar com situações que despertarão seu espírito competitivo. >

Gêmeos

O geminiano sentirá a necessidade de se recolher para cuidar da espiritualidade Crédito: Imagem: Tribalium | Shutterstock

Você sentirá necessidade de recolhimento para cuidar da espiritualidade e aprender a extrair o melhor da solidão. É provável que esteja mais sensível e intuitivo(a), o que poderá trazer à tona medos e fantasmas internos. No entanto, você poderá agir com agressividade e impulsividade, sem a clareza necessária. Será importante controlar os ânimos. >

Câncer

O canceriano estará mais envolvido com as relações sociais e os ideais coletivos Crédito: Imagem: Tribalium | Shutterstock

Você estará mais envolvido(a) com as relações sociais e os ideais coletivos. Sentirá o acolhimento das amizades e o desejo de nutrir o espírito de solidariedade e colaboração. No entanto, poderá se deparar com situações que exigirão transformações profundas e desapegos em suas conexões. Será necessário abrir mão de ideais que não contribuam com o seu futuro. >

Leão

O leonino estará focado no desenvolvimento de suas habilidades profissionais Crédito: Imagem: Tribalium | Shutterstock

Você estará mais atento(a) aos cuidados com o que deseja se tornar no futuro e com o desenvolvimento de suas habilidades profissionais. No entanto, será possível que enfrente desafios que despertarão medos e a necessidade de transformações, o que poderá gerar incertezas. Será um dia para se envolver emocionalmente com o trabalho e buscar um propósito maior, mesmo diante de obstáculos. >

Virgem

O virginiano estará em busca de autoconhecimento e novidades Crédito: Imagem: Tribalium | Shutterstock

Você tenderá a nutrir o desejo de sair da rotina e buscar novidades, seja por meio de viagens ou estudos. No entanto, essa busca por autoconhecimento e por um sentido maior para a vida virá acompanhada de transformações profundas, exigindo desapego e o enfrentamento de medos. Será um bom dia para se dedicar ao desenvolvimento pessoal e renovar suas crenças. >

Libra

O libriano poderá fazer limpezas emocionais e organizar a vida financeira Crédito: Imagem: Tribalium | Shutterstock

Será possível que você tenha a oportunidade de acolher o que há de obscuro em sua alma e realizar limpezas emocionais, abandonando sentimentos nocivos. No entanto, será necessário lidar com o medo da perda, o que exigirá uma reorganização financeira e emocional para alcançar estabilidade. Será dia de desapegar e renovar seus desejos. >

Escorpião

O escorpiano estará mais sensível ao que acontece em seu relacionamento Crédito: Imagem: Tribalium | Shutterstock

Você estará mais sensível ao que acontece em seu relacionamento, e a oscilação de humor poderá provocar variações no estado emocional da pessoa amada. Também será possível que sinta impulso de lutar por quem deseja ao seu lado, mas com tendência a querer impor sua vontade, o que poderá levar a conflitos e discussões. >

Sagitário

O sagitariano buscará equilíbrio entre rotina e bem-estar para evitar estresse Crédito: Imagem: Tribalium | Shutterstock

Você estará mais envolvido(a) com os afazeres do cotidiano, buscando organizar suas atividades para se sentir nutrido(a) pelo trabalho e pela rotina. Apesar disso, essa agitação poderá gerar estresse e impaciência, afetando sua saúde e produtividade. Será importante cuidar do bem-estar e tomar decisões corretas para alcançar melhor qualidade de vida. >

Capricórnio

O capricorniano estará mais sensível à paixão Crédito: Imagem: Tribalium | Shutterstock

Você estará mais sensível à paixão e deixará que a alegria tome conta do dia, reconhecendo seu próprio valor. No entanto, será possível que deseje se autoafirmar, mas que também esteja mais impaciente. Será necessário controlar os impulsos do ego, que poderão levar à agressividade. Procure fortalecer o amor-próprio, evitando agir com arrogância. >

Aquário

O aquariano buscará acolhimento e segurança no ambiente familiar Crédito: Imagem: Tribalium | Shutterstock

Você buscará acolhimento e segurança no ambiente familiar, e os relacionamentos com parentes ganharão mais importância. No entanto, o dia tenderá a ser agitado e poderão surgir conflitos no lar. Será preciso lidar com tensões e estabelecer limites, buscando um espaço próprio e evitando atitudes impulsivas. >

Peixes

O pisciano sentirá mais vontade de sair da rotina neste domingo Crédito: Imagem: Tribalium | Shutterstock

Você tenderá a sentir necessidade de se alimentar de novas informações e ideias, além de sair da rotina. No entanto, será um dia agitado, com a mente muito ativa e possíveis conflitos de opinião com pessoas próximas. Procure defender suas ideias com firmeza, mas com respeito, para evitar desentendimentos. >