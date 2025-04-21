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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2025

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Abril de 2025 às 02:04

Esta segunda-feira será um dia de ajustes, iniciativas e enfrentamento de conflitos (Imagem: E.Va | Shutterstock)
Esta segunda-feira será um dia de ajustes, iniciativas e enfrentamento de conflitos Crédito: Imagem: E.Va | Shutterstock
Nesta segunda, os astros influenciarão áreas como finanças, relações familiares, rotina e autoconhecimento. Será um dia de ajustes, iniciativas e enfrentamento de conflitos — que poderão surgir em diferentes esferas. Acompanhe abaixo as previsões do horóscopo para cada signo e prepare-se para o que está por vir!

Áries

Os nativos de Áries terão um grande desejo de participar de atividades em sintonia com seus ideais (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)
Os nativos de Áries terão um grande desejo de participar de atividades em sintonia com seus ideais Crédito: Imagem: Vector Balance | Shutterstock
Suas necessidades de conexão estarão bem presentes neste dia. Por isso, você sentirá um forte desejo de participar de grupos, causas e atividades que compartilhem seus ideais, encontrando apoio e alegria nessas interações. Além disso, novas amizades e oportunidades surgirão, trazendo crescimento e senso de pertencimento.

Touro

Os nativos de Touro possivelmente terão motivação para novos projetos alinhados aos seus valores (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)
Os nativos de Touro possivelmente terão motivação para novos projetos alinhados aos seus valores Crédito: Imagem: Vector Balance | Shutterstock
Nesta segunda-feira, sua necessidade de conexão e participação em grupos tenderá a estar bem presente. Com isso, encontrará mais alegria por meio de amigos e causas em sintonia com seus ideais. Será um dia de crescimento, oportunidades e boa sorte nos círculos sociais, o que poderá motivar novos projetos alinhados com os seus valores.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos deverão evitar atitudes impulsivas (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)
Os nativos de Gêmeos deverão evitar atitudes impulsivas Crédito: Imagem: Vector Balance | Shutterstock
Nesta segunda-feira, surgirão tensões relacionadas a suas crenças e aprendizados. Ademais, você irá se deparar com desafios entre a necessidade de expandir seus horizontes e a própria individualidade. Nesse cenário, evite exageros e atitudes impulsivas.

Câncer

Os nativos de Câncer poderão se libertar de emoções nocivas (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)
Os nativos de Câncer poderão se libertar de emoções nocivas Crédito: Imagem: Vector Balance | Shutterstock
O dia será desafiador, pois você sentirá tudo de maneira mais intensa. Surgirão, também, situações que irão gerar tensões em parcerias íntimas e financeiras, exigindo cautela. Nesse cenário, busque equilíbrio e evite disputas de poder, ressignificando experiências vividas e libertando-se de emoções nocivas.

Leão

Os nativos de Leão poderão passar por desafios ligados a demandas afetivas e à própria individualidade (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)
Os nativos de Leão poderão passar por desafios ligados a demandas afetivas e à própria individualidade Crédito: Imagem: Vector Balance | Shutterstock
Suas emoções e a dinâmica de seus relacionamentos estarão mais intensas e sujeitas a transformações. Poderão surgir conflitos com parceiros, exigindo assertividade e cooperação. Ademais, os desafios entre demandas afetivas nas relações e a própria individualidade também se farão presentes.

Virgem

Os nativos de Virgem deverão evitar o excesso de controle e transformar hábitos de saúde (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)
Os nativos de Virgem deverão evitar o excesso de controle e transformar hábitos de saúde Crédito: Imagem: Vector Balance | Shutterstock
Você estará mais suscetível a tensões no ambiente de trabalho e relacionadas ao seu bem-estar físico. Além disso, surgirão dilemas entre sua necessidade de manter a rotina organizada e a energia disponível para lidar com as demandas do dia. Nesse cenário, deverá buscar integrar as emoções à rotina de forma consciente, evitando o excesso de controle e transformando hábitos de saúde.

Libra

Os nativos de Libra sentirão as emoções mais intensas nesta segunda-feira (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)
Os nativos de Libra sentirão as emoções mais intensas nesta segunda-feira Crédito: Imagem: Vector Balance | Shutterstock
Nesta segunda-feira, as emoções estarão mais intensas. Inclusive, poderão surgir conflitos nos relacionamentos amorosos, causados pela divergência entre suas vontades e as do outro. Haverá, também, desafios ligados a suas necessidades emocionais de autoexpressão e ao próprio senso de identidade. Nesse cenário, busque equilíbrio entre paixão e responsabilidade, evitando confrontos motivados por teimosia.

Escorpião

Os nativos de Escorpião estarão bem envolvidos com o ambiente familiar (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)
Os nativos de Escorpião estarão bem envolvidos com o ambiente familiar Crédito: Imagem: Vector Balance | Shutterstock
Você seguirá envolvido(a) na busca por segurança emocional e nos assuntos relacionados ao lar. No entanto, surgirão tensões no ambiente familiar. Nesse cenário, será preciso lidar com essas questões de forma consciente e evitar discussões desnecessárias.

Sagitário

Os nativos de Sagitário buscarão movimento na vida social (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)
Os nativos de Sagitário buscarão movimento na vida social Crédito: Imagem: Vector Balance | Shutterstock
Você estará em busca de movimento na vida social. No entanto, poderão ocorrer discussões acaloradas e conflitos de ideias com pessoas próximas. Também se deparará com desafios entre as emoções e a racionalidade. Nesse cenário, deverá buscar mais clareza e evitar debates tensos, transformando sua comunicação de maneira consciente.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio deverão gerenciar com consciência seus recursos financeiros (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)
Os nativos de Capricórnio deverão gerenciar com consciência seus recursos financeiros Crédito: Imagem: Vector Balance | Shutterstock
Nesta segunda-feira, suas emoções estarão mais vulneráveis aos acontecimentos na vida financeira e será possível que enfrente reviravoltas nesse setor. Além disso, surgirão tensões em relação aos próprios recursos e desejos. Nesse cenário, procure gerenciar com consciência seu dinheiro e a autoestima, evitando disputas motivadas por apego ou possessividade.

Aquário

Os nativos de Aquário deverão direcionar a energia de maneira construtiva (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)
Os nativos de Aquário deverão direcionar a energia de maneira construtiva Crédito: Imagem: Vector Balance | Shutterstock
Suas emoções e identidade passarão por transformações profundas, afetando como você se apresenta. Além disso, haverá possíveis tensões ao tentar alcançar objetivos pessoais. Nesse cenário, busque autoconsciência e direcione essa energia de maneira construtiva, evitando confrontos diretos.

Peixes

Os nativos de Peixes terão desejo de explorar seu mundo interior (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)
Os nativos de Peixes terão desejo de explorar seu mundo interior Crédito: Imagem: Vector Balance | Shutterstock
Nesta segunda-feira, suas emoções e o inconsciente passarão por uma profunda transformação, trazendo à tona questões ocultas ou reprimidas. Você sentirá um forte impulso de explorar seu mundo interior e lidar com padrões emocionais profundos, mas também poderá se sentir um tanto confuso(a). Nesse cenário, acolha essas sensações para alcançar mais clareza.

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