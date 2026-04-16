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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 01:53

Apesar dos desafios, o dia trará crescimento e amadurecimento aos nativos (Imagem: Billion Photos | Shutterstock)
Apesar dos desafios, o dia trará crescimento e amadurecimento aos nativos Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock
Nesta quinta-feira, os astros movimentarão o dia e abrirão espaço para crescimento e amadurecimento. Mesmo com alguns desafios pelo caminho, será possível transformá-los em aprendizados e tomar decisões mais conscientes. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e veja como aproveitar melhor as oportunidades que o dia reserva!

Áries

O ariano precisará equilibrar o entusiasmo com o bom senso (Imagem: NotionPic | Shutterstock)
O ariano precisará equilibrar o entusiasmo com o bom senso Crédito: Imagem: NotionPic | Shutterstock
Você dedicará mais atenção aos projetos pessoais. No processo, precisará ter cautela para não exagerar na autoconfiança ou assumir riscos financeiros desnecessários. Também deverá evitar promessas grandiosas. O mais indicado será equilibrar o entusiasmo com o bom senso.

Touro

O taurino sentirá um impulso para iniciar projetos e agir com mais coragem (Imagem: NotionPic | Shutterstock)
O taurino sentirá um impulso para iniciar projetos e agir com mais coragem Crédito: Imagem: NotionPic | Shutterstock
Nesta quinta-feira, haverá um impulso para iniciar projetos e agir com mais coragem. Todavia, tenha cuidado com o excesso de otimismo e com os gastos excessivos. Procure agir com moderação para não se sobrecarregar financeiramente. O melhor será buscar momentos de silêncio para compreender os seus reais desejos.

Gêmeos

O geminiano terá mais energia para iniciar projetos coletivos e organizar planos de longo prazo (Imagem: NotionPic | Shutterstock)
O geminiano terá mais energia para iniciar projetos coletivos e organizar planos de longo prazo Crédito: Imagem: NotionPic | Shutterstock
Você terá mais energia para iniciar projetos coletivos e organizar planos de longo prazo. O dia favorecerá decisões rápidas em grupo , desde que você mantenha disciplina para não se perder em promessas irreais. Por isso, aja com foco e senso de realidade para estruturar metas e firmar acordos mais práticos e consistentes.

Câncer

O canceriano precisará agir com cautela, evitando decisões impulsivas (Imagem: NotionPic | Shutterstock)
O canceriano precisará agir com cautela, evitando decisões impulsivas Crédito: Imagem: NotionPic | Shutterstock
Você poderá se deparar com exigências, confusões e falhas de comunicação na carreira. Essas situações poderão gerar bloqueios e irritações no ambiente de trabalho. Diante disso, será fundamental agir com cautela, evitando decisões impulsivas ou baseadas em expectativas irreais. Afinal, a falta de clareza mental e o cansaço físico tenderão a dificultar a realização dos seus objetivos.

Leão

O leonino precisará ter mais cautela em relação aos planos de longo prazo (Imagem: NotionPic | Shutterstock)
O leonino precisará ter mais cautela em relação aos planos de longo prazo Crédito: Imagem: NotionPic | Shutterstock
Você precisará ter mais cautela em relação aos planos de longo prazo e crenças pessoais. Isso porque imprevistos e o excesso de responsabilidade poderão atrapalhar a rotina. A organização mental e o equilíbrio entre a coragem e a necessidade de planejamento ajudarão a evitar que os desafios do dia gerem mal-entendidos.

Virgem

O virginiano precisará abandonar expectativas irreais para não se perder em promessas vazias (Imagem: NotionPic | Shutterstock)
O virginiano precisará abandonar expectativas irreais para não se perder em promessas vazias Crédito: Imagem: NotionPic | Shutterstock
Você poderá sentir uma sobrecarga emocional ao lidar com os recursos compartilhados. Além disso, a impulsividade do dia tenderá a gerar discussões ríspidas e falhas na comunicação, comprometendo os acordos financeiros. Ao longo desta quinta-feira, além de manter a calma diante das possíveis tensões, será preciso abandonar expectativas irreais para não se perder em promessas vazias.

Libra

O libriano deverá manter a calma diante das cobranças e estabelecer limites claros (Imagem: NotionPic | Shutterstock)
O libriano deverá manter a calma diante das cobranças e estabelecer limites claros Crédito: Imagem: NotionPic | Shutterstock
Nesta quinta-feira, pressões nos relacionamentos poderão gerar conflitos ou a sensação de sobrecarga. Nesse cenário, será preciso agir com maturidade, evitando ações impulsivas e expectativas irreais. Ademais, procure manter a calma diante das cobranças e estabelecer limites claros.

Escorpião

O escorpiano precisará manter a organização e o foco ao lidar com tarefas acumuladas e cobranças (Imagem: NotionPic | Shutterstock)
O escorpiano precisará manter a organização e o foco ao lidar com tarefas acumuladas e cobranças Crédito: Imagem: NotionPic | Shutterstock
Nesta quinta-feira, poderá haver sobrecarga na rotina de trabalho, o que tenderá a levar ao cansaço físico e à impaciência. Nesse contexto, o ideal será manter organização e foco ao lidar com tarefas acumuladas e cobranças, além de evitar promessas grandiosas e o desperdício de energia em conflitos.

Sagitário

O sagitariano deverá manter o foco e a constância para lidar com os desafios (Imagem: NotionPic | Shutterstock)
O sagitariano deverá manter o foco e a constância para lidar com os desafios Crédito: Imagem: NotionPic | Shutterstock
Nesta quinta-feira, você poderá se deparar com tensões entre o desejo de diversão e as limitações da rotina. Diante disso, procure evitar gastos excessivos ou atitudes impulsivas, pois essas ações poderão gerar prejuízos emocionais e financeiros. Ao manter o foco e a constância, será possível lidar com os desafios e as frustrações sem comprometer os projetos de longo prazo.

Capricórnio

O capricorniano deverá organizar as emoções para superar os desafios e as expectativas ilusórias (Imagem: NotionPic | Shutterstock)
O capricorniano deverá organizar as emoções para superar os desafios e as expectativas ilusórias Crédito: Imagem: NotionPic | Shutterstock
Você sentirá uma certa pressão para equilibrar as responsabilidades familiares com o crescimento pessoal. Diante disso, será importante agir com maturidade e paciência para lidar com os limites que poderão surgir nesse cenário. Ademais, busque organizar as emoções para superar os desafios e as expectativas ilusórias.

Aquário

O aquariano deverá se expressar com mais clareza e evitar agir de forma precipitada (Imagem: NotionPic | Shutterstock)
O aquariano deverá se expressar com mais clareza e evitar agir de forma precipitada Crédito: Imagem: NotionPic | Shutterstock
Nesta quinta-feira, será necessário ter cautela com a impulsividade nas conversas e nas finanças, já que isso poderá levar a erros de julgamento e gastos desnecessários. Também será importante evitar atitudes arrogantes ou promessas exageradas. Ao longo do dia, procure se expressar com mais clareza e evite agir de forma precipitada diante de possíveis imprevistos.

Peixes

O pisciano precisará ter cautela com as finanças (Imagem: NotionPic | Shutterstock)
O pisciano precisará ter cautela com as finanças Crédito: Imagem: NotionPic | Shutterstock
Tenha cautela com as finanças ao longo do dia. Isso porque poderá haver gastos excessivos na tentativa de reafirmar a autoconfiança, o que tenderá a levar a prejuízos e promessas difíceis de cumprir. O ideal será organizar os recursos com senso de realidade para não haver perdas financeiras ou desperdícios desnecessários.

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