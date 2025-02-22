Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/02/2025              

As energias estarão em movimento, impactando emoções, relacionamentos e aspectos profissionais Crédito: Imagem: malecula | Shutterstock

Marcado por fortesmovimentaçõesastrológicas, este sábadotrará tanto desafios quantooportunidades para crescimento.Enquanto alguns signos precisarãoenfrentar questões internas e lidarcom suas inseguranças, outros terãoa chance de dar um passo importanteem direção aos seus objetivos. Diantedesse cenário, será fundamentalmanter o equilíbrio. Para aproveitarao máximo as energias do dia, vejaabaixo as previsões do horóscopo!

Áries

Os nativos de Áries terão energia extra para correr atrás dos seus sonhos Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Você se sentirá com mais disposição para ir em busca dos seus sonhos e de novas aventuras que trarão crescimento. Contudo, será possível que se depare com bloqueios que poderão gerar atrasos ou atrapalhar os planos. Procure ter maturidade para lidar com eles, pois, mesmo que chatos, o(a) ajudarão a ter discernimento e organização.

Touro

Os nativos de Touro deverão transformar padrões antigos para encontrar mais equilíbrio interno Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Neste sábado, você irá se depararcom desconfortos que poderão fazercom que aja de maneira radical.Além disso, surgirão sentimentos depessimismo. Procure encarar seuspadrões nocivos com maturidade,além de se dedicar a ressignificá-los e realizar profundas limpezasemocionais.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos estarão focados na vida afetiva, buscando relações mais harmoniosas Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Você tenderá a dedicar atenção à suavida afetiva, buscando equilíbrio. Noentanto, será possível que se deparecom situações que aflorarão medose inseguranças e que sentimentosde desânimo se façam presentes.Procure acolher estes desconfortos elidar com eles de maneira madura.

Câncer

Os nativos de Câncer buscarão mais conexão nas relações, fortalecendo laços importantes Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Você estará mais envolvido(a) emcuidar da vida afetiva e buscaráharmonia nas relações, além deconseguir compreender melhor asnecessidades do outro. Apesar disso,será possível que se depare comempecilhos e com cobranças quepoderão esfriar o relacionamento edeixar o clima um tanto denso.

Leão

Os nativos de Leão sentirão vontade de viver experiências que tragam entusiasmo e alegria Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Neste sábado, você estará com asemoções à flor da pele e com vontadede se dedicar ao que traz alegria.Contudo, será possível que se deparecom empecilhos e cobranças queafetarão seu ego e o(a) deixarãobastante desanimado(a). Tambémpoderá fantasiar as relações esituações da vida, vindo a se frustrar.

Virgem

Os nativos de Virgem darão mais atenção à autoestima e ao que os motiva Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Após alguns dias em que você estevededicando atenção às demandas dosseus familiares, neste sábado seufoco recairá no que nutre o amor-próprio e a autoestima. O desejode se divertir estará em alta e serápossível que se apaixone com maisfacilidade, seja por alguém ou algumnovo projeto. Contudo, poderá sedeparar com empecilhos que o(a)deixarão desanimado(a).

Libra

Os nativos de Libra sentirão vontade de desacelerar e valorizar momentos mais tranquilos Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Após alguns dias movimentados,neste sábado você buscarádesacelerar e ficar na companhiados familiares . Será possível quese conecte mais com o seu passadoe se depare com sentimentos denostalgia. Acolha as emoções e nutrasuas memórias, mas não se deixelevar pelo vitimismo.

Escorpião

Os nativos de Escorpião sentirão necessidade de equilibrar interação social e momentos de reflexão Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Neste sábado, você buscará mais movimento na vida social. O desejo de nutrir a mente com novas ideias estará em alta, contudo será possível que se depare com a vontade de se isolar. Cuide melhor da sua energia para ter mais clareza sobre os seus sentimentos e aproveitar melhor a rotina.

Sagitário

Os nativos de Sagitário estarão mais atentos à organização financeira e à segurança material Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Você dedicará atenção à vida financeira e será dia de organizar a forma como lida com seu dinheiro. A necessidade de se sentir mais seguro(a) estará presente. No entanto, atente-se à tendência a se deixar levar por ilusões, pois poderá se frustrar.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio buscarão fortalecer a autoestima e cuidar mais de si Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Após alguns dias introspectivos,neste sábado você buscarámovimento e cuidar da aparênciae da autoestima. No entanto,ainda estará suscetível a se afetarpor energias externas e se sentirconfuso(a). Isso poderá fazer comque se iluda com mais facilidade.Acolha as emoções e cuide da suaenergia para ter clareza.

Aquário

Os nativos de Aquário terão um dia introspectivo, buscando mais clareza emocional Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Você estará mais suscetível ase afetar por energias externas.Com isso, o desejo de se isolar emergulhar em seu interior se farápresente. Procure cuidar do bem-estar espiritual e da sua energia,pois assim conseguirá ter clareza ecompreender sentimentos confusosque poderão surgir.

Peixes

Os nativos de Peixes buscarão crescimento e novas oportunidades na vida profissional Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock