Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/05/2025

Veja o que os astros revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

Publicado em 24 de maio de 2025 às 01:05

Enquanto alguns nativos ficarão mais sensíveis, outros poderão aproveitar grandes movimentos Crédito: Imagem: sarayut_sy | Shutterstock

Neste sábado, os movimentos astrológicos influenciarão os signos, despertando emoções, revelando oportunidades ou intensificando desafios em áreas como relacionamentos, finanças e trabalho. A posição dos planetas poderá gerar mais sensibilidade para uns e agitação para outros, exigindo equilíbrio e atenção às reações. A seguir, confira as previsões do horóscopo! >

Áries

O sábado dos nativos de Áries será voltado para o setor financeiro Crédito: Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock

Você se envolverá bastante nos cuidados financeiros, buscando estabilidade e conforto. Apesar disso, poderá se deparar com desafios relacionados a perdas ou controle excessivo dos recursos. Embora seja difícil, isso a(o) levará a reorganizar a sua relação com o dinheiro. >

Touro

Os nativos de Touro poderão cuidar mais da aparência e da autoestima Crédito: Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock

Você estará mais focado(a) em cuidar da aparência e da autoestima. Além disso, surgirá a necessidade de se desapegar do que não lhe faz bem. Para isso, deverá encarar e transformar padrões antigos, buscando renovar a sua identidade e como se apresenta ao mundo. >

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos buscarão nutrir o bem-estar psíquico e espiritual Crédito: Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock

Você viverá um dia de profunda interiorização, em que buscará nutrir o bem-estar psíquico e espiritual. No entanto, algumas transformações poderão interferir nesse processo. Por isso, o mais indicado será encarar as sombras do inconsciente, exercitar o desapego e buscar clareza. >

>

Câncer

As amizades e as causas coletivas serão favorecidas na vida dos nativos de Câncer Crédito: Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock

Sua atenção se voltará para as amizades e as causas coletivas. O sábado será propício para fortalecer os laços com os amigos e os projetos voltados ao bem comum. Além disso, tenderá a ser um dia harmônico, equilibrado e marcado pela reciprocidade nas relações sociais. >

Leão

O setor profissional se destacará na vida dos nativos de Leão Crédito: Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock

Você dedicará mais atenção à carreira, investindo em suas habilidades. Tenderá a ser um dia harmônico e satisfatório no trabalho, com a possibilidade de reconhecimento dos superiores e bom relacionamento com os colegas. Ademais, o sábado será propício para alinhar os objetivos profissionais com o que lhe traz satisfação. >

Virgem

Os nativos de Virgem dedicarão o dia à busca por autoconhecimento Crédito: Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock

Neste sábado, você buscará autoconhecimento, estudos superiores e tudo aquilo que lhe proporcione a sensação de crescimento. Será um dia favorável para se aprofundar em novos saberes , encontrar mentores e planejar viagens. Tudo isso despertará em você uma paixão pela vida. >

Libra

Os nativos de Libra poderão passar por mudanças emocionais Crédito: Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock

Dia de intensas transformações emocionais, com a sua atenção estando voltada para o desapego e o enfrentamento de medos profundos. Apesar dos desafios, será possível realizar essas mudanças de forma harmônica. Para isso, será necessário acolher as emoções e buscar a beleza da renovação interior. >

Escorpião

Os laços afetivos e o autocuidado serão valorizados pelos nativos de Escorpião Crédito: Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock

Os relacionamentos ganharão destaque neste sábado. Você tenderá a buscar harmonia nas interações. Além disso, haverá uma inclinação a cuidar do corpo e da autoestima, com o desejo de renovar a imagem e rever decisões. O dia será favorável para cuidas das próprias emoções e se dedicar aos laços afetivos . >

Sagitário

O sábado trará mais liberdade de expressão para os nativos de Sagitário Crédito: Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock

Você se sentirá à vontade para ser quem é. Assim, conseguirá valorizar os seus talentos e encontrar prazer na própria singularidade. Contudo, poderá se deparar com desafios que aflorarão dores e medos profundos. Será necessário enfrentar esses sentimentos. Embora haja obstáculos, o dia também trará uma maior liberdade de expressão. >

Capricórnio

Os assuntos relacionados ao lar serão a grande preocupação dos nativos de Capricórnio Crédito: Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock

Neste sábado, você sentirá a necessidade de buscar segurança e acolhimento no lar e nas relações íntimas. No entanto, poderá se deparar com situações desconfortáveis, que despertarão medos profundos. Para lidar com isso, será importante acolher e enfrentar esses sentimentos com coragem e sensibilidade. >

Aquário

Os nativos de Aquário buscarão novas informações e aprendizados Crédito: Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock

A curiosidade e a comunicação estarão em alta. Você buscará novas informações, trocas e aprendizados, além de atrair novas pessoas para sua vida. No entanto, poderá se deparar com situações que irão gerar incertezas. Para evitar mal-entendidos e atitudes equivocadas, será essencial ter cuidado ao se expressar. >

Peixes

Os nativos de Peixes se dedicarão mais ao setor financeiro neste sábado Crédito: Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock

A sua atenção se voltará para as finanças. Você se sentirá estimulada(o) a produzir e valorizar os próprios talentos. Entretanto, poderão surgir situações que a(o) levarão a enfrentar medos nesse setor. Ademais, deverá modificar a sua visão para alcançar a tão sonhada estabilidade econômica . >