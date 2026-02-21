Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/02/2026

Veja o que os astros revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 01:53

O dia será marcado por coragem, entusiasmo e desejo de ação Crédito: Imagem: napaporn sawaspardit | Shutterstock

Neste sábado, o movimento dos astros trará um dia marcado por coragem, entusiasmo e desejo de ação, mas também por riscos ligados ao exagero e à impulsividade. Enquanto alguns nativos tenderão a sentir mais vitalidade para avançar em projetos, liderar e resolver pendências com agilidade, outros poderão se deparar com desafios emocionais, tensões internas e tendência a superestimar possibilidades, seja nos gastos, nas promessas ou nas expectativas.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que as influências astrológicas reservam para você!

Áries

O entusiasmo e a autoconfiança do ariano estarão em alta Crédito: Imagem: Vita Develine | Shutterstock

Neste sábado, o entusiasmo e a autoconfiança estarão em alta , o que poderá levá-lo(a) a agir de forma impulsiva ou prometer mais do que realmente conseguirá cumprir. No caso, o excesso de otimismo possivelmente irá distorcer a sua percepção da realidade, fazendo com que pequenos desejos pareçam urgentes. Logo, procure investir no autocontrole para não desperdiçar energia.

Touro

O taurino deverá ter cautela com as emoções e investir no descanso para ter mais clareza mental Crédito: Imagem: Vita Develine | Shutterstock

Haverá tendência a superestimar as suas capacidades em projetos que ainda não estão maduros, o que poderá gerar gastos desnecessários ou expectativas irreais. Para evitar que o excesso de confiança leve a decisões precipitadas, será importante ter cautela com as emoções. Além disso, procure evitar promessas exageradas, assim como investir no descanso para obter mais clareza mental.

Gêmeos

O geminiano deverá ter cuidado para não exagerar nas expectativas ou se perder em ilusões Crédito: Imagem: Vita Develine | Shutterstock

Você buscará se isolar para compreender as emoções. No processo, todavia, deverá ter cuidado para não exagerar nas expectativas ou se perder em ilusões. Para isso, evite gastos impulsivos ou promessas que fujam da sua realidade. O ideal será agir com moderação e manter o equilíbrio entre os seus desejos e as possibilidades atuais.

Câncer

O canceriano sentirá coragem e iniciativa para tirar as ideias do papel Crédito: Imagem: Vita Develine | Shutterstock

Você desejará se engajar em projetos coletivos e atividades sociais. Nesse cenário, inclusive, haverá coragem e iniciativa para tirar as suas ideias do papel. Será um bom dia para colaborar com outras pessoas, pois a sua energia estará em sintonia com os objetivos do grupo. Aproveite as influências deste sábado para resolver pendências com flexibilidade e garantir que as suas ações tragam resultados práticos.

Leão

A disposição física e a rapidez de raciocínio do leonino poderão estar em sintonia, permitindo a resolução de pendências Crédito: Imagem: Vita Develine | Shutterstock

Haverá mais coragem e determinação para avançar nos objetivos profissionais e assumir posições de liderança. Para melhorar, a disposição física e a rapidez de raciocínio poderão estar em sintonia, permitindo que você resolva pendências complexas e tome decisões de forma correta. De modo geral, será um dia de alta produtividade e vitalidade.

Virgem

A determinação do virginiano estará em alta, facilitando atitudes práticas em projetos ou viagens Crédito: Imagem: Vita Develine | Shutterstock

Você terá mais ânimo para expandir os horizontes e buscar novos conhecimentos ou experiências. Para ajudar, a sua determinação estará em alta, facilitando atitudes práticas em projetos ou viagens que antes pareciam difíceis de realizar. Em resumo, será um dia de grande vitalidade física e mental. Portanto, aproveite para agir com confiança em direção aos seus ideais mais elevados.

Libra

Ao longo do dia, o libriano poderá agir de forma prática, facilitando a resolução de conflitos Crédito: Imagem: Vita Develine | Shutterstock

Haverá uma forte motivação interna para resolver pendências financeiras e lidar com transformações profundas de maneira corajosa. Ao longo do dia, você poderá agir de forma prática, o que facilitará a resolução de conflitos em parcerias ou a organização dos recursos compartilhados. O sábado será marcado por maior disposição para tomar decisões importantes e se desapegar do que não lhe serve mais.

Escorpião

A disposição física e mental do escorpiano estará elevada Crédito: Imagem: Vita Develine | Shutterstock

Você tenderá a agir com mais coragem e iniciativa nos relacionamentos e parcerias, o que poderá facilitar a resolução de conflitos. Para melhorar, a disposição física e mental estará elevada, favorecendo a celebração de acordos e o fortalecimento de vínculos por meio de atividades conjuntas. Em resumo, o dia será ideal para tomar decisões que tragam mais movimento e eficiência às relações.

Sagitário

O sagitariano deverá evitar reações impulsivas a exigências de superiores Crédito: Imagem: Vita Develine | Shutterstock

Você poderá se deparar com tensões internas na rotina de trabalho e na saúde. Além disso, disputas de poder e resistências externas a mudanças possivelmente irão gerar um desgaste emocional profundo. Diante desses cenários, será importante evitar reações impulsivas a exigências de superiores, bem como manter a calma e agir com cautela.

Capricórnio

O capricorniano deverá canalizar e usar a energia para buscar harmonia e resolver as pendências com paciência Crédito: Imagem: Vita Develine | Shutterstock

Haverá uma pressão interna no lar, o que poderá levar a atitudes autoritárias ou impulsivas. Diante disso, você precisará controlar as reações emocionais no ambiente doméstico, evitando assim que pequenas divergências se transformem em disputas de poder. O ideal será canalizar e usar a sua energia para buscar harmonia e resolver as pendências com paciência.

Aquário

O aquariano sentirá a necessidade de expressar ideias Crédito: Imagem: Vita Develine | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de expressar as suas ideias. Porém, deverá ter cuidado para não deixar que uma postura autoritária ou obsessiva domine suas interações. Isso porque haverá um risco maior de entrar em disputas de poder desnecessárias ou discussões desgastantes, o que poderá levar ao rompimento de laços com pessoas do convívio diário.

Peixes

O pisciano deverá ter consciência e maturidade para evitar desperdícios e desequilíbrios em sua renda Crédito: Imagem: Vita Develine | Shutterstock

Você precisará ter mais cautela com os gastos motivados por um otimismo exagerado ou pela busca de satisfação imediata. O ideal será que tenha consciência e maturidade para evitar desperdícios e desequilíbrios em sua renda. Para isso, reflita antes de tomar decisões que possam prejudicar a sua estabilidade.