Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/08/2025

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 01:31

A criatividade e a curiosidade estarão em alta neste domingo Crédito: Imagem: Sushkova Mariia | Shutterstock

O domingo apresentará uma atmosfera leve e inspiradora, ideal para conversas, trocas de ideias e novos aprendizados. Será um dia propício para se movimentar, explorar interesses diversos e fortalecer conexões que tragam motivação. A criatividade e a curiosidade estarão em alta, oferecendo soluções práticas e um olhar renovado. Para descobrir como os movimentos dos astros vão influenciar seu signo, confira as previsões do horóscopo do dia!

Áries

Neste domingo, você poderá ter conversas rápidas e trocas leves. Sua mente estará mais inquieta e em busca de novidades. Haverá necessidade de se expressar, aprender algo novo ou circular por diferentes ambientes. No entanto, sua atenção poderá se dividir entre muitos interesses. Logo, procure direcionar o foco para não se perder em várias atividades.

Touro

O domingo pedirá mais atenção a assuntos financeiros , exigindo cuidado com detalhes. Ideias práticas poderão surgir em conversas cotidianas, trazendo soluções criativas e flexibilidade para lidar com recursos. Evite decisões impulsivas e procure desapegar do que não serve mais.

Gêmeos

Sua energia estará renovada, e você sentirá vontade de se movimentar e se mostrar ao mundo com mais espontaneidade. A mente ativa favorecerá decisões rápidas e interações sociais. Contudo, mudanças de humor poderão surgir, mas passarão com facilidade.

Câncer

Neste domingo, procure se recolher e silenciar, levando a atenção para o interior. Sua intuição estará mais aguçada, especialmente em momentos de pausa. A sensibilidade aos ambientes aumentará, e o olhar interno poderá trazer respostas para questões confusas. É hora de cuidar da saúde emocional.

Leão

O domingo promete encontros agradáveis com amigos , momentos de troca em grupo e oportunidades para refletir sobre o futuro. Conversas leves poderão despertar novas metas ou reacender sonhos antigos, e a sensação de pertencimento se fortalecerá ao se conectar com pessoas que compartilham os mesmos ideais.

Virgem

Neste domingo, você sentirá vontade de mostrar seus talentos e conquistar mais visibilidade. A comunicação fluirá com facilidade, favorecendo interações profissionais, enquanto a leveza permitirá lidar com responsabilidades de forma estratégica. Novas ideias poderão surgir, abrindo portas para oportunidades importantes.

Libra

Neste domingo, você será movido(a) pelo desejo de romper rotinas mentais e explorar novos horizontes, seja por meio de estudos , ideias ou mudanças de perspectiva. A curiosidade e a busca por liberdade estarão em evidência, mas é importante ter cautela para não agir por impulso.

Escorpião

Neste domingo, você poderá vivenciar revelações intensas e inesperadas, especialmente relacionadas a emoções profundas ou vínculos de confiança. A necessidade de renovação interior estará em evidência, abrindo caminho para transformações sutis, ainda que ocorram de maneira repentina.

Sagitário

Neste domingo, o foco estará nas parcerias e relações afetivas, com possibilidades de surpresas e mudanças inesperadas. O contato com pessoas diferentes despertará novas formas de pensar e se relacionar, trazendo experiências fora do comum e expandindo seus horizontes.

Capricórnio

Neste domingo, a energia para o trabalho e a rotina se intensificará, despertando vontade de inovar nas tarefas diárias. Soluções criativas poderão solucionar desafios antigos, e pequenas mudanças nos hábitos terão grande impacto. Fique atento(a) à comunicação para evitar mal-entendidos.

Aquário

A criatividade e o desejo de se expressar com espontaneidade estarão em alta, principalmente em atividades prazerosas. Projetos artísticos ganharão destaque, e novas ideias renovarão seu entusiasmo. No entanto, evite agir apenas para alimentar o ego.

Peixes

Neste domingo, seu foco será o cuidado com o lar e com as emoções, de maneira leve. Conversas em família poderão trazer insights importantes e ajudar a resolver pendências. A conexão com memórias será intensa, favorecendo o equilíbrio dos sentimentos.