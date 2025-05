Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/05/2025

Veja o que os astros revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 23 de maio de 2025 às 01:04

Enquanto alguns signos focarão nas finanças e no trabalho, outros se envolverão mais com o campo das relações

Nesta sexta-feira, os astros trarão diferentes energias. Enquanto alguns nativos focarão nas amizades, na família e no amor, outros dedicarão mais atenção ao trabalho e às finanças. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e saiba como aproveitar o dia da melhor forma possível! >

Áries

A sexta-feira será favorável para os arianos valorizarem a beleza e afirmarem o estilo pessoal Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock

O nativo de Áries estará mais envolvido(a) com os cuidados com a imagem e a autoestima. O desejo por harmonia também ficará em destaque, tornando este um ótimo dia para valorizar a beleza e afirmar seu estilo pessoal. Com todas essas energias em alta, será natural atrair olhares e afetos. >

Touro

Para suavizar os impactos do dia, os taurinos deverão investir no amor-próprio e na harmonia Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock

O dia será de encerramentos e interiorização. Todavia, o amor-próprio e a busca por harmonia suavizarão esse processo. Desse modo, a sexta-feira se tornará favorável para cuidar do bem-estar psíquico e espiritual, valorizando a solidão e acolhendo as emoções com carinho. >

Gêmeos

Nesta sexta-feira, o foco dos geminianos será as amizades Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock) Crédito:

Nesta sexta-feira, você terá a oportunidade de nutrir os laços de amizades e participar de ações coletivas que visam o bem comum. O dia será propício para construir uma rede de afeto e solidariedade, com a harmonia e o equilíbrio sendo valorizados. >

Câncer

Os cancerianos poderão encontrar boas energias no setor profissional Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock

A carreira será o foco principal do seu dia, despertando o desejo de desenvolver ainda mais suas habilidades profissionais. Com as energias em harmonia, será possível atrair bons relacionamentos no ambiente de trabalho e até conquistar o reconhecimento dos superiores. Ainda assim, será importante manter os pés no chão em relação às suas ambições e projetos futuros. >

Leão

Os leoninos buscarão autoconhecimento nesta sexta-feira Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock

Você buscará autoconhecimento e o dia será marcado pelo prazer em aprender. Além disso, haverá a possibilidade de se apaixonar por um novo tipo de aprendizado. No entanto, poderá enfrentar desafios em relação à clareza dos seus propósitos ou na definição de um caminho espiritual . Logo, procure amadurecer suas crenças e ideais. >

Virgem

Os virginianos vivenciarão mudanças intensas no amor e nas finanças Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock

Dia de intensas transformações no amor e nas finanças. Você estará mais focado(a) no desapego e em enfrentar medos profundos. Um olhar mais amoroso para a sua sexualidade e para os recursos compartilhados poderá trazer leveza a esse processo. De modo geral, a sexta-feira será importante para promover uma limpeza emocional e reorganizar as finanças. >

Libra

Os librianos poderão viver um dia favorável no setor afetivo Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock

Você se envolverá bastante com o setor afetivo . Haverá a possibilidade de encontrar mais harmonia no amor, assim como valorizar a convivência a dois. Apenas tome cuidado com as expectativas irreais. O dia será importante para encontrar reciprocidade e crescimento nas parcerias. >

Escorpião

A rotina dos escorpianos tenderá a ser agradável nesta sexta-feira Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock

Você desejará tornar o cotidiano mais agradável, assim como aumentar a produtividade. O dia também tenderá a ser prazeroso e harmônico no trabalho. Por fim, a sexta-feira será propícia para cuidar da saúde e encontrar beleza nos pequenos detalhes da vida. >

Sagitário

Os sagitarianos cuidarão da autoestima nesta sexta-feira Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock

Nesta sexta-feira, você desejará nutrir a criatividade, as paixões e a autoestima. Além disso, buscará ter mais iniciativa e autenticidade na forma de se expressar. Ainda hoje, o amor-próprio e a harmonia estarão em alta, o que fará com que sinta confiança para ser quem é. >

Capricórnio

A atenção dos capricornianos será voltada para os assuntos da vida familiar Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock

Você focará em nutrir as emoções e as relações familiares. Ao mesmo tempo, buscará mais independência e iniciativa nesse ambiente. Ao longo do dia, tenderá a olhar de forma amorosa para o lar e para a família. Isso favorecerá o resgate das memórias e as reconciliações. >

Aquário

O dia dos aquarianos será favorável para a comunicação Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock

Você buscará nutrir a comunicação, os estudos e as interações com as pessoas ao seu redor. Além disso, o afeto e o equilíbrio estarão presentes ao longo do dia. A sexta-feira será favorável para a troca de ideias, leituras e viagens curtas , além de trazer leveza para os diferentes tipos de relações. >

Peixes

Os piscianos deverão cuidar de forma harmônica das finanças e dos valores pessoais Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock

Você se envolverá nos cuidados com as finanças e os valores pessoais. Será importante buscar harmonia na forma como lida com essas duas áreas. Ainda hoje, a busca por estabilidade material e a valorização das aptidões serão favorecidas. >