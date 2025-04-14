Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2025

Esta segunda-feira será favorável para reconhecer padrões e superar inseguranças Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Nesta segunda-feira, os astros formarão aspectos que mexerão com o emocional de muitos nativos. Sensações antigas virão à tona e exigirão maturidade nas escolhas — especialmente nos relacionamentos e no campo profissional. Por sua vez, será uma boa oportunidade para reconhecer padrões, superar inseguranças e seguir com mais leveza. Para lidar melhor com o dia, veja, a seguir, as previsões do horóscopo para cada signo!

Áries

Os nativos de Áries deverão se atentar à tendência a agir de maneira precipitada Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Esta segunda-feira será desafiadora, pois você entrará em contato com suas sombras e irá se deparar com medos e dores do passado. Procure acolher seus desconfortos e se atentar à tendência a agir de maneira abrupta e precipitada, pois isso poderá levar a conflitos e arrependimentos.

Touro

Os nativos de Touro buscarão equilíbrio nos relacionamentos Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Você estará mais suscetível a se afetar pelos acontecimentos em seus relacionamentos e buscará por equilíbrio. Apesar disso, será um dia sujeito a mudanças repentinas que poderão gerar desentendimentos e até rompimentos precipitados. Logo, acalme os ânimos e evite agir por impulso.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos se dedicarão a organizar a rotina Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Você dedicará bastante atenção aos acontecimentos na rotina, organizando seus afazeres e buscando nutrir as habilidades. Contudo, será um dia um tanto desafiador, pois poderá se deparar com situações que aflorarão medos e dores profundas, gerando bastante desconforto e afetando sua saúde.

Câncer

Os nativos de Câncer sentirão tudo de maneira mais intensa e emocionante Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você buscará nutrir o amor-próprio e a autoestima. Além disso, sentirá tudo de maneira mais intensa e emocionante. Com isso, será possível que se apaixone com facilidade — por alguém ou por algo novo. No entanto, poderá se deparar com situações que aflorarão inseguranças e afetarão seu ego, levando-o(a) a agir por impulso.

Leão

Os nativos de Gêmeos se envolverão com assuntos ligados ao lar e à família Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Você se envolverá com os assuntos da sua casa e da família. Nesta segunda-feira, buscará nutrir as memórias, se apoiando nelas para equilibrar as emoções. Apesar disso, será possível que se depare com situações que aflorarão medos do passado e que poderão deixar o clima no lar um tanto desconfortável.

Virgem

Os nativos de Virgem buscarão nutrir a mente com novas ideias Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Você buscará movimento na vida social e nutrir a mente com ideias diferentes daquelas com as quais está acostumado(a). Será um bom dia também para se dedicar aos estudos e cuidar dos pensamentos. Nesse cenário, poderá perceber com mais clareza como as emoções interferem em sua racionalidade.

Libra

Os nativos de Libra dedicarão atenção à vida financeira Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Você dedicará mais atenção aos assuntos da vida financeira, cuidando de como lida com os recursos. Será um bom dia para organizar os próximos passos em direção ao seu crescimento e para se dedicar ao que lhe traz segurança. Por outro lado, tenha cautela com os gastos motivados por possíveis oscilações emocionais.

Escorpião

Os nativos de Escorpião poderão dar andamento a projetos pessoais Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Você cuidará da autoestima, do bem-estar e da aparência. Será dia de dar andamento aos projetos pessoais e de ir em busca do que deseja realizar, contando com o apoio das pessoas que ama — apesar do seu desejo de querer fazer tudo do próprio jeito. Além disso, as emoções poderão interferir na sua saúde física.

Sagitário

Os nativos de Sagitário deverão cuidar do bem-estar espiritual Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Você estará em um movimento introspectivo, voltando a atenção para o que habita seu interior. Será dia de acolher os fantasmas internos e de cuidar do bem-estar espiritual para ter mais clareza e se afastar de mal-entendidos. Logo, evite tomar decisões importantes.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio terão a chance de se envolver em movimentos sociais Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Você dedicará atenção aos movimentos sociais e tenderá a buscar o contato e o apoio dos amigos com mais frequência, da mesma forma que seu apoio será solicitado por eles. Nesse contexto, busque nutrir as relações e aproveite para se aproximar de pessoas em sintonia com seus propósitos de vida.

Aquário

Os nativos de Aquário poderão se aproximar de pessoas capazes de abrir portas na carreira Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Seu foco estará no campo profissional e no que deseja se tornar no futuro. Inclusive, será possível que se aproxime de pessoas capazes de abrir portas em sua carreira . Apesar disso, surgirão imprevistos que atrapalharão os planos e poderão levá-lo(a) a agir de maneira rebelde e precipitada.

Peixes

Os nativos de Peixes buscarão novas aventuras e sair da rotina Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock