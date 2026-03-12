Moda

Argila no skincare: veja qual tipo usar em cada fase da vida

Ela é rica em minerais e capaz de ajudar em diferentes necessidades da pele feminina

Publicado em 12 de março de 2026 às 12:56

Existe um tipo de argila ideal para a pele da mulher em cada fase da vida Crédito: Imagem: Voyagerix | Shutterstock

A pele da mulher passa por transformações importantes ao longo da vida. Por isso, adaptar a rotina de cuidados se torna essencial para manter a saúde cutânea. Nesse contexto, as máscaras de argila vêm ganhando espaço no skincare por serem ricas em minerais e capazes de ajudar em diferentes necessidades da pele. Quando escolhidas corretamente, elas podem complementar os cuidados diários e potencializar tratamentos dermatológicos.

Segundo o dermatologista Dr. Gustavo Saczk, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, as mudanças hormonais têm impacto direto na pele feminina ao longo dos anos. “A pele da mulher muda muito conforme as oscilações hormonais. Cada fase traz características diferentes, como aumento da oleosidade, perda de elasticidade ou ressecamento, e os cuidados precisam acompanhar essas transformações”, explica.

A dermatologista Camila Sampaio, de Salvador, destaca que as argilas podem ser incorporadas na rotina de forma estratégica. “As argilas são ricas em minerais e têm propriedades terapêuticas importantes para a pele. Quando usamos o tipo certo para cada necessidade, elas ajudam a equilibrar oleosidade, estimular circulação e melhorar a qualidade da pele”, afirma.

Abaixo, veja qual argila pode ser mais indicada em cada fase da vida!

Aos 20 anos: argila verde ajuda a controlar oleosidade e acne

Na faixa dos 20 anos, a pele costuma ter produção elevada de sebo e maior tendência à acne. Alterações hormonais, estresse e até o uso de anticoncepcionais podem influenciar diretamente esse cenário.

De acordo com o Dr. Gustavo Saczk, esse período pede atenção especial à prevenção e ao controle da oleosidade. “Nessa fase, o foco deve ser controle da oleosidade, prevenção da acne e início de cuidados preventivos contra o envelhecimento, como o uso regular de protetor solar”, explica.

A argila verde é uma das mais indicadas nesse período por ter ação adstringente e purificante. “A argila verde ajuda a absorver o excesso de oleosidade, desobstruir os poros e reduzir processos inflamatórios na pele. Por isso, é muito indicada para peles jovens que ainda apresentam acne ou brilho excessivo”, orienta Camila Sampaio.

Para incluir no skincare , a dermatologista recomenda aplicar a máscara uma vez por semana, sempre após a limpeza da pele. A argila pode ser diluída em água filtrada ou água termal e deve permanecer no rosto por cerca de 10 a 15 minutos. Depois da remoção, é importante aplicar um hidratante leve e protetor solar.

Aos 30 anos: argila branca ajuda a manter o equilíbrio da pele

A partir dos 30 anos, começam a surgir as primeiras mudanças estruturais na pele. A produção de colágeno começa a diminuir gradualmente e pequenas linhas de expressão podem aparecer. “É o momento ideal para associar tratamentos estimuladores de colágeno, como lasers, bioestimuladores e cuidados dermocosméticos mais completos”, orienta o Dr. Gustavo Saczk.

Nesse contexto, a argila branca pode ser uma boa aliada. Ela tem ação mais suave e ajuda a equilibrar a pele sem provocar ressecamento. “A argila branca promove uma limpeza delicada, ajuda a clarear manchas iniciais e melhora a luminosidade da pele . Ela é ideal para mulheres nessa fase que querem manter a pele uniforme e saudável”, explica Camila Sampaio.

O uso pode ser feito a cada 10 ou 15 dias. Após retirar a máscara, a dermatologista recomenda aplicar séruns antioxidantes, como vitamina C, ou produtos hidratantes que ajudem a preservar a elasticidade da pele.

A argila vermelha ajuda a estimular a circulação sanguínea e favorece a oxigenação da pele Crédito: Imagem: Anna Ok | Shutterstock

Aos 40 anos: argila vermelha ajuda a estimular circulação e firmeza

Na casa dos 40 anos, as alterações hormonais começam a se tornar mais evidentes. A redução gradual do estrogênio influencia diretamente a hidratação e a firmeza da pele. Segundo o Dr. Gustavo Saczk, muitas mulheres percebem mudanças claras nesse período. “Muitas pacientes relatam que a pele muda de comportamento nessa fase, ficando mais sensível e menos uniforme. Os tratamentos precisam ser personalizados e considerar tanto a estética quanto a saúde cutânea”, afirma.

A argila vermelha pode ajudar nesse momento por estimular a circulação sanguínea e favorecer a oxigenação da pele. “Ela é rica em óxido de ferro e tem ação revitalizante. Esse estímulo na circulação ajuda na renovação celular e pode contribuir para melhorar a elasticidade da pele”, explica Camila Sampaio.

A especialista recomenda o uso semanal, preferencialmente à noite, seguido da aplicação de produtos com ativos estimuladores de colágeno, como retinol ou peptídeos, sempre com orientação médica.

Aos 50 anos: argila rosa ajuda a nutrir e acalmar a pele

Com a chegada do climatério e da menopausa, as alterações hormonais se intensificam. A pele tende a ficar mais fina, ressecada e sensível. “O período após os 50 anos traz uma queda hormonal mais acentuada, refletindo em afinamento da pele, perda de volume e maior propensão a manchas e rugas profundas”, explica o Dr. Gustavo Saczk.

Nesse momento, a argila rosa pode ser uma opção interessante por ser mais suave e nutritiva. “A argila rosa tem efeito calmante e revitalizante. Ela ajuda a melhorar a circulação, suaviza a pele e devolve luminosidade sem agredir a pele madura”, afirma Camila Sampaio.

A máscara pode ser aplicada a cada 10 dias e deve sempre ser seguida por hidratantes mais potentes, com ativos como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes.

Aos 60 anos ou mais: argila dourada ajuda a revitalizar a pele madura

Após os 60 anos, a pele passa por um processo natural de afinamento e perda de densidade. Além das mudanças estéticas, também cresce a necessidade de cuidados voltados à saúde da pele . “O acompanhamento dermatológico contínuo é essencial. Mais do que rejuvenescer, o objetivo é manter a pele saudável, protegida e funcional”, destaca o Dr. Gustavo Saczk.

Nesse cenário, a argila dourada pode contribuir com a revitalização da pele. “Ela ajuda a estimular a oxigenação celular e melhora a aparência de peles maduras, trazendo mais viço e luminosidade”, explica Camila Sampaio.

A recomendação é usar a máscara a cada 15 dias e sempre finalizar com cremes nutritivos e hidratantes mais densos, que ajudem a reforçar a barreira de proteção da pele.

Para os especialistas, o mais importante é entender que cada fase da vida pede cuidados diferentes. Adaptar a rotina de skincare e buscar orientação profissional são passos fundamentais para manter a pele saudável ao longo dos anos.

Por Sarah Carvalho