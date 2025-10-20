Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/10/2025

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 01:38

A segunda-feira favorecerá gestos sinceros e reconciliações Crédito: Imagem: Miha Creative | Shutterstock

Esta segunda-feira trará uma atmosfera de leveza emocional e busca por equilíbrio nas relações. As energias favorecerão gestos sinceros e reconciliações, inspirando mais empatia e sensibilidade nas trocas. Por outro lado, emoções mal compreendidas poderão gerar desencontros ou reações impulsivas, exigindo cuidado nas palavras e nas atitudes. Para compreender de que forma essa influência se manifestará em sua vida, confira as previsões do horóscopo para o seu signo!

Áries

As conversas sinceras e os gestos de afeto serão favorecidos na segunda-feira dos arianos Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Você dedicará atenção às suas relações e sua sensibilidade estará mais aflorada, favorecendo conversas sinceras e gestos de afeto. Haverá, também, uma necessidade de estar em harmonia com quem ama, buscando acordos e entendimentos. Será um bom dia para resolver mal-entendidos e fortalecer vínculos.

Touro

Será importante que os taurinos cuidem do corpo e da mente com dedicação Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

A segunda-feira pedirá atenção à rotina e ao bem-estar. Neste dia, será importante cuidar do corpo e da mente com dedicação. Haverá maior prazer nas pequenas tarefas e um desejo natural de se organizar com calma. Além disso, as relações no ambiente de trabalho tenderão a fluir com simpatia e colaboração.

Gêmeos

Os geminianos sentirão a necessidade de equilibrar a rotina e os relacionamentos de trabalho Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Você sentirá uma forte necessidade de equilíbrio na sua rotina e nos relacionamentos de trabalho, e a busca por harmonia poderá trazer oportunidades de conciliação e cooperação no ambiente profissional . Será possível que as emoções e os desejos estejam alinhados, favorecendo decisões mais equilibradas. No entanto, cuidado com as expectativas, pois elas provocarão possíveis frustrações.

Câncer

A segunda-feira será favorável para os cancerianos expressarem os sentimentos com mais leveza Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Este será um dia favorável para expressar sentimentos com mais leveza, especialmente em ocasiões de lazer e nas relações afetivas. O desejo de se sentir amado e reconhecido(a) estará bem forte, e gestos de carinho terão um grande impacto. No entanto, busque se atentar para não exagerar nas expectativas ou nas idealizações.

Leão

Questões ligadas ao lar, à família e às emoções íntimas exigirão mais atenção e equilíbrio dos leoninos Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Nesta segunda-feira, o desejo de criar um ambiente acolhedor poderá se intensificar, mas algumas cobranças ou exageros emocionais provocarão tensões. Questões ligadas ao lar, à família e às emoções íntimas precisarão de atenção e equilíbrio. Será um dia propício para escutar mais e impor menos, cultivando a harmonia em casa, pois isso trará estabilidade.

Virgem

Os virginianos desejarão comunicar as suas ideias com clareza Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Você sentirá uma necessidade maior de comunicar suas ideias com clareza. Contudo, poderá se deparar com resistências ou mal-entendidos inesperados. Será preciso evitar impor sua visão a todo custo e escutar mais o outro. Ademais, o excesso de otimismo o(a) levará a promessas difíceis de cumprir — portanto, mantenha os pés no chão sem perder o brilho.

Libra

Os librianos se envolverão bastante com as finanças e com os valores pessoais Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Você estará bastante envolvido(a) com questões ligadas ao seu valor pessoal e financeiro , e uma vontade de reorganizar recursos com mais equilíbrio se fará presente. Haverá, nesse cenário, um impulso forte para o crescimento. No entanto, será preciso ter cuidado com exageros ou decisões precipitadas. Afinal, o desejo de segurança poderá entrar em conflito com pressões externas por mudança.

Escorpião

A segunda-feira favorecerá aos escorpianos uma reflexão profunda Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Hoje, você poderá se sentir mais introspectivo(a), buscando conforto nas emoções e no silêncio interior. Esse momento favorecerá uma reflexão profunda, capaz de revelar novas perspectivas sobre suas relações e desejos. Será um dia ideal para cuidar de si com gentileza e afeto, permitindo-se mergulhar em sentimentos que normalmente permanecem ocultos.

Sagitário

As amizades e conexões ganharão destaque na segunda-feira dos sagitarianos Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Suas amizades e conexões sociais estarão em destaque, e encontros agradáveis poderão acontecer. Você sentirá mais vontade de colaborar e promover harmonia nos grupos que frequenta, enquanto ideias criativas para projetos coletivos surgirão com facilidade. Esse será um dia ideal para trocar experiências, fortalecer vínculos e compartilhar afetos.

Capricórnio

A segunda-feira será propícia para os capricornianos avançarem em projetos profissionais e fortalecerem as relações profissionais Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Você terá facilidade para agir com diplomacia na vida profissional, viabilizando acordos importantes. Sua sensibilidade às dinâmicas do trabalho ajudará a equilibrar responsabilidade e prazer, enquanto reconhecimentos poderão surgir como resultado do seu esforço aliado a uma postura harmoniosa. Este será um dia favorável para avançar em projetos e fortalecer relações profissionais.

Aquário

Os aquarianos poderão viver momentos belos e harmoniosos em viagens ou em atividades de estudo Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Sua mente estará aberta a novas ideias e culturas, despertando um desejo intenso por aprendizado e expansão. Você também se sentirá atraído(a) por conversas inspiradoras que fortalecem seu senso de liberdade e justiça. Além disso, vivências harmoniosas e belas poderão ocorrer em viagens ou atividades de estudo, proporcionando prazer e leveza. Aproveite para cultivar amizades que compartilham seus ideais.

Peixes

As relações íntimas dos piscianos ganharão intensidade, revelando verdades que estavam escondidas Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Você será convidado(a) a mergulhar nas profundezas das suas emoções, buscando transformações internas significativas. Nesta segunda-feira, as relações íntimas ganharão intensidade, revelando verdades antes escondidas. O dia, por fim, favorecerá a valorização do que realmente importa, o desapego do que não serve mais e a abertura de espaço para o novo.