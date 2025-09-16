Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/09/2025

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

16 de setembro de 2025

A terça-feira será propícia para os nativos buscarem vínculos e clareza diante de situações importantes

Nesta terça-feira, os astros movimentarão a energia dos signos trazendo transformações na vida emocional, profissional e pessoal. Será um dia propício para aprender com desafios, fortalecer vínculos e buscar clareza diante de situações importantes. A seguir, confira as previsões do horóscopo para cada nativo!

Áries

Nesta terça-feira, haverá uma forte conexão com suas emoções, especialmente quanto a questões afetivas. Além disso, um desejo intenso de se expressar poderá entrar em conflito com certa impaciência e demandará equilíbrio entre o que você sente e como age. Ainda neste dia, surgirá um desafio interno entre o desejo de acolher o outro e a necessidade de controle.

Touro

Você estará bastante envolvido(a) com os assuntos familiares e será preciso mais presença, além de escuta, da sua parte. Neste dia, um forte impulso por segurança se chocará com pressões externas ou atitudes impulsivas. Isso, por sua vez, demandará cuidado para evitar reações exageradas em situações que pedirão mais acolhimento.

Gêmeos

Sua mente estará mais sensível e isso favorecerá trocas significativas. No entanto, haverá risco de conflitos por mal-entendidos ou palavras ditas no calor do momento. Você precisará evitar reagir impulsivamente e ter mais cautela na comunicação. Ainda neste dia, questões passadas ressurgirão, pedindo uma nova perspectiva.

Câncer

Você sentirá uma forte necessidade de segurança emocional, especialmente em relação aos seus recursos e ao próprio valor. Além disso, o desejo de crescimento poderá entrar em conflito com reações intensas de outras pessoas. Nesse cenário, evite decisões financeiras impulsivas e preserve sua energia emocional.

Leão

Você irá se deparar com um forte desejo de se afirmar, mas desafios externos ou tensões internas surgirão e poderão gerar insegurança. Neste dia, suas emoções estarão bastante afloradas. Diante disso, busque ter cuidado com reações exageradas, especialmente se sentir que algo ameaça sua independência.

Virgem

Emoções do passado poderão ressurgir neste dia. Por outro lado, a tendência será que consiga se libertar de padrões que não servem mais. Por sua vez, isso exigirá coragem e silêncio interior. Busque, portanto, evitar entrar em conflitos para preservar sua energia.

Libra

Você sentirá uma necessidade maior de reconhecimento. Além disso, sua intuição estará bem afiada e guiará suas decisões profissionais com segurança. Será um bom dia para mostrar seu lado mais cuidadoso e dedicado, especialmente no trabalho. Nesse setor, conexões com figuras de autoridade poderão trazer oportunidades inesperadas.

Escorpião

Será um bom dia para expandir seus horizontes e confiar naquilo em que você acredita. Haverá um chamado interno para buscar algo maior, seja por meio do conhecimento, da espiritualidade ou de experiências diferentes. Além disso, conversas profundas e inspiradoras surgirão, trazendo clareza emocional. Entretanto, procure ter cautela com os exageros.

Sagitário

Você estará bastante conectado(a) com suas emoções mais profundas e transformadoras, sentindo uma força interna que impulsionará mudanças importantes. Será um dia para renovar sua confiança e se abrir para a cura, tanto emocional quanto financeira. Nesta terça-feira, intuições poderão revelar segredos e trazer percepções valiosas sobre o que estiver oculto. Portanto, busque se atentar.

Capricórnio

Grande parte de sua atenção se voltará aos seus relacionamentos, e uma energia de expansão e harmonia estará presente em suas parcerias. Haverá, também, uma necessidade maior de conexão verdadeira. A tendência, inclusive, será que você encontre apoio significativo em alguém especial. Nesse cenário, procure abrir o coração e fortalecer laços — no amor ou nos negócios.

Aquário

Você sentirá uma energia intensa misturada com uma certa inquietação. Além disso, uma vontade de agir rapidamente estará presente, mas será importante se atentar para não se sobrecarregar ou se arrepender. Busque equilibrar seu entusiasmo visando evitar desgastes desnecessários.

Peixes

Neste dia, sua criatividade e o desejo de se expressar e buscar prazer estarão em alta. Será necessário, porém, ter cuidado para não agir de forma impulsiva ou exagerar nas expectativas, especialmente em relacionamentos ou projetos pessoais. Você terá uma energia mais vibrante, mas também um pouco explosiva, e precisará canalizar esse entusiasmo de maneira construtiva.